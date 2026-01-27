Perú

Familia de Camucha Negrete niega versión de Rodrigo González: “Desmentimos que haya recibido maltratos de Sergio Galliani”

El entorno de la actriz aseguró que su última participación en ‘Monólogos de la Vagina’ estuvo marcada por el apoyo y el respeto, descartando cualquier episodio de maltrato.

Familia de Camucha Negrete desmiente


La familia de Camucha Negrete, fallecida el 25 de septiembre de 2025, difundió un comunicado en redes sociales en el que desmintió categóricamente las versiones sobre presuntos maltratos que sufrió la actriz durante su última participación teatral. El mensaje, publicado en la cuenta oficial de la artista y luego reposteado por Sergio Galliani, buscó poner fin a la controversia generada tras los comentarios realizados por el conductor Rodrigo González en su programa televisivo.

En el comunicado, la familia de Negrete se refirió directamente a las declaraciones difundidas el día anterior, 26 de enero en el programa Amor y Fuego, en las que González aseguró que la actriz le había confesado haber recibido faltas de respeto durante los ensayos de la obra ‘Monólogos de la Vagina’, dirigida por Galliani.

El texto, dirigido a la opinión pública, expresó el aprecio que tanto la artista como su entorno familiar sentían por el conductor, pero negó la veracidad de la información compartida en televisión.

“Todos conocen el cariño que Camu y nosotros sentimos por Rodrigo González; sin embargo, en su programa se compartieron datos incorrectos. Sabemos que todo fue producto de un malentendido”, señala el comunicado.

La familia atribuyó el origen de la controversia a una confusión y aclaró que, si bien los ensayos fueron exigentes debido a la condición física de Negrete, las demandas de Galliani como productor y director estuvieron dentro de los límites profesionales y del respeto mutuo.




Agradece a Sergio Galliani por su apoyo

La publicación enfatizó el ambiente de apoyo y cordialidad que caracterizó la última etapa laboral de Camucha Negrete en el Teatro Marsano. “Para Camu, el Teatro Marsano y en especial, Maky Arana, fueron parte de su familia. Durante toda su trayectoria teatral y especialmente, en Monólogos de la Vagina, solo recibió amor, apoyo incondicional y un trato humano excepcional”, detalló el mensaje.

La familia agradeció de manera especial a la productora Makhy Arana y a toda la comunidad teatral que acompañó a la actriz, resaltando el vínculo de afecto construido a lo largo de los años.

El texto fue contundente al desmentir los supuestos maltratos atribuidos a Sergio Galliani. “Con este comunicado, aclaramos el malentendido y desmentimos categóricamente que Camu haya recibido maltratos por parte de Sergio Galliani”, afirmaron los familiares de Negrete.

El mensaje incluyó un pedido explícito para que no se utilice el nombre de la artista en controversias mediáticas basadas en información errónea, en respeto a su memoria y al entorno que la acompañó durante su carrera. “Pedimos, por favor, que no se siga utilizando su nombre para generar controversia con información que no es cierta, por respeto a su memoria y a todas las personas involucradas”, se puede leer.

Sergio Galliani compartió el mensaje

Sergio Galliani no dudó en compartir el mensaje en señal de respaldo a la versión ofrecida por la familia de la actriz. El actor, quien había sido señalado previamente en versiones periodísticas como responsable de un ambiente hostil durante los ensayos de la obra, ya había aclarado la situación, desmintiendo las acusaciónes. En esta oportunidad, solo se limitó a replicar el comunicado oficial.

El caso se originó tras la emisión de un segmento en el programa conducido