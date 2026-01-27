Congresistas de la comisión investigadora de constructoras chinas eran integrantes de la Liga de la Amistad Peruano China

Un análisis revela cómo la comisión del Congreso encargada de investigar las irregularidades de constructoras chinas estaba compuesta por miembros de la Liga de la Amistad Peruano-China. Descubre el evidente conflicto de intereses y cómo la investigación fue finalmente archivada. La Encerrona

Los contratos adjudicados a constructoras chinas durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron objeto de una investigación parlamentaria que, desde su origen, arrastró serias dudas sobre su independencia. Según reveló La Encerrona, la comisión creada en el Congreso para indagar el llamado “Club de la Construcción Chino” estuvo integrada, en buena parte, por legisladores que mantenían lazos institucionales con el país que debía ser fiscalizado.

Varios de esos congresistas pertenecían a la Liga de la Amistad Peruano-China, un grupo creado dentro del Parlamento para estrechar relaciones con otros congresos y embajadas. Estas ligas suelen organizar viajes, encuentros protocolares y actividades diplomáticas. El problema fue que quienes debían investigar posibles irregularidades de empresas chinas eran, al mismo tiempo, “amigos oficiales” de China dentro del propio Congreso.

La comisión se formó a fines de 2022, cuando ya estaban consolidados estos vínculos. Héctor Valer, quien luego asumiría la presidencia del grupo investigador, llevaba entonces un año como integrante de la Liga de la Amistad Peruano-China. Antes que él, el fujimorista César Revilla fue brevemente presidente de la comisión y, en septiembre de 2023, cuando aún trabajaba en ese caso, se sumó también a esa liga.

Cómo la Liga Peruano-China influyó en la fallida fiscalización a constructoras chinas

Congresistas como investigadores y aliados

Otro integrante fue Diego Bazán, que además de ser miembro de la Liga de la Amistad Peruano-China, terminó ocupando la secretaría de la comisión investigadora. Más adelante, renunció a ese grupo de trabajo para aceptar una invitación de viaje ofrecida por el Partido Comunista Chino.

También figura el caso de Miguel Ángel Ciccia Vásquez, de Renovación Popular. Aunque no integró formalmente la liga, su entorno familiar quedó directamente vinculado. Su hermano, el empresario Luis Miguel Ciccia Vásquez, dueño de Transportes Civa, viajó a China como parte de la delegación que acompañó a Dina Boluarte. En ese mismo periplo estuvo Johnny Yang, personaje que luego aparecería conectado a distintos actores políticos.

Pero sin duda, el personaje más representativo es José Jerí. Jerí fue vicepresidente de la comisión investigadora del Club de la Construcción Chino. Tras concluir el trabajo de ese grupo, se incorporó a la Liga de la Amistad Peruano-China en junio de 2024. Es decir, primero participó en la investigación y luego pasó a formar parte del espacio de amistad con el país cuyos intereses habían sido fiscalizados. Meses después, ya como presidente del Congreso, Jerí decidió encajonar la investigación.

Mandatario y empresario chino Zhihua Yang subiendo escaleras de local en el Centro de Lima. | Fotocomposición: Infobae/ Cuarto Poder

La liga más poderosa y su red de influencias

Dentro del Parlamento, la Liga de la Amistad Peruano-China es la más numerosa y codiciada. Ha llegado a reunir a 41 congresistas, una cifra que duplica o triplica a la de otras ligas similares con distintos países. Algunas de estas no superan los veinte miembros y otras apenas tienen cuatro. Esa diferencia refleja el peso político y estratégico que tiene la relación con China en el Congreso.

El presidente de esta liga es Luis Cordero Jon Tay, quien aparece en la única fotografía oficial en la que figuran juntos José Jerí y Zhihua Yang. Ese evento, además, fue organizado por el propio Jerí. Cordero Jon Tay integró la bancada de Somos Perú, la misma de Jerí, entre julio de 2024 y junio del año pasado.

Comisión al Club de la Construcción Chino fue liderada por miembros de la Liga Peruano-China. Foto: captura Congreso

Pero el vínculo entre Cordero Jon Tay y ‘Johnny’ Yang no se limita a la política. Ambos son socios y fundaron tres asociaciones destinadas a crear lazos comerciales y culturales entre la comunidad peruana y la china. Una de ellas fue la Cámara Perú Asia-Pacífico, que funcionó hasta marzo del año pasado en el edificio que luego sería conocido como el del “ChifaGate”.