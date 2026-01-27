Perú

José Jerí participó en acto oficial con empresario chino días tras asumir y TV Perú difundió el encuentro en un video

El canal del Estado mostró al presidente interino en un recorrido junto al empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, con quien mantuvo reuniones no oficiales

Guardar
El canal estatal TV Perú
El canal estatal TV Perú difundió imágenes del presidente interino José Jerí en un acto oficial junto al empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, tres días después de asumir el cargo en octubre de 2025

El canal del Estado TV Perú difundió imágenes del presidente interino, José Jerí, en un acto oficial junto al empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, tres días después de asumir funciones en octubre de 2025.

Las imágenes muestran al jefe de Estado junto al embajador del régimen chino en Perú, Song Yang. Zhihua Yang, con quien el gobernante sostuvo encuentros extraoficiales, permanece a corta distancia del grupo. El motivo de la visita fue constatar la situación de los afectados por el incendio de Pamplona Alta.

También estuvieron presentes el Comandante General de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola; la congresista Ana Zegarra; y representantes de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Según el portal La Encerrona, que difundió parte del video, una comisión integrada mayoritariamente por miembros de la Liga de la Amistad Peruano-China del Parlamento revisó contratos de empresas chinas durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Jerí sostuvo encuentros extraoficiales con
Jerí sostuvo encuentros extraoficiales con Yang, presencia confirmada en un recorrido para verificar la situación de los afectados por el incendio de Pamplona Alta, acompañado por autoridades nacionales y municipales

Entre los integrantes de la comisión estuvieron César Revilla, incorporado a la liga en septiembre de 2023 mientras presidía brevemente el grupo, y Diego Bazán, quien se desempeñó como secretario antes de renunciar para aceptar un viaje del Partido Comunista Chino.

De acuerdo con el medio, Jerí fue vicepresidente de la comisión investigadora de contratos chinos y, tras culminar esa función, ingresó a la Liga de la Amistad Peruano-China. En junio de 2024, la comisión presentó su informe y la investigación fue archivada cuando Jerí ocupaba la presidencia del Congreso.

La liga peruano-china reúne a 41 parlamentarios, cifra que supera ampliamente a la de otras ligas bilaterales. Actualmente, el legislador Luis Cordero Jon Tay encabeza el grupo y figura en imágenes oficiales junto a Jerí y Yang.

En 2024, el Congreso estableció el Día de la Confraternidad Peruano-China, celebrado por primera vez el 1 de febrero. Jerí declaró: “la primera reunión clandestina que mantuve con el empresario en su chifa, adonde llego encapuchado, el 26 de diciembre de 2025 fue precisamente para coordinar actividades de ese día”.

El 6 de enero de este año, Jerí regresó al local de Yang, clausurado pocas horas antes por las autoridades municipales.

Una comisión parlamentaria, en su
Una comisión parlamentaria, en su mayoría integrada por miembros de la Liga de la Amistad Peruano-China, revisó contratos de empresas chinas durante el gobierno de Pedro Castillo; Jerí ocupó cargos clave en este grupo antes de asumir la presidencia

Cae en aprobación

La desaprobación de la gestión de Jerí subió a 56 %, diez puntos más que en noviembre pasado, tras descubrirse estas reuniones caldestinas, según un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República.

De acuerdo a los ámbitos geográficos, la desaprobación al mandatario en Lima, donde vive un tercio de la población total, es 58 % y en el sur del país se eleva a 66 %. Igualmente, el rechazo a Jerí es más alto en los ciudadanos mayores de 50 años de edad (66 %) y los que pertenecen a la clase media con 58 %.

Por su parte, la población que aprueba al gobernante está en el norte del país (36 %), una zona duramente golpeada por la inseguridad ciudadana, y son los más jóvenes, de 18 a 29 años de edad (38 %).

Temas Relacionados

José Jeríperu-politicaZhihua ‘Johnny’ Yang

Más Noticias

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

El Ministerio de Energía y Minas rechazó el pedido de prórroga de Hidroeléctrica América S.A.C., decisión que deja a la empresa en riesgo de perder la concesión y una garantía de 244 mil dólares si no cumple el plazo original de operación

Gestión de José Jerí niega

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

El futbolista acusa públicamente a su esposa de múltiples infidelidades, mientras ella se enfrenta contra la abogada del “Aladino”.

Christian Cueva hace polémica publicación

El talento peruano se abre paso en la Liga MX Femenil con los fichajes de Sandra Arévalo y Sashenka Porras

Las futbolistas peruanas se unirán a las filas del Atlético San Luis y el Necaxa para competir en la temporada 2025/26. En el torneo ‘azteca’, coincidirán con Mía León, quien se incorporó a Cruz Azul

El talento peruano se abre

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

A la parlamentaria y candidata al Senado se le acusa de entregar pelotas con la frase “Acuña Presidente 2026” impresa, tal como consta en el video publicado en sus redes sociales

JEE Lima Centro 2 abrió

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

El responsable técnico de la ‘U’ confirma que la única manera para que acuda nuevamente al mercado es que aparezca un puntual interesante y de precio módico en la zona del mediocampo

Javier Rabanal aclara que “si
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de José Jerí niega

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Renovación Popular busca cambiar la ley para que López Aliaga pueda invocar a Dios en su campaña electoral

Presentan séptima moción de censura contra José Jerí; mientras el 60% espera que continúe en el cargo, según encuesta

ENTRETENIMIENTO

Christian Cueva hace polémica publicación

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

DEPORTES

El talento peruano se abre

El talento peruano se abre paso en la Liga MX Femenil con los fichajes de Sandra Arévalo y Sashenka Porras

Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

Rachell Hidalgo explica la exigencia de Horacio Bastit y sus llamados de atención en Regatas: “Sé que no lo hace de mala manera”

Saldo negativo para Cusco FC tras su gira por Bolivia, a días de su debut ante Alianza Atlético en la Liga 1 2026