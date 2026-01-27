Perú

Marcha de Sacrificio: familiares de las víctimas de represión estatal denuncian reglaje y seguimiento policial de la PNP rumbo a Lima

Hostigamiento, vigilancia constante y vulneración al derecho a la protesta durante la movilización sufrieron los manifestantes que exigen justicia por las muertes ocurridas en las protestas de 2022 y 2023

Guardar
Denuncian seguimiento y hostigamiento policial a la Marcha de Sacrificio que avanza hacia Lima. Video: El Dardo / X

Lo que debía ser un recorrido de memoria y exigencia de justicia se ha convertido, para los familiares de las víctimas de la represión estatal, en una ruta marcada por la incomodidad y vigilancia. Durante la denominada Marcha de Sacrificio, iniciada el 23 de enero, los deudos denunciaron presuntos actos de reglaje, seguimiento y hostigamiento por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras se trasladan hacia Lima para exigir justicia, verdad y reparación.

De acuerdo con testimonios recogidos por el medio digital 24 Horas Noticias, los familiares de las víctimas advirtieron que desde el Valle del Tambo, pasando por Mollendo, Camaná y Ocoña, un patrullero policial ha seguido de manera constante el vehículo en el que se desplazan. El seguimiento, según relatan, no habría sido explicado de forma clara por los efectivos, lo que generó preocupación entre madres, personas adultas mayores y niños huérfanos que participan de la movilización.

Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Deudos de los Fallecidos, denunció públicamente que esta vigilancia ha sido continua y que incluso se les habría informado que respondía a “órdenes superiores”. En ese contexto, responsabilizó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú ante cualquier hecho que pudiera poner en riesgo la integridad de los manifestantes.

“Están violando nuestro derecho a la protesta y al libre tránsito. Esto genera temor y es una forma de revictimización que no es nueva”, afirmó Samillán durante la entrevista difundida por 24 Horas Noticias.

Foto: Urpi Portuguez
Foto: Urpi Portuguez

“Nadie nos va a intimidar”: familiares ratifican la marcha

Durante la cobertura periodística, otra familiar de las víctimas rechazó el presunto hostigamiento policial y ratificó que la marcha continuará hasta llegar a la capital. Señaló que la movilización, denominada Uyariy —que en quechua significa “ser escuchados”— busca visibilizar el reclamo de justicia de los familiares de más de 50 personas asesinadas durante las protestas a nivel nacional.

La vocera recordó que los participantes ejercen un derecho constitucional y sostuvo que la presencia policial no debe convertirse en un mecanismo de intimidación. “No estamos haciendo nada malo. Solo exigimos justicia, memoria y garantías de no repetición”, expresó.

Pronunciamiento de la congresista Ruth Luque

La congresista Ruth Luque informó a través de su cuenta oficial en X que realizó una visita de fiscalización inopinada en el distrito de Asia, donde constató la presencia de al menos tres vehículos —de serenazgo, policía de carreteras y efectivos policiales— acompañando a la movilización.

Según indicó, los propios efectivos señalaron que el seguimiento respondía a disposiciones del Comando Lima Sur y de la Dirección de Tránsito de la PNP, bajo el argumento de brindar resguardo por tramos. No obstante, Luque cuestionó esta versión y advirtió que lo observado “no se parece a un acompañamiento policial”, sino a una forma de criminalización y reglaje.

La parlamentaria también denunció que, durante la marcha, efectivos de la USE habrían impedido la toma de fotografías y que uno de ellos habría agredido a una persona que intentaba grabar, además de registrarse un altercado por el uso de la wiphala.

Congresista Ruth Luque en una
Congresista Ruth Luque en una visita inopinada por la Marcha de Sacrificio convocada por los familiares de las víctimas de la represión del gobierno de Dina Boluarte. Foto: Ruth Luque / X

Principales demandas de la marcha

La Marcha de Sacrificio se inició el 23 de enero desde el sur del país y reúne a familiares de las víctimas de la represión ocurrida entre 2022 y 2023, que dejó al menos 50 personas fallecidas y más de mil heridas. La movilización surge tras la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), decisión atribuida al fiscal interino de la Nación, Tomás Gálvez.

En declaraciones previas a La República, Raúl Samillán explicó que la eliminación de este equipo especializado representa un serio retroceso en las investigaciones y refuerza la sensación de impunidad. Por ello, los deudos exigen su reactivación inmediata, además de justicia y reparación integral.

