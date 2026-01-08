Suhey Cipriani se declara a ‘Maca’ tras ampay besándose: así nació el romance más comentado de 2026 en el streaming peruano

En un momento lleno de ternura y nervios, Suheyn Cipriani abre su corazón y le confiesa a Macarius que está enamorada de él durante una transmisión en vivo. Video: TikTok @bancherostyle

Suheyn Cipriani y el influencer Macarius, también conocido como ‘Maca’ se convirtieron en la pareja del momento tras protagonizar uno de los momentos más comentados en redes sociales durante el inicio de 2026. Lo que comenzó como rumores y coqueteos en transmisiones en vivo, terminó por confirmarse cuando la ex reina de belleza se armó de valor y le declaró abiertamente su amor al creador de contenido en una transmisión de Kick.

La escena, que rápidamente se viralizó en TikTok, no solo dejó en evidencia el inicio de una relación, sino que mostró la faceta más real, ilusionada y vulnerable de ambos, conquistando a miles de seguidores del streaming nacional.

La química genuina entre Suhey y Macarius quedó en evidencia en videos donde comparten miradas y bromas durante sus transmisiones en Kick.

La declaración de Suhey y el ampay del “reflejo”: así nació el romance

Aunque la chispa entre Suheyn Cipriani y Macarius ya era tema de conversación entre sus seguidores, la confirmación llegó de manera espontánea. En un clip que circula por TikTok, se ve a Suhey mirar a los ojos a Macarius y, entre sonrisas y algo de vergüenza, confesarle:

“Sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho, que nos estamos conociendo y que haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”. Ante la sorpresa, Macarius respondió con complicidad, dándole paso a una conversación llena de miradas y gestos de cariño.

El ampay por un reflejo en pleno streaming revela el beso entre Suheyn Cipriani y Macarius y causa furor en TikTok.

La confesión pública llegó poco después de que ambos fueran “ampayados” besándose gracias a un reflejo en el vidrio de un cuadro durante otra transmisión. Pese a los esfuerzos por mantener la compostura frente a cámaras, el detalle no pasó desapercibido para los seguidores, que hicieron zoom y viralizaron el video bajo el lema “el reflejo pe XDDD”. La escena se volvió tendencia y fue bautizada como el “ampay del cuadro”, dejando en claro que en la era del streaming nada puede mantenerse oculto.

A partir de ese momento, la pareja se mostró más abierta en sus interacciones. En otros clips de Kick que se viralizaron en TikTok, se les puede ver compartiendo momentos coquetos en la cocina, lanzándose miradas cómplices y bromeando sobre quién es más valiente o cariñoso. Los videos, lejos de parecer actuados, muestran la química genuina entre ambos y cómo la relación pasó de la amistad a algo más profundo.

En media de una transmisión en vivo, Suhey Cipriani y Macarius son captados besándose, pero no por el live, si no a través del reflejo en el cuadro. Video: TikTok @shiroinekorm

De la confesión en vivo a la oficialización: el inicio de una relación que conquista a las redes

La relación entre Suhey Cipriani, expareja de César Vega, y Macarius no solo se sustenta en videos virales y besos captados por accidente. En otra grabación, Macarius le pregunta a Suhey cómo es que se enamoró, a lo que ella responde: “Como eres tú, como eres”, reafirmando que lo que la conquistó fue la autenticidad del influencer. La interacción, cargada de sonrisas, nervios y gestos de ternura, fue celebrada por los seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo y memes sobre el nuevo romance de la farándula digital.

Suheyn Cipriani y Macarius tienen sus miradas cómplices. Video: TikTok @daniela.clips7

Aunque aún no han hecho una declaración formal de que son pareja, para la comunidad digital la relación ya está más que confirmada. Los dos han comenzado a compartir más tiempo juntos en transmisiones y actividades fuera de cámara, haciendo partícipes a sus fans de cada avance en su historia de amor. El “blooper” del cuadro fue solo el inicio de una serie de momentos virales que siguen sumando visualizaciones y comentarios en cada plataforma.

Suheyn Cipriani, conocida por su paso en certámenes de belleza y reality shows, ha demostrado en entrevistas recientes su decisión de vivir el amor sin miedo al qué dirán. “Tengo que estar con alguien que me guste, que tenga un clic. Así sea un monstruo, no importa. Si es un monstruo, mostrazo, pero es mi monstruo”, dijo entre risas en una charla con Magaly Medina.

Asimismo, hace algunos días, en una entrevista con Trome, Suheyn reconoció que estaba saliendo con alguien y que, aunque al inicio prefirió mantenerlo en reserva, la oficialización era solo cuestión de tiempo.

En una sincera conversación con Magaly Medina, Suheyn Cipriani revela sus particulares gustos en el amor, asegurando que la apariencia física no es lo principal, sino la conexión que tenga con esa persona especial. Video: Podcast Magaly Medina

Por su parte, Macarius, reconocido por su contenido humorístico y su conexión con el público joven, ha encontrado en Suhey una compañera con la que comparte no solo el gusto por el streaming, sino también una visión de pareja auténtica y sin poses. Ambos han sabido convertir la espontaneidad y la transparencia en su mejor carta de presentación, conquistando a una audiencia que sigue cada paso de su relación.

Ambos influencers comparten más actividades juntos dentro y fuera de cámaras, oficializando su relación ante una comunidad digital expectante.

La historia de la ex reina de belleza “achorada” y el influencer carismático apenas comienza, y sus seguidores esperan ver qué nuevos capítulos traerán al streaming peruano en los próximos meses.