Perú

César Vásquez responde a exviceministro del Minsa y niega responsabilidad en desabastecimiento de medicamentos en Perú: “Es falso”

El ahora candidato al Senado por APP aseguró que, por el contrario, en su administración aumentó la inversión en fármacos y negó la alta rotación de directores

El extitular del Ministerio de
El extitular del Ministerio de Salud respondió a los cuestionamientos hacia su gestión.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

César Vásquez, exministro de Salud y actual candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP), descartó cualquier responsabilidad en el desabastecimiento de medicamentos inmunosupresores como el tacrolimus y otros fármacos esenciales. Ello, luego de que Augusto Tarazona Fernández, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, lo acusara de graves deficiencias en la gestión del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y lo señalara como responsable de una rotación excesiva en la dirección de este organismo.

En diálogo con Infobae, Vásquez calificó de “falso” el supuesto nombramiento de entre siete y ocho directores en menos de un año al frente del Cenares. Según detalló, en su gestión solo se designaron cuatro directores, y los dos últimos formaban parte del mismo equipo de gestión, lo que permitió garantizar la continuidad de los procesos de optimización. “Incluso, el último director general, Juan Carlos Castillo Díaz, se mantuvo diecisiete meses en el cargo”, precisó.

Aclaró que la cifra manejada por el exviceministro incluye periodos ajenos a su administración, como la breve gestión de Rosa Gutiérrez en el Ministerio de Salud, lo cual distorsiona el diagnóstico de la rotación directiva. Asimismo, calificó de “llamativa” que una acusación de tal envergadura provenga de un funcionario designado durante la administración de Pedro Castillo, que solo ejerció seis meses en el cargo.

A su juicio, Tarazona “demuestra un total desconocimiento de los procesos de programación de medicamentos estratégicos que se adquieren a través del Cenares”. Explicó que, para medicamentos como el tacrolimus, se realizan estimaciones y proyecciones de requerimiento basadas en criterios epidemiológicos y modelos predictivos, descartando una supuesta improvisación.

El exviceministro de Prestaciones y
El exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Augusto Tarazona, apuntó contra los constantes cambios de directores en el Cenares durante la gestión del exministro de Salud, César Vásquez | Fotocomposición: Infobae Perú / Andina

El exministro defendió el trabajo desarrollado durante su periodo, afirmando que se logró aumentar el monto ejecutado en medicamentos estratégicos, pasando de 849 y 774 millones de soles en 2021 y 2022, respectivamente.

Además, subrayó las diferencias que existen en la programación de medicamentos y señaló que los fármacos esenciales considerados no estratégicos son programados por las unidades ejecutoras de hospitales, así como por las gerencias y direcciones regionales de salud, en función de consumos y stocks evaluados en tiempo real.

¿Qué dijo el exviceministro Augusto Tarazona?

En la víspera, el exviceministro Augusto Tarazona sostuvo que el problema del desabastecimiento no es un hecho aislado ni reciente, sino la consecuencia de una estructura “crónicamente disfuncional” en el sistema de suministro nacional. Aunque reconoció la inversión de S/2.260 millones en la compra de medicinas según el petitorio nacional, insistió en que la falta de adecuada programación presupuestal genera déficits sostenidos en los hospitales públicos.

Para el exfuncionario, la elevada rotación de directores en Cenares dificultó la consolidación de políticas de abastecimiento. Precisó que, según su conteo, entre siete y ocho personas ocuparon la dirección de Cenares. “Con esa cantidad de rotación es imposible gestionar adecuadamente el abastecimiento. Lo que no se hizo el año pasado ahora pasa factura con el desabastecimiento que viven pacientes de diversas patologías”, aseveró.

Desde el 20 de julio
Desde el 20 de julio no se renueva el seguro contra siniestros de los almacenes del Cenares. (Andina)

El exviceministro también criticó el uso de promedios nacionales para describir la disponibilidad de medicamentos. “Ese promedio es engañoso. En ciudades como Piura la disponibilidad real llega apenas al 50%, y en Iquitos y Loreto apenas alcanza el 44%. El aparente éxito de Lima y Callao oculta la realidad de la mayoría de regiones”, explicó. Denunció además la ausencia frecuente de fármacos prioritarios para enfermedades como hipertensión, diabetes y cáncer, lo que pone en riesgo la vida de pacientes.

Añadió que el sistema de adquisición de medicamentos se ve agravado por una excesiva burocracia y la falta de coordinación entre los distintos subsectores del sistema de salud: “Cada sector, como el MINSA, EsSalud, las fuerzas policiales y armadas, funciona de modo independiente, lo que impide resultados eficientes”. Señaló, además, la debilidad regulatoria de organismos como Digemid.

César VásquezAPPAlianza para el ProgresoCenaresperu-noticias

