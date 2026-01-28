Perú

Pamela López responde a Christian Cueva y defiende su imagen: “No he destruido ningún hogar”

La empresaria marcó distancia ante las comparaciones y defendió su honor, señalando que nunca ha sido infiel y tampoco ha participado en escándalos que afecten a su familia, recibiendo apoyo en redes sociales

La disputa pública se intensifica
La disputa pública se intensifica luego de que Christian Cueva sugiriera infidelidades y Pamela López negara cualquier vínculo sentimental.

Pamela López ha salido al frente para rechazar las insinuaciones de infidelidad lanzadas por Christian Cueva en redes sociales, en una disputa que ha captado la atención pública y no muestra indicios de terminar pronto.

La empresaria y madre de tres hijos emitió un pronunciamiento donde negó cualquier relación sentimental con los nombres mencionados por el futbolista, defendió su integridad y remarcó que jamás ha actuado de forma clandestina ni destruido un hogar.

El caso suma nuevas aristas tras la reciente denuncia de López por maltrato psicológico contra Cueva y los cruces con la abogada del jugador. La controversia sigue acumulando reacciones y mantiene a ambos en el centro del debate mediático.

Escalada mediática y mensajes cruzados en redes sociales

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva escaló luego de que el futbolista publicara una serie de mensajes en sus redes sociales, donde insinuó que su aún esposa habría mantenido relaciones con varias figuras del deporte y el espectáculo.

Sin mencionar directamente a López, Cueva aludió a presuntas infidelidades y generó una ola de comentarios entre sus seguidores. El jugador del Club Juan Pablo II manifestó tener conocimiento de situaciones que, según sus palabras, son de dominio público en Trujillo y animó a su audiencia a indagar más sobre el tema.

Pamela López, lejos de quedarse en silencio, respondió con firmeza en sus propias plataformas digitales. En un comunicado, la empresaria dejó claro que no se siente aludida por las afirmaciones de Cueva y descartó cualquier vínculo sentimental con los nombres mencionados. “Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: no me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos”, afirmó.

Pamela López afirma que nunca
Pamela López afirma que nunca ha destruido un hogar y defiende su integridad ante las insinuaciones de Christian Cueva en redes.

López también sugirió que podría haber una confusión de identidad en la información difundida por el futbolista. “Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo”, expresó, reafirmando que no permitirá que se manche su reputación.

En su respuesta, Pamela López enfatizó que nunca ha sido “clandestina” ni ha destruido una familia, marcando distancia respecto a las insinuaciones y comparaciones con terceras personas. “Nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, manifestó, palabras interpretadas por muchos como una referencia indirecta a la situación sentimental de Christian Cueva y su actual pareja.

La empresaria también aprovechó para reflexionar sobre el daño emocional que pueden causar este tipo de acusaciones. “Cuando un hombre desvaloriza a su esposa, la madre de sus hijos, después de una infidelidad, no está diciendo la verdad, está defendiéndose. A las esposas que atraviesan esto: no carguen culpas que no les pertenecen. Buscar ayuda espiritual y psicológica no es debilidad, es dignidad”, sostuvo López, recibiendo mensajes de apoyo de numerosas seguidoras en redes sociales.

La reacción de la empresaria ha sido respaldada por muchas usuarias, quienes se volcaron a las plataformas digitales para expresar solidaridad y compartir experiencias similares. El intercambio de declaraciones entre ambos continúa alimentando la polémica y mantiene el interés mediático alrededor de la pareja.

Denuncia formal y nuevas tensiones legales

La empresaria formaliza acciones legales
La empresaria formaliza acciones legales y denuncia agresión verbal, mientras la controversia con el futbolista suma nuevos episodios.

La controversia no se ha limitado al ámbito digital. Tras las acusaciones públicas de Christian Cueva, Pamela López acudió a una comisaría en San Isidro acompañada de su abogado para presentar una denuncia por presunto maltrato psicológico. Según explicó ante las cámaras, la agresión se habría producido durante una llamada telefónica la noche del 24 de diciembre, episodio que desencadenó una crisis emocional.“Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué pensaste, que me iba a quedar de brazos cruzados? No, señora. Preocúpese ahora de seguir defendiendo lo indefendible. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos y contra ellos y contra mí, nadie va a pasar, menos tú”, expresó López, visiblemente afectada.

La influencer relató que las expresiones recibidas durante la llamada constituyeron una agresión verbal inaceptable, lo que la llevó a tomar medidas legales. Este episodio se suma a una serie de tensiones previas relacionadas con la manutención y crianza de los menores, aspectos que han sido reiteradamente motivo de disputa entre ambas partes.

Disputa por la manutención y la crianza de los hijos

Pamela López asegura que Christian
Pamela López asegura que Christian Cueva no ha cumplido con la manutención y enfrenta deudas para cubrir las necesidades de sus hijos.

Uno de los temas más delicados en el conflicto es la responsabilidad económica respecto a los hijos de la pareja. Pamela López aseguró que, durante el último año, Cueva no ha cubierto los gastos escolares ni otros compromisos básicos, lo que la ha obligado a endeudarse para garantizar el bienestar de los menores. “Son 8.000 soles que irían al colegio; con 4.000 soles no van a comer, no se van a vestir… salud, vestimenta, recreación… Es un año que tu patrocinado a mí no me ha dado absolutamente nada y tengo que cubrir muchísimas deudas que todavía estoy pagando”, reclamó.

La empresaria defendió su labor como madre, enfatizando que asume sola la crianza y el acompañamiento en las actividades escolares, sin apoyo constante y con la necesidad de multiplicar esfuerzos para atender todas las necesidades familiares. “Tengo que trabajar para solventar mis gastos”, afirmó, subrayando la falta de involucramiento paterno por parte del futbolista.

En cuanto a la posibilidad de una tenencia compartida, López la cuestionó duramente y señaló la escasa presencia de Cueva en la vida cotidiana de sus hijos. “¿Desde cuándo tu patrocinado no ve a sus hijos? ¿Cuánto tiempo ha tenido vacaciones? ¿Los has visto con mis hijos? Nunca. Entonces preocúpate por eso”, expresó, añadiendo que resulta incoherente solicitar una medida de ese tipo cuando no se conoce el entorno y las necesidades de los menores.