Fiscalía garantiza continuidad de 54
Fiscalía garantiza continuidad de 54 investigaciones por muertes en protestas tras temor de deudos por riesgo de impunidad tras cierre de Eficavip. Foto: Composición Infobae

Ruta, llegada a Lima y próximas acciones

Según lo previsto, los manifestantes llegarán a Lima el 28 de enero. Antes, el 25 de enero, se reunirán con otras organizaciones en San Vicente de Cañete, donde esperan sumar más personas a la movilización. Desde Cañete hasta la capital recorrerán más de 140 kilómetros a pie.

Samillán no descartó que, una vez en Lima, se evalúe una huelga de hambre, dependiendo de la respuesta de las autoridades. “No estamos solos. En el camino y en la capital nos esperan hermanos que también exigen justicia”, señaló.

Mientras tanto, los familiares reiteran su denuncia pública y piden a la ciudadanía mantenerse alerta. “Exigir justicia no es un delito”, enfatizó la congresista Ruth Luque, quien solicitó públicamente el cese de los actos de seguimiento y hostigamiento policial.

Temas Relacionados

Marcha de SacrificioMuertes en protestasPNPDina BoluarteJosé JeriEficavipTomás Gálvez28 de eneroperu-noticias

Más Noticias

Capturan en Bolivia a la pareja del cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’

Keysi Salvatierra Vigo, pareja de alias ‘Jhonsson Pulpo’ ingresó de forma irregular al país vecino y fue expulsada luego de su detención. Actualmente está detenida en Juliaca, Puno

Capturan en Bolivia a la

San Juan de Lurigancho tendría su segundo centro comercial: ¿En qué etapa está?

En el Cenco Day, Cencosud reconfirmo que su proyecto de centro comercial sigue en pie. Mientras, Real Plaza aún no da mayores noticias sobre su plan de hacer un mall en la zona

San Juan de Lurigancho tendría

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

La central de la Universidad San Martín también confesó que esa misma razón la alejó de la selección peruana de voleibol

Flavia Montes rompió en llanto

Congresistas de la comisión investigadora de constructoras chinas eran integrantes de la Liga de la Amistad Peruano China

La popularidad de la Liga de la Amistad Peruano-China en el Parlamento peruano ha superado a todas las de otros países, en medio de controversias por la transparencia en investigaciones a empresas del país asiático

Congresistas de la comisión investigadora

Oliver Sonne deja la Premier League y jugará junto a Joao Grimaldo: préstamo confirmado del ‘Vikingo’ a Sparta Praga

Medio danés dio a conocer la transferencia del lateral derecho al club más grande de República Checa. Los dos jugadores de la selección peruana compartirán vestuario

Oliver Sonne deja la Premier
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresistas de la comisión investigadora

Congresistas de la comisión investigadora de constructoras chinas eran integrantes de la Liga de la Amistad Peruano China

Estos son los miembros del Tribunal de Honor del JNE para las Elecciones 2026

Queman cartel de César Acuña en Jaén y rechazan campaña de Alianza para el Progreso

José Jerí no cumplirá plazo y pospone la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana hasta febrero

Rafael López Aliaga: “Si fuera alcohólico vendría con mi trago (a la entrevista), tipo Alejandro Toledo”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello presentó a

María Pía Copello presentó a sus reales jales para su canal de streaming +QTV: Desde Daniela Darcourt, Israel Dreyfuss y Karina Rivera

Gonzalo Revoredo niega acusaciones de su expareja sobre presunto incumplimiento con sus hijos: “No sé por qué lo dijo”

Miranda Capurro ya tenía planeado irse de Zaca TV por “nuevas oportunidades”: “No podía atarse por un año”

Rodrigo González acusó a Sergio Galliani de malos tratos a actrices, pero Gigi Mitre lo defiende

Hermana de ‘El Viejo’ Rodríguez da detalles de su estado de salud y descarta versiones alarmantes: “Él no para”

DEPORTES

Flavia Montes rompió en llanto

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Oliver Sonne deja la Premier League y jugará junto a Joao Grimaldo: préstamo confirmado del ‘Vikingo’ a Sparta Praga

El contundente motivo por el que Alianza Lima decidió no separar a Pedro Aquino y Eryc Castillo tras ser involucrados en indisciplina en Uruguay

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima forzó el retorno de jugador prestado a Cienciano para reemplazar a Miguel Trauco: “Va a tener que pagar para recuperarlo”