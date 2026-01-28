Perú

Clausuran cuatro boticas en El Agustino por vender medicamentos vencidos, sin registro sanitario y mal almacenados

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones del hospital Hipólito Unanue. Las autoridades hallaron infracciones como falta de control sanitario y ausencia de profesionales responsables

Ministerio de Salud detecta comercio ilegal y almacenamiento inadecuado de fármacos en boticas intervenidas. Foto: Minsa

Cuatro boticas ubicadas en las inmediaciones del hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, fueron intervenidas y clausuradas tras detectarse la venta de medicamentos vencidos, sin registro sanitario y almacenados en condiciones inadecuadas. El operativo, realizado por el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Este, evidenció la comercialización de productos farmacéuticos que ponían en riesgo la salud pública.

La intervención, que se desarrolló en una zona de alta afluencia de pacientes y familiares en busca de atención médica, permitió confirmar que varios establecimientos incumplían la normativa sanitaria vigente. Según informó Vanessa Brigada, jefa del Equipo contra el Comercio Ilegal de la Digemid, se hallaron medicamentos de procedencia desconocida, productos sin registro y fármacos almacenados de forma incorrecta. La clausura inmediata de estos locales se realizó para proteger a la población de posibles daños a su salud.

Las autoridades sanitarias recalcaron que la venta de medicamentos vencidos, ilegales o mal conservados no solo constituye un delito, sino que representa una amenaza directa para quienes acuden a estos puntos en busca de tratamiento. La acción conjunta busca evitar que la ciudadanía acceda a productos cuyas condiciones no garantizan calidad, seguridad ni eficacia.

Autoridades cierran establecimientos farmacéuticos por operar sin autorización sanitaria y sin químico farmacéutico responsable. Foto: Minsa

Boticas clausuradas por comercializar medicamentos vencidos y operar sin autorización

Durante el operativo, fueron clausuradas las boticas Santa Rosa (cuadra 16 de la Av. César Vallejo) y Señor de la Justicia (Av. César Vallejo 1435), donde se encontraron medicamentos vencidos, de origen desconocido y almacenados en condiciones inadecuadas. Estos hallazgos motivaron el cierre inmediato, ya que el consumo de tales productos implica un riesgo grave para la salud.

La botica Los ángeles (Av. César Vallejo 1443) también fue cerrada, en este caso por obstruir la labor de los inspectores al negarles el ingreso. Además, un establecimiento sin nombre, ubicado en la Av. César Vallejo 1500 esquina con Los Higos, fue clausurado por operar sin autorización sanitaria y sin contar con un químico farmacéutico responsable durante el horario de atención. En este local, se comprobó la venta de medicamentos sin exigir receta médica, lo que contraviene la normativa vigente y expone a los usuarios a tratamientos inadecuados.

Clausuran boticas en El Agustino por vender medicamentos vencidos y sin registro sanitario. Foto: Minsa

Cada cierre respondió a infracciones puntuales, desde la comercialización de productos vencidos y sin registro, hasta la falta de control profesional en la dispensación. Las autoridades reiteraron la importancia de adquirir medicamentos únicamente en establecimientos autorizados y bajo supervisión profesional.

Los peligros de consumir medicamentos vencidos e ilegales

La Digemid advirtió que consumir medicamentos vencidos puede resultar ineficaz e incluso peligroso, ya que estos productos pierden su efecto terapéutico una vez superada la fecha de expiración. De igual modo, los medicamentos ilegales o de procedencia desconocida carecen de garantías sobre su composición y calidad, lo que incrementa el riesgo de reacciones adversas o intoxicaciones.

El almacenamiento inadecuado puede provocar la descomposición de los fármacos, transformándolos en sustancias nocivas para el organismo. “El uso de medicamentos de procedencia ilegal puede poner en riesgo la salud y la vida de las personas”, explicó Vanessa Brigada. Los productos en mal estado pueden generar desde la falta de efecto hasta complicaciones severas, según su principio activo y grado de deterioro.

Claves para comprar medicamentos de forma segura

La Digemid recomienda adquirir medicamentos exclusivamente en farmacias y boticas autorizadas, solicitando siempre la presencia de un químico farmacéutico, responsable de asegurar la calidad y brindar orientación sobre el uso adecuado de cada producto. Antes de comprar, es fundamental verificar que el envase y el medicamento tengan registro sanitario, fecha de vencimiento vigente y estén libres de alteraciones en el etiquetado.

Los medicamentos fueron hallados en un laboratorio clandestino. (Foto: Captura de video)

Para desechar medicamentos vencidos o en desuso, la autoridad sanitaria aconseja no arrojarlos a la basura doméstica, ya que pueden ser reciclados de forma ilegal y volver al mercado, poniendo en peligro a otros consumidores. Los puntos de acopio del Ministerio de Salud están habilitados para recolectar estos productos y garantizar su eliminación segura. Se deben llevar medicamentos vencidos, aquellos sin fecha de expiración (como tabletas y cápsulas), en mal estado de conservación o frascos abiertos desde hace varios meses.

Asimismo, la ciudadanía puede denunciar la venta ilegal de medicamentos, incluso de manera anónima, a través del portal web de la Digemid (www.digemid.minsa.gob.pe). De esta forma, se fortalece la vigilancia y el control sobre la comercialización de productos farmacéuticos, contribuyendo a la protección de la salud pública.

