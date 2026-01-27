José Jerí participó en acto oficial con empresario chino días tras asumir y TV Perú difundió el encuentro en un video

El canal estatal TV Perú difundió imágenes del presidente interino José Jerí en un acto oficial junto al empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang, tres días después de asumir el cargo en octubre de 2025

Las imágenes muestran al jefe de Estado junto al embajador del régimen chino en Perú, Song Yang. Zhihua Yang, con quien el gobernante sostuvo encuentros extraoficiales, permanece a corta distancia del grupo. El motivo de la visita fue constatar la situación de los afectados por el incendio de Pamplona Alta.

También estuvieron presentes el Comandante General de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola; la congresista Ana Zegarra; y representantes de la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Según el portal La Encerrona, que difundió parte del video, una comisión integrada mayoritariamente por miembros de la Liga de la Amistad Peruano-China del Parlamento revisó contratos de empresas chinas durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Entre los integrantes de la comisión estuvieron César Revilla, incorporado a la liga en septiembre de 2023 mientras presidía brevemente el grupo, y Diego Bazán, quien se desempeñó como secretario antes de renunciar para aceptar un viaje del Partido Comunista Chino.

De acuerdo con el medio, Jerí fue vicepresidente de la comisión investigadora de contratos chinos y, tras culminar esa función, ingresó a la Liga de la Amistad Peruano-China. En junio de 2024, la comisión presentó su informe y la investigación fue archivada cuando Jerí ocupaba la presidencia del Congreso.

La liga peruano-china reúne a 41 parlamentarios, cifra que supera ampliamente a la de otras ligas bilaterales. Actualmente, el legislador Luis Cordero Jon Tay encabeza el grupo y figura en imágenes oficiales junto a Jerí y Yang.

En 2024, el Congreso estableció el Día de la Confraternidad Peruano-China, celebrado por primera vez el 1 de febrero. Jerí declaró: “la primera reunión clandestina que mantuve con el empresario en su chifa, adonde llego encapuchado, el 26 de diciembre de 2025 fue precisamente para coordinar actividades de ese día”.

El 6 de enero de este año, Jerí regresó al local de Yang, clausurado pocas horas antes por las autoridades municipales.

Cae en aprobación

La desaprobación de la gestión de Jerí subió a 56 %, diez puntos más que en noviembre pasado, tras descubrirse estas reuniones caldestinas, según un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República.

De acuerdo a los ámbitos geográficos, la desaprobación al mandatario en Lima, donde vive un tercio de la población total, es 58 % y en el sur del país se eleva a 66 %. Igualmente, el rechazo a Jerí es más alto en los ciudadanos mayores de 50 años de edad (66 %) y los que pertenecen a la clase media con 58 %.

Por su parte, la población que aprueba al gobernante está en el norte del país (36 %), una zona duramente golpeada por la inseguridad ciudadana, y son los más jóvenes, de 18 a 29 años de edad (38 %).