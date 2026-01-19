Perú

¿Qué pasa con el paracetamol en Perú? Experto lo aclara y explica qué es la alerta de Digemid

Los especialistas dijeron que la medida anunciada responde a una recomendación administrativa vinculada a grupos de riesgo, sin que existan motivos para suspender el uso habitual entre pacientes sin condiciones graves

Experto aclara que la alerta
de Digemid sobre el paracetamol no implica un riesgo generalizado ni debe causar preocupación en la población.

Las alarmas se encendieron entre pacientes y numerosas familias peruanas tras la reciente advertencia de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sobre el paracetamol, uno de los medicamentos más usados para reducir molestias, dolores y fiebre vinculados a resfriados, la influenza u otras enfermedades.

En los últimos días, la entidad publicó una notificación que generó inquietud y dudas sobre la seguridad de este medicamento. La confusión se originó por la forma en que se difundió la información, lo que llevó a muchos a preguntarse si debían dejar de usar el fármaco o si existía un riesgo inminente para la salud pública.

De acuerdo con el doctor Elmer Huerta, la alerta emitida por Digemid no está dirigida a toda la población ni implica que el paracetamol represente un peligro generalizado.

La alerta no está dirigida
a toda la población ni implica que el paracetamol represente un peligro generalizado, dijo el doctor Elmer Huerta.

“Esto no es una alerta para el público en general. Esto no es de que el paracetamol esté causando problemas con la salud de los usuarios”, explicó Huerta en su programa Espacio Vital de RPP.

El especialista afirmó que la comunicación oficial de la entidad sanitaria fue interpretada erróneamente, lo que amplificó la preocupación social y generó teorías infundadas sobre la supuesta toxicidad del medicamento.

La advertencia, según detalló Huerta en el citado medio, tiene un carácter administrativo y apunta a modificar los insertos de las cajas de paracetamol.

“La Digemid dice de que de ahora en adelante los insertos, la literatura de las cajitas de paracetamol, entre las múltiples cosas que tienen esos insertos, debería haber una línea más allí, en la literatura, que advierta de que en ciertas personas, en ciertos pacientes, podría ocurrir una rara complicación llamada acidosis metabólica”, puntualizó el médico.

El paracetamol es uno de
los medicamentos más usados en el país y en el mundo, pero su uso prolongado podría tener nuevas reacciones adversas.

¿Qué es la acidosis metabólica?

El concepto central detrás de la alerta es la acidosis metabólica con desequilibrio aniónico alto, una condición poco frecuente que, de acuerdo con la información oficial, podría asociarse al uso de paracetamol en casos muy específicos.

La Digemid reconoce en su comunicado que, durante un periodo de quince años —de 2010 a mayo de 2025—, solo se documentó un caso comprobado de esta complicación en el país, junto a cuatro sospechosos. “Es algo extraordinariamente raro, como lo es en el mundo”, señaló Huerta.

Los grupos susceptibles a esta complicación son pacientes con enfermedades graves preexistentes. La lista incluye personas con insuficiencia renal avanzada, individuos sometidos a diálisis, quienes presentan infecciones severas como septicemia, personas con desnutrición crónica, pacientes oncológicos, adultos mayores con demencia en estado avanzado y quienes padecen alcoholismo.

Además, existe riesgo en aquellos que combinan el paracetamol con ciertos antibióticos, específicamente la flucloxacilina o una penicilina.

Se han registrado varios casos
de reacciones adversas en pacientes por uso de paracetamol

Comunicación clara

El manejo comunicacional de la alerta fue uno de los puntos críticos destacados por Huerta. Subrayó que el tono y el lenguaje técnico empleado por Digemid contribuyeron a la confusión.

Frases como “Alerta Digemid número cero... Paracetamol y riesgo de acidosis metabólica con desequilibrio aniónico alto” provocaron temor y desconcierto en la opinión pública, especialmente cuando la mayoría de los ciudadanos no cuenta con formación médica para interpretar estos avisos.

“Esto realmente es una alarma innecesaria para el gran público”, sostuvo Huerta a RPP, quien recomendó a las autoridades sanitarias repensar la forma en que comunican información técnica para evitar que mensajes dirigidos a profesionales terminen generando pánico en la sociedad.

Paracetamol, ibuprofeno, analgésicos - Perú
Paracetamol, ibuprofeno, analgésicos - Perú - 21 de marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se debe dejar el paracetamol?

La conclusión del doctor Elmer Huerta es contundente: el paracetamol sigue siendo seguro para la población general cuando se utiliza bajo indicación médica. Las recomendaciones habituales para tratar fiebre o dolor no han cambiado.

“Las personas que sigan consumiendo su paracetamol de acuerdo a las indicaciones de su médico para fiebres, dolores de cabeza, que la verdad es que esto no es ningún motivo de alarma”, remarcó.

