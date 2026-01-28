¿Cómo saber si tu DNI ya está listo? Consulta el estado del trámite de manera virtual en Reniec

Mantener el DNI vigente es fundamental para realizar trámites cotidianos, desde votar hasta abrir una cuenta bancaria - Créditos: Andina.

El documento nacional de identidad (DNI) representa mucho más que una simple credencial: es la llave para acceder a servicios, derechos y trámites en Perú. La importancia de contarlo vigente y en buen estado se refleja en la vida cotidiana, desde la posibilidad de votar hasta la apertura de una cuenta bancaria. Por ello, mantener la actualización de este documento resulta esencial para los ciudadanos.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pone a disposición de los peruanos diversos servicios vinculados a este documento, entre los que destacan la renovación y el duplicado.

Tras iniciar estos procedimientos, surge una pregunta recurrente: ¿cómo saber si el nuevo DNI ya está listo para recoger? El organismo ha implementado una herramienta virtual que permite efectuar la consulta de manera sencilla y rápida.

La plataforma digital de Reniec permite consultar el estado del trámite del DNI de manera rápida, evitando desplazamientos innecesarios - Créditos: Andina.

Consulta del estado del trámite

Para conocer el avance en la emisión del DNI, los usuarios deben acceder a la plataforma digital de Reniec. Este servicio es fundamental para quienes han solicitado una renovación o un duplicado y desean evitar traslados innecesarios.

El proceso se realiza en pocos pasos:

Acceder al portal web de Reniec. Elegir entre “Consulta por Documento Nacional de Identidad – DNI” o “Consulta por Número de Solicitud”. Ingresar el número de DNI o el número de solicitud correspondiente. Presionar el botón de consulta.

Una vez completados estos pasos, el sistema desplegará información relevante: nombre completo del solicitante, número de DNI, fecha en que se realizó la gestión y la oficina seleccionada para el recojo.

Además, la plataforma indica si el documento aún está en proceso de impresión o si ya está disponible para ser retirado.

El DNI es el principal documento que acredita identidad y permite ejercer derechos y acceder a servicios en Perú - Créditos: Andina.

Estados posibles del trámite

El sistema de Reniec clasifica el avance del trámite en diferentes etapas, cada una con características precisas:

Iniciado: El registro del trámite se ha realizado recientemente.

En proceso: El procedimiento transita por varias fases, numeradas del uno al seis, y la plataforma muestra el porcentaje de avance en cada etapa.

En Agencia: El trámite ha concluido y el DNI ya se encuentra listo en el centro de atención seleccionado.

Observado: Algún detalle requiere revisión. En este caso, es necesario comunicarse con Reniec a través de la asistente virtual de WhatsApp al 990182569 o llamar a los números (01) 315-2700 y (01) 315-4000, anexo 1900 .

Entregado: El ciudadano ya recogió el documento, cerrando el proceso de manera satisfactoria.

Reniec ofrece servicios de renovación y duplicado del DNI - Créditos: Andina.

Consideraciones finales

Antes de acudir a retirar el DNI, se recomienda verificar los horarios y la ubicación de la agencia seleccionada, ya que estos pueden variar. El acceso a la consulta virtual permite a los peruanos gestionar su tiempo con mayor eficiencia y asegura que el recojo del documento se realice sin contratiempos. El DNI actualizado es garantía de identidad y acceso pleno a los servicios del Estado.

Beneficios de usar el DNI electrónico

Permite realizar trámites y gestiones en línea de forma segura, evitando desplazamientos a oficinas.

Facilita la firma digital de documentos con validez legal, agilizando procesos administrativos y comerciales.

Incrementa la protección contra fraudes y suplantaciones gracias a sistemas avanzados de autenticación.

Brinda acceso rápido a servicios públicos y privados que requieren verificación de identidad digital.

Reduce el tiempo de espera en procedimientos, ya que la validación de datos se realiza de manera inmediata.

Favorece la inclusión digital y la modernización del Estado, promoviendo el uso de tecnologías en la vida cotidiana.