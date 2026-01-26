Ataque armado a plena luz del día: balean dos negocios en El Agustino en presunto acto de extorsión

Ataque armado a plena luz del día sacude zona comercial de El Agustino. 24 Horas

Un ataque armado se registró a plena luz del día en el distrito de El Agustino. Dos negocios fueron baleados en la cuadra veintiuno de la avenida Miguel Grau, una zona con actividad comercial constante y tránsito vehicular durante la tarde. El hecho no dejó personas heridas, pero sí daños materiales visibles.

El atentado ocurrió cuando varios establecimientos se encontraban abiertos. Vecinos y trabajadores escucharon una serie de disparos que impactaron contra las puertas metálicas de los locales afectados. El ataque generó temor entre quienes laboran en el sector, donde se reportan casos vinculados a extorsión.

Cámaras de seguridad instaladas en uno de los negocios registraron el momento exacto del ataque. Las imágenes permiten observar la modalidad empleada por los responsables y aportan elementos para la investigación policial.

El blanco principal fue un almacén dedicado al resguardo de diversos productos, entre ellos materiales de construcción como cemento y cajas de madera. Según lo observado en el lugar, los disparos impactaron directamente en dos puertas metálicas del local.

En total hemos se contó un total de 13 disparos. Los impactos quedaron visibles en la fachada, lo que evidenció la violencia del ataque ocurrido en horario diurno.

Las grabaciones muestran la llegada de tres motocicletas, cada una con dos ocupantes. Pese a la restricción vigente que prohíbe el traslado de dos personas en una moto, los vehículos se detuvieron frente al local. Luego, los ocupantes descendieron y efectuaron los disparos antes de retirarse.

“En las cámaras de seguridad se puede observar claramente cómo llegan tres motocicletas, cada una con dos pasajeros, y disparan contra este almacén”, se detalló.

Temor entre trabajadores y negocios cercanos

El atentado se produjo a plena luz del día en una zona con intensa actividad comercial y tránsito vehicular. (Composición: Infobae)

Minutos después del ataque, uno de los trabajadores del almacén salió brevemente y confirmó el clima de temor que se vive tras lo ocurrido. “Existe un miedo constante, pero no les queda de otra más que continuar trabajando”, expresó a 24 Horas.

El temor también se percibe en los negocios ubicados en los alrededores. Pequeñas bodegas y tiendas optaron por no brindar declaraciones. “El miedo provoca que no quieran dar sus declaraciones, debido a esta clase de ataques”, se indicó desde el lugar.

El hecho genera preocupación por la reiteración de atentados de este tipo en la zona y por el incumplimiento de las restricciones de tránsito vinculadas a motocicletas. Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables del ataque registrado en El Agustino.

Canales y números de emergencia ante extorsión

Ante el aumento de casos de extorsión y ataques a comercios, el Gobierno ha implementado canales de emergencia para facilitar la denuncia y brindar protección. La Central 111 de la Policía Nacional del Perú es una línea gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para reportar extorsiones y solicitar ayuda inmediata. Este servicio está vinculado a la Central de Emergencias 105, que permite el envío de audios y videos como pruebas.

Otras alternativas para denunciar incluyen:

Línea 1818 : Teléfono exclusivo para reportar extorsiones.

Celular 942841978 : Atención directa para hechos relacionados.

Comisarías : Para la recepción de denuncias en todos los distritos.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos de este tipo.

Además, la ciudadanía dispone de números de emergencia para situaciones críticas:

Bomberos Voluntarios : 116

Centro de Emergencia Mujer : 100

SAMU : 106

Hospital Nacional de Emergencias: 113

La denuncia oportuna y el uso de estos canales pueden marcar la diferencia en la protección de víctimas y la acción inmediata de las autoridades. El caso ocurrido en Cusco evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad y la colaboración entre ciudadanos y organismos responsables del orden y la justicia.