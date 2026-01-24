PNP desbarata diez bandas y arresta a más de cien personas en Lima Norte y Este

Operativo logró golpe contra el crimen organizado en Lima Norte.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo de gran escala que culminó con la desarticulación de diez bandas criminales y la detención de 109 personas en Lima Norte.

El despliegue policial formó parte de las acciones excepcionales tomadas bajo el estado de emergencia y abarcó zonas de alta incidencia delictiva en la capital peruana. Esta intervención, que movilizó a cientos de agentes, se centró en la neutralización de organizaciones dedicadas a delitos como extorsión, tráfico de drogas y homicidios.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, presentó los resultados desde la sede de la División de Asuntos Sociales (DIVASSOC) en el distrito del Rímac. Ahí detalló que las divisiones de Robos y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) lideraron las operaciones que permitieron la captura de individuos vinculados a redes de extorsión y a crímenes recientes que habían generado alarma en la ciudadanía. La acción policial fue coordinada con apoyo interinstitucional, involucrando a sectores como el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Interior (Mininter).

Entre los arrestos destaca la captura de tres integrantes de una red de extorsionadores que, de acuerdo con la PNP, mantenía bajo amenaza a empresas de transporte público.

Uno de los detenidos confesó que las llamadas extorsivas se originaban desde un centro penitenciario de la capital, lo que llevó a requisas inmediatas en las celdas de los implicados.

Este hallazgo permite a las autoridades fortalecer las investigaciones sobre la relación entre la criminalidad en las calles y la operación de mafias desde el interior de penales.

Zonas, cifras y organizaciones implicadas

La acción policial se extendió durante la noche y la madrugada, abarcando también sectores de Lima Este. La presentación de los resultados se realizó en la comisaría de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, uno de los distritos con mayor densidad poblacional.

El despliegue involucró a 336 efectivos de la PNP y a 20 miembros del Ejército Peruano, quienes realizaron puntos de control y patrullajes en áreas estratégicas.

El presidente de la República, José Jerí, estuvo al tanto del operativo y monitoreó el avance de las acciones en tiempo real.

La participación del Ministerio de Educación, representado por Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, evidenció el compromiso intersectorial en la lucha contra el crimen. Herrera enfatizó la importancia del trabajo articulado entre instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana y proteger a sectores vulnerables.

En el balance de la jornada, la Policía Nacional reportó que 44 de los 109 detenidos contaban con órdenes de captura vigentes. Entre las bandas desarticuladas figura la organización conocida como “Los Malaqueños”, señalada por tráfico de drogas y armas en San Juan de Lurigancho.

Otro golpe importante fue la intervención contra “Los Malditos de San Miguel”, cuyos integrantes fueron capturados junto a más de 1,400 envoltorios de pasta básica de cocaína en el distrito de San Miguel.

En una de las intervenciones recientes, la División de Extorsiones detuvo a Renato Panduro, presunto implicado en el homicidio de Miguel Ángel Salas Briones.

Según la PNP, al momento de su captura, Panduro portaba un arma de fuego y tenía una orden de detención judicial. Además, su hermano Pierre Panduro, alias “El Italiano”, está bajo investigación por su presunta participación en el asesinato del cantante de Armonía 10, Paúl Flores.