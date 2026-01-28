Perú

Tiktoker imita a personas sin habla para burlarse de un soldado en Plaza San Martín y usuarios denuncian su cuenta

El video supera las 230 mil visualizaciones y generó una ola de críticas por hostigamiento a un efectivo de las Fuerzas Armadas en pleno servicio

Tiktoker hostiga a soldado en la Plaza San Martín y genera rechazo en redes sociales. (Crédito: TikTok/@sasaapito)

Un video difundido en TikTok ha generado indignación entre los usuarios de redes sociales luego de que un creador de contenido, identificado con el nombre de usuario @sasaapito, fuera grabado mientras hostigaba y se burlaba de un miembro de las Fuerzas Armadas que se encontraba en servicio en la Plaza San Martín. El material audiovisual se viralizó rápidamente y provocó numerosas reacciones de rechazo por el comportamiento del sujeto, calificado por los usuarios como una falta de respeto hacia el efectivo militar.

El clip, que hasta el momento supera las 230 mil visualizaciones y acumula miles de comentarios, muestra al tiktoker acercándose al soldado que resguardaba el interior de la Plaza San Martín para hacerle preguntas. Ante la ausencia de respuesta por parte del militar, el sujeto inicia una serie de burlas, lo que intensificó el repudio de los usuarios en redes sociales.

Video de tiktoker molestando a
Video de tiktoker molestando a un soldado en la Plaza San Martín provoca indignación en redes. (Foto composición: Infobae Perú/Video captura: TikTok/@sasaapito)

“Creo que es mudito”

Luego de ser ignorado, el sujeto intenta ridiculizar al soldado. “El chico creo que es mudito, yo lo voy a hablar en su tono ¿ya?”, se le escucha decir, antes de empezar a emitir sonidos con la boca. Al no conseguir una reacción por parte del efectivo, el tiktoker continúa con su conducta sin detenerse y lanza una serie de comentarios en tono de burla: “¿No te cansas, amigo, de estar parado? Ese palito se ve bueno, ah. Se ve rico tu palo, ah. Está bonito tu palo. ¿Me lo puedeees prestar? ¿Puedo grabar un video contigo?”, se le escucha decir a sasaapito.

Pese a la ausencia de reacción del efectivo y a las reiteradas faltas de respeto, el sujeto mantiene su actitud hasta el final del clip. Antes de retirarse, intenta justificar la falta de respuesta del soldado afirmando de manera irónica que se trataría de una figura inanimada. “Bueno, el chico... No, es una estatua. Imagínate, hermano, es una estatua. Me he confundido. No, no es un chico real. Es una estatua”, dice el tiktoker, instantes antes de concluir el video.

La conducta del sujeto no se detuvo con el primer video, ya que posteriormente publicó un segundo clip en el que aparece nuevamente junto a otro soldado y realiza movimientos obscenos y de connotación sexual dirigidos al efectivo militar, quien se mantuvo en su puesto cumpliendo sus funciones. Este accionar generó una nueva ola de críticas en redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo por lo que consideraron una grave falta de respeto hacia las autoridades y hacia un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio.

Indignación en redes por tiktoker
Indignación en redes por tiktoker que acosa a un soldado en la Plaza San Martín. (Foto composición: Infobae Perú/Video captura: TikTok/@sasaapito)

“Es contenido y yo hablo así”

Ante la gran cantidad de críticas recibidas, el sujeto utilizó sus redes sociales para justificar sus comentarios dirigidos al soldado, asegurando que nunca faltó el respeto a las autoridades y que los sonidos que emitió corresponden a su forma de hablar.

“Últimamente he visto contenido de influencers que me están mencionando y diciendo que yo estoy faltando el respeto. Yo, en ningún momento, estoy faltando el respeto; simplemente es contenido y yo hablo así, así que ya saben”, expresó el tiktoker.

Tiktoker justifica sus acciones y niega haberle faltado elrespeto a soldado en Plaza San Martín. (Crédito: TikTok/@sasaapito)

Usuarios denuncian su cuenta

La difusión de los videos generó una ola de reacciones críticas en la sección de comentarios de TikTok, donde numerosos usuarios cuestionaron el comportamiento del creador de contenido y pidieron que su cuenta sea denunciada. Entre los mensajes más recurrentes se encuentran aquellos que califican su accionar como una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, como “Tremenda falta de respeto…”, “eso no da gracia” y “es una falta de respeto a quienes sirven al país”. Otros usuarios fueron más directos en sus cuestionamientos, señalando que el contenido difundido no puede considerarse humor, como el comentario: “Hay una línea muy delgada entre el humor y la falta de respeto, especialmente cuando se trata de personas que están cumpliendo con su deber”.

Además del rechazo, varios internautas exigieron acciones contra el tiktoker y la intervención de las autoridades. Algunos comentarios señalaron que “eso debería estar penado” y que “ojalá que este video llegue a las autoridades correspondientes y le caigan las sanciones correspondientes”. Otros usuarios pidieron de forma explícita reportar la cuenta, escribiendo mensajes como “hay que denunciar en mancha, es una falta de respeto” y “me avisan cuando se bajen esa cuenta”.

Usuarios denuncian en TikTok a
Usuarios denuncian en TikTok a creador de video que causó rechazo en redes por burlarse de soldado. (Foto composición: Infobae Perú/TikTok)

¿Es delito burlarse de un soldado?

En el Perú, las burlas, insultos o actos ofensivos dirigidos a un soldado en funciones pueden constituir delitos contra el honor, los cuales protegen el derecho constitucional a la buena reputación. Estas conductas pueden ser sancionadas incluso cuando provienen de civiles, y su calificación legal depende de la forma en que se realizan, del contenido de la ofensa y de si esta es difundida públicamente.

De acuerdo con el Código Penal peruano, estas conductas pueden encuadrarse en las siguientes figuras:

  • Injuria (artículo 130): como insultos o señas obscenas dirigidas al soldado mientras cumple funciones, puedes tener una sanción de prestación de servicios comunitarios de 60 a 120 jornadas o de 60 a 90 días-multa.
  • Calumnia (artículo 131): como acusar falsamente al efectivo de cometer un delito para humillarlo públicamente, puedes tener una sanción de 90 a 120 días-multa.
  • Difamación (artículo 132): como grabar y difundir burlas o insultos ante varias personas para dañar su reputación, especialmente en redes sociales, puedes recibir una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de 120 a 365 días-multa, al tratarse de un medio de comunicación social.

