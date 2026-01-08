Perú

Suhey Cipriani se declara a ‘Maca’ tras ampay besándose: así nació el romance más comentado de 2026 en el streaming peruano

Un beso captado por un reflejo y una emotiva confesión en una transmisión en Kick dieron inicio a la historia de amor entre la modelo y el streamer Macarius, que rápidamente se volvió tendencia y arrasó en plataformas como TikTok

Guardar
En un momento lleno de ternura y nervios, Suheyn Cipriani abre su corazón y le confiesa a Macarius que está enamorada de él durante una transmisión en vivo. Video: TikTok @bancherostyle

Suheyn Cipriani y el influencer Macarius, también conocido como ‘Maca’ se convirtieron en la pareja del momento tras protagonizar uno de los momentos más comentados en redes sociales durante el inicio de 2026. Lo que comenzó como rumores y coqueteos en transmisiones en vivo, terminó por confirmarse cuando la ex reina de belleza se armó de valor y le declaró abiertamente su amor al creador de contenido en una transmisión de Kick.

La escena, que rápidamente se viralizó en TikTok, no solo dejó en evidencia el inicio de una relación, sino que mostró la faceta más real, ilusionada y vulnerable de ambos, conquistando a miles de seguidores del streaming nacional.

La química genuina entre Suhey
La química genuina entre Suhey y Macarius quedó en evidencia en videos donde comparten miradas y bromas durante sus transmisiones en Kick.

La declaración de Suhey y el ampay del “reflejo”: así nació el romance

Aunque la chispa entre Suheyn Cipriani y Macarius ya era tema de conversación entre sus seguidores, la confirmación llegó de manera espontánea. En un clip que circula por TikTok, se ve a Suhey mirar a los ojos a Macarius y, entre sonrisas y algo de vergüenza, confesarle:

“Sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho, que nos estamos conociendo y que haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”. Ante la sorpresa, Macarius respondió con complicidad, dándole paso a una conversación llena de miradas y gestos de cariño.
El ampay por un reflejo
El ampay por un reflejo en pleno streaming revela el beso entre Suheyn Cipriani y Macarius y causa furor en TikTok.

La confesión pública llegó poco después de que ambos fueran “ampayados” besándose gracias a un reflejo en el vidrio de un cuadro durante otra transmisión. Pese a los esfuerzos por mantener la compostura frente a cámaras, el detalle no pasó desapercibido para los seguidores, que hicieron zoom y viralizaron el video bajo el lema “el reflejo pe XDDD”. La escena se volvió tendencia y fue bautizada como el “ampay del cuadro”, dejando en claro que en la era del streaming nada puede mantenerse oculto.

A partir de ese momento, la pareja se mostró más abierta en sus interacciones. En otros clips de Kick que se viralizaron en TikTok, se les puede ver compartiendo momentos coquetos en la cocina, lanzándose miradas cómplices y bromeando sobre quién es más valiente o cariñoso. Los videos, lejos de parecer actuados, muestran la química genuina entre ambos y cómo la relación pasó de la amistad a algo más profundo.

En media de una transmisión en vivo, Suhey Cipriani y Macarius son captados besándose, pero no por el live, si no a través del reflejo en el cuadro. Video: TikTok @shiroinekorm

De la confesión en vivo a la oficialización: el inicio de una relación que conquista a las redes

La relación entre Suhey Cipriani, expareja de César Vega, y Macarius no solo se sustenta en videos virales y besos captados por accidente. En otra grabación, Macarius le pregunta a Suhey cómo es que se enamoró, a lo que ella responde: “Como eres tú, como eres”, reafirmando que lo que la conquistó fue la autenticidad del influencer. La interacción, cargada de sonrisas, nervios y gestos de ternura, fue celebrada por los seguidores, quienes inundaron las redes con mensajes de apoyo y memes sobre el nuevo romance de la farándula digital.

Suheyn Cipriani y Macarius tienen sus miradas cómplices. Video: TikTok @daniela.clips7

Aunque aún no han hecho una declaración formal de que son pareja, para la comunidad digital la relación ya está más que confirmada. Los dos han comenzado a compartir más tiempo juntos en transmisiones y actividades fuera de cámara, haciendo partícipes a sus fans de cada avance en su historia de amor. El “blooper” del cuadro fue solo el inicio de una serie de momentos virales que siguen sumando visualizaciones y comentarios en cada plataforma.

Suheyn Cipriani, conocida por su paso en certámenes de belleza y reality shows, ha demostrado en entrevistas recientes su decisión de vivir el amor sin miedo al qué dirán. “Tengo que estar con alguien que me guste, que tenga un clic. Así sea un monstruo, no importa. Si es un monstruo, mostrazo, pero es mi monstruo”, dijo entre risas en una charla con Magaly Medina.

