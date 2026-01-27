Juan José Santiváñez critica a José Jerí por ingresar a penales con celulares y cámaras: “Puede facilitar un ilícito, es show”

Juan José Santiváñez cuestionó que el presidente interino José Jerí ingresara a los penales de Huacho y Huaral portando teléfonos móviles y acompañado de una comitiva que grabó videos difundidos en TikTok

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó este martes el ingreso del presidente interino, José Jerí, a los penales de Huacho y Huaral portando teléfonos celulares y acompañado de una comitiva que registró imágenes para videos difundidos posteriormente en TikTok.

En diálogo con la televisora Bethel, el exfuncionario afirmó que ninguna autoridad “puede ingresar a un penal con instrumentos que pudieran facilitar, de alguna u otra forma, la comisión de un ilícito”.

“No estamos hablando que el presidente pueda prestarle un celular a una persona privada de su libertad, pero sí existen medios o mecanismos a través de las cuales, por ejemplo, podría colgarse de una señal de Internet. O sea, es ilógico”, sostuvo.

Asimismo, recordó que durante su gestión al frente del Ministerio del Interior las intervenciones en los 64 establecimientos penitenciarios del país se efectuaban sin teléfonos móviles. Incluso precisó que en una oportunidad acudió acompañado del entonces ministro de Trabajo “sin ningún celular”.

El exministro advirtió que ningún funcionario debe ingresar a un penal con objetos que puedan facilitar la comisión de delitos, al señalar que incluso el acceso a señales de Internet resulta posible

“Yo creo que eso es parte del show también, es como, por ejemplo, cuando pateó la puerta, pateas la puerta para que se abra y la puerta se abría por adelante”, manifestó con ironía sobre un clip donde el presidente tumbó una puerta con ayuda de un agente.

Durante el fin de semana, Jerí lideró un operativo carcelario, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en ambos recintos penitenciarios, donde anunció una reestructuración integral del sistema penitenciario nacional que contemplará la creación de una nueva entidad estatal.

En medio de la crisis del sistema carcelario, esta semana presentó su renuncia el jefe del extinto Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, en un contexto marcado por rumores sobre presuntas contrataciones irregulares dentro de la institución.

En otro momento del diálogo, Santiváñez destacó la trayectoria del actual jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, a quien calificó como “un excelente oficial” con “muchísima trayectoria”.

“Yo creo que quienes lo conocemos debemos reconocer en él que es un oficial con todos los ánimos para liderar la Policía Nacional y por eso es el actual comandante general de la Policía”, afirmó.

Sobre Arriola

Arriola fue nombrado como el nuevo comandante general de la institución después de que la Justicia suspendiera por 18 meses a su predecesor, Víctor Zanabria, debido a una investigación fiscal en su contra.

El nombramiento se hizo efectivo en una ceremonia en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) en septiembre de 2025, en el distrito de Chorrillos, y fue presidida por la entonces mandataria Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana, y otras autoridades políticas y policiales.

El alto mando ocupaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la PNP y anteriormente fue director nacional de Investigación Criminal de la PNP y también jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el valle cocalero más grande del país donde el narcotráfico convive con los remanentes de la banda terrorista Sendero Luminoso.