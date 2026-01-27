Suheyn Cipriani responde a críticas sobre su romance con Macarius: “¿por qué tanto odio hacia él?”

La modelo ha respondido con firmeza a quienes cuestionan su romance y rechaza la doble moral de quienes la juzgan, destacando la felicidad genuina que ha encontrado junto a su pareja más allá de los prejuicios (TikTok)

Las críticas públicas hacia la vida personal de figuras del entretenimiento volvieron a encender el debate digital. Esta vez, Suheyn Cipriani decidió pronunciarse sin rodeos frente a los cuestionamientos dirigidos a su relación con Macarius.

La conductora cuestionó la dureza de los comentarios que circulan en redes y espacios de opinión, donde, según afirmó, se ha instalado un trato desigual que permite ataques constantes contra su pareja.

Desde su perspectiva, la reacción colectiva expone una contradicción social frente al discurso contra el acoso. Cipriani no solo defendió el vínculo sentimental que mantiene, sino que también puso énfasis en el impacto emocional que generan los señalamientos reiterados, incluso cuando se intenta aparentar fortaleza frente a ellos.

Suheyn Cipriani responde a las críticas y acusa trato desigual

Suheyn Cipriani cuestionó los ataques contra su relación con Macarius y advirtió una reacción social desmedida, marcada por prejuicios y una evidente doble moral. (Instagram)

Suheyn Cipriani rompió el silencio tras la ola de comentarios que cuestionan su relación sentimental con Macarius. En una intervención directa, la comunicadora expresó su incomodidad frente a los ataques que, según afirmó, se han repetido en plataformas digitales y espacios de conversación pública. Para ella, las descalificaciones no se sostienen en hechos objetivos, sino en prejuicios vinculados a la apariencia y a comparaciones superficiales.

“Yo nunca entendí por qué tanto odio hacia él, porque él es un chico tranquilo, nunca ha tenido ningún escándalo, es profesional”, manifestó Cipriani em el podcast ‘La Manada’, al destacar el perfil personal de su pareja. En su descargo, remarcó que los cuestionamientos no guardan relación con conductas reprochables, sino con una narrativa que intenta deslegitimar el vínculo desde estereotipos.

La conductora consideró que existe una reacción desproporcionada frente a su romance, al punto de normalizar insultos reiterados. Desde su experiencia, esta situación contrasta con otras causas que generan rechazo inmediato cuando se presentan casos de hostigamiento. En ese sentido, utilizó el término “doble moral” para describir lo que percibe como una contradicción social.

“Por un lado, si sale una chica diciendo que le dijeron ‘gorda’, todo el país se levanta. Pero a mi chico le han dado con todo en redes todos los días”, expresó, al establecer una comparación directa entre distintas reacciones públicas ante el maltrato verbal. Para Cipriani, la indignación selectiva revela un problema más profundo en la forma en que se juzga a las personas.

La comunicadora también subrayó que las críticas no solo la alcanzan a ella como figura pública, sino que impactan directamente en alguien que no vive expuesto permanentemente a la opinión masiva. En ese contexto, cuestionó la ligereza con la que se emiten calificativos que pueden afectar el bienestar emocional.

El impacto de los ataques en Macarius y el entorno cercano

Los ataques reiterados en redes dejaron secuelas anímicas en Macarius, según relató Suheyn Cipriani al exponer un episodio reciente. (Instagram)

Más allá de la defensa pública, Suheyn Cipriani reveló que las descalificaciones constantes tuvieron consecuencias en el estado anímico de su pareja. Aunque Macarius intenta mostrarse firme frente a los comentarios, la conductora relató un episodio puntual que evidenció el peso acumulado de los mensajes negativos.

“Hubo un día específico en el que me dijo que no se sentía bien y que prefería no vernos”, contó, al referirse a una jornada marcada por la difusión de una promoción televisiva. Según explicó, ese momento coincidió con una nueva oleada de críticas que se replicaron con intensidad.

Cipriani detalló que los mensajes apuntaban a desacreditar a Macarius como persona y como pareja. “Todos los días eran comentarios como ‘no eres nada’, ‘no estás a su nivel’, ‘no eres para ella’”, relató. Desde su mirada, ese tipo de expresiones superan la opinión y se convierten en una forma de hostigamiento sostenido.

La conductora cuestionó el trasfondo de esas afirmaciones y rechazó la idea de que exista un estándar que determine quién merece estar con quién. “¿Por qué no sería para mí?”, planteó, al desarmar el argumento que se repite en redes. Para ella, el afecto no debería someterse a parámetros externos basados en la imagen.

En su defensa, estableció una diferencia clara entre críticas justificadas y ataques infundados. Señaló que comprendería cuestionamientos si existieran antecedentes negativos, pero afirmó que ese no es el caso. “Si fuera una mala persona, entendería algunas cosas. Pero no lo es”, sostuvo, al insistir en que se trata de alguien que la hace feliz.

Cipriani también puso en evidencia que la presión no solo recae sobre quien recibe los insultos, sino sobre la relación en conjunto. Desde su experiencia, el escrutinio permanente genera un entorno hostil que obliga a blindarse emocionalmente para sostener el vínculo.

Cuestionamientos a podcasts y debates sobre la exposición pública

La conductora criticó el tratamiento mediático de su relación y advirtió que ciertos espacios digitales refuerzan estigmas y ataques personales. (Instagram)

En su pronunciamiento, Suheyn Cipriani también se refirió a comentarios emitidos en espacios digitales donde se analizó su relación sentimental. Aunque evitó mencionar nombres, dejó en claro su molestia por la forma en que se abordó el tema en determinados podcasts y transmisiones.

La conductora consideró inapropiado que se opine sobre la apariencia o el valor personal de alguien que no forma parte del medio. Desde su perspectiva, ese tipo de discursos refuerzan estigmas y legitiman burlas que luego se replican en redes sociales.

“Me incomoda que hablen de él en otros lados”, señaló, al explicar que la crítica no se centró en hechos, sino en juicios personales. Para Cipriani, este tratamiento mediático alimenta una narrativa que convierte la vida privada en objeto de escarnio.

A pesar de las críticas, Cipriani dejó en claro que su relación no responde a una estrategia mediática. Rechazó la idea de que se trate de un montaje o de una provocación deliberada. Desde su postura, el vínculo es genuino y no está sujeto a validaciones externas.

“Si es una buena persona que me hace feliz, ¿por qué el odio?”, cuestionó, al cerrar su reflexión. Con esa frase, la conductora sintetizó su posición frente a una polémica que continúa generando reacciones encontradas en el espacio público.