Asimismo, hace algunos días, en una entrevista con Trome, Suheyn reconoció que estaba saliendo con alguien y que, aunque al inicio prefirió mantenerlo en reserva, la oficialización era solo cuestión de tiempo.

En una sincera conversación con Magaly Medina, Suheyn Cipriani revela sus particulares gustos en el amor, asegurando que la apariencia física no es lo principal, sino la conexión que tenga con esa persona especial. Video: Podcast Magaly Medina

Por su parte, Macarius, reconocido por su contenido humorístico y su conexión con el público joven, ha encontrado en Suhey una compañera con la que comparte no solo el gusto por el streaming, sino también una visión de pareja auténtica y sin poses. Ambos han sabido convertir la espontaneidad y la transparencia en su mejor carta de presentación, conquistando a una audiencia que sigue cada paso de su relación.

Ambos influencers comparten más actividades
Ambos influencers comparten más actividades juntos dentro y fuera de cámaras, oficializando su relación ante una comunidad digital expectante.

La historia de la ex reina de belleza “achorada” y el influencer carismático apenas comienza, y sus seguidores esperan ver qué nuevos capítulos traerán al streaming peruano en los próximos meses.

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiMacariusKickperu-entretenimiento

Más Noticias

Eddie Fleischman se va en contra de actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

El periodista deportivo sorprendió con fuertes declaraciones hacia figuras peruanas del espectáculo, generando polémica por el tenso cruce de opiniones sobre la intervención estadounidense en territorio venezolano

Eddie Fleischman se va en

Valeria Piazza cuestiona al actor Fernando Carrillo tras defender a Nicolás Maduro: “Es fácil hablar desde la comodidad de su casa”

La conductora no se quedó callada y criticó duramente al actor venezolano, asegurando que sus opiniones carecen de legitimidad al vivir fuera del país y desconocer la dura realidad del pueblo de Venezuela

Valeria Piazza cuestiona al actor

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

De 34 años, el experimentado central argentino registra anteriores pasos por Atromitos FC, Platense, Palestino y Colón de Santa Fe, donde vivió los mejores momentos de su trayectoria

Atlético Grau suma a Lucas

José Jerí ante anunciado paro de transportistas: “Los delincuentes actúan en forma sincronizada con afán de desestabilizar”

El presidente interino afirmó que el Gobierno mantiene diálogo directo con los gremios de transportistas y anticipó la presentación de un balance oficial sobre las acciones implementadas en materia de seguridad

José Jerí ante anunciado paro

TheGrefg visita Ventanilla y conoce al streamer considerado el “más humilde del Perú”, que transmite desde lo más alto de un cerro

El creador español recorrió las calles del Callao para conocer a Koirandoshil, streamer peruano con fuerte presencia en TikTok, y donará lo generado por el video

TheGrefg visita Ventanilla y conoce
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí ante anunciado paro

José Jerí ante anunciado paro de transportistas: “Los delincuentes actúan en forma sincronizada con afán de desestabilizar”

Fernando Rospigliosi elogia discurso de Luz Pacheco a favor de ley de lesa humanidad: “Jueces que la inapliquen deben ser sancionados”

Congresistas celebran que Trump retire fondos a ONG que promueven la lucha contra el cambio climático y el enfoque de género

Rafael López Aliaga denuncia que mina de Pataz busca matarlo: “Hay una red de corrupción que empieza por el gobernador y el jefe PNP”

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero por pago incompleto

ENTRETENIMIENTO

Eddie Fleischman se va en

Eddie Fleischman se va en contra de actrices peruanas por sus opiniones sobre Donald Trump y Venezuela: “No entienden nada”

Valeria Piazza cuestiona al actor Fernando Carrillo tras defender a Nicolás Maduro: “Es fácil hablar desde la comodidad de su casa”

La inesperada confesión de Isander Pérez, ex de Isabella Ladera, sobre Hugo García: “es buena persona”

Brunella Horna y Richard Acuña celebran tres años de casados con mensajes llenos de amor: “Mi compañero... mi compañera”

Natalia Jiménez vuelve a Lima con el tour “La Jiménez” tras más de una década: fecha, escenario y venta de entradas

DEPORTES

Atlético Grau suma a Lucas

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

Felipe Chávez comparte las claves de su gran debut goleador en amistoso con Bayern Múnich: “Actúo intuitivamente”

Alianza Atlético recurre al mercado del ascenso en Argentina para reforzarse con miras a Liga 1 y Copa Sudamericana 2026

Partidos de hoy, jueves 8 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jesús Pretell se desvinculó de Sporting Cristal y se suma a LDU de Quito tras pedido directo de Tiago Nunes