Perú

Juan José Santiváñez critica a José Jerí por ingresar a penales con celulares y cámaras: “Puede facilitar un ilícito, es show”

El exministro del Interior cuestionó el ingreso del presidente interino a los penales de Huacho y Huaral con celulares y una comitiva audiovisual, al considerar que estas acciones vulneran los protocolos de seguridad penitenciaria y responden más a un acto mediático

Guardar
Juan José Santiváñez cuestionó que
Juan José Santiváñez cuestionó que el presidente interino José Jerí ingresara a los penales de Huacho y Huaral portando teléfonos móviles y acompañado de una comitiva que grabó videos difundidos en TikTok

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó este martes el ingreso del presidente interino, José Jerí, a los penales de Huacho y Huaral portando teléfonos celulares y acompañado de una comitiva que registró imágenes para videos difundidos posteriormente en TikTok.

En diálogo con la televisora Bethel, el exfuncionario afirmó que ninguna autoridad “puede ingresar a un penal con instrumentos que pudieran facilitar, de alguna u otra forma, la comisión de un ilícito”.

“No estamos hablando que el presidente pueda prestarle un celular a una persona privada de su libertad, pero sí existen medios o mecanismos a través de las cuales, por ejemplo, podría colgarse de una señal de Internet. O sea, es ilógico”, sostuvo.

Asimismo, recordó que durante su gestión al frente del Ministerio del Interior las intervenciones en los 64 establecimientos penitenciarios del país se efectuaban sin teléfonos móviles. Incluso precisó que en una oportunidad acudió acompañado del entonces ministro de Trabajo “sin ningún celular”.

El exministro advirtió que ningún
El exministro advirtió que ningún funcionario debe ingresar a un penal con objetos que puedan facilitar la comisión de delitos, al señalar que incluso el acceso a señales de Internet resulta posible

“Yo creo que eso es parte del show también, es como, por ejemplo, cuando pateó la puerta, pateas la puerta para que se abra y la puerta se abría por adelante”, manifestó con ironía sobre un clip donde el presidente tumbó una puerta con ayuda de un agente.

Durante el fin de semana, Jerí lideró un operativo carcelario, al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en ambos recintos penitenciarios, donde anunció una reestructuración integral del sistema penitenciario nacional que contemplará la creación de una nueva entidad estatal.

En medio de la crisis del sistema carcelario, esta semana presentó su renuncia el jefe del extinto Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, en un contexto marcado por rumores sobre presuntas contrataciones irregulares dentro de la institución.

En otro momento del diálogo, Santiváñez destacó la trayectoria del actual jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, a quien calificó como “un excelente oficial” con “muchísima trayectoria”.

“Yo creo que quienes lo conocemos debemos reconocer en él que es un oficial con todos los ánimos para liderar la Policía Nacional y por eso es el actual comandante general de la Policía”, afirmó.

Santiváñez recordó que durante su
Santiváñez recordó que durante su administración las intervenciones en los 64 penales del país se realizaban sin celulares, incluso cuando acudía acompañado de otros ministros

Sobre Arriola

Arriola fue nombrado como el nuevo comandante general de la institución después de que la Justicia suspendiera por 18 meses a su predecesor, Víctor Zanabria, debido a una investigación fiscal en su contra.

El nombramiento se hizo efectivo en una ceremonia en la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP) en septiembre de 2025, en el distrito de Chorrillos, y fue presidida por la entonces mandataria Dina Boluarte, el primer ministro, Eduardo Arana, y otras autoridades políticas y policiales.

El alto mando ocupaba el cargo de jefe de Estado Mayor de la PNP y anteriormente fue director nacional de Investigación Criminal de la PNP y también jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el valle cocalero más grande del país donde el narcotráfico convive con los remanentes de la banda terrorista Sendero Luminoso.

Temas Relacionados

Juan José Santiváñezperu-politicaJosé Jerí

Más Noticias

Metropolitano: Puente de la estación México resiste a choque de bus y se descartan daños operativos

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao garantizó la funcionalidad de la infraestructura tras el accidente que dejó decenas de heridos y obligó al cierre temporal del servicio

Metropolitano: Puente de la estación

Incendio de gran magnitud en Trujillo: almacén de repuestos de cuatro pisos es consumido por las llamas

El siniestro, registrado la tarde del 27 de enero, movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos y generó alarma entre residentes y transeúntes por el riesgo de propagación a predios colindantes

Incendio de gran magnitud en

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

La influencer responde a usuaria y cuestiona a los que la critican en redes sociales, en medio de la incertidumbre por el futuro del canal digital.

Michelle Onetto niega que haya

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

André Prada, productor de Sound Music Entertainment, confirmó que ya existen negociaciones con el equipo del astro portugués para disputar un partido de exhibición en Lima

Cristiano Ronaldo podría jugar en

Pánico en Villa María del Triunfo por perro que ataca a otros animales: vecinos exigen medidas urgentes para evitar una tragedia

La preocupación de los residentes crece tras la difusión de imágenes que muestran una nueva agresión de un perro potencialmente peligroso, mientras los vecinos reclaman medidas urgentes para evitar futuras incidencias

Pánico en Villa María del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidata de Renovación Popular buscará

Candidata de Renovación Popular buscará incentivos del Estado por tener más hijos: “En otros países tienes beneficios”

Renuncia candidato del APRA al Senado por alteraciones de listas: “Acto de solidaridad con los compañeros”

Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

JEE admite lista de diputados del APRA por Lima pese a denuncias de candidatos excluidos

César Acuña dice que José Jerí lo desobedeció al ignorar su pedido de renuncia: “Tengo mala suerte, no me ha hecho caso”

ENTRETENIMIENTO

Michelle Onetto niega que haya

Michelle Onetto niega que haya traicionado a Giacomo Benavides por dejar Zaca TV: “Qué loco cómo asumen, sin saber”

Defensa legal de Melissa Klug advierte video completo probaría agresión de Bryan Torres contra Samahara Lobatón

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

DEPORTES

Cristiano Ronaldo podría jugar en

Cristiano Ronaldo podría jugar en Perú con Al Nassr: productora que trajo a Messi reveló posibilidad y dio detalles

Bassco Soyer suma y sigue en Gil Vicente: aportación con gol en triunfo frente al Portimonense en la Liga Revelação

Piero Alva cuestionó la ampliación de los cupos de extranjeros en la Liga 1: “Cada vez hay menos espacio para nuestra gente”

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”

Alianza Lima vs LDU de Quito: día, hora y canal TV confirmado de la Noche Blanquiazul Femenina 2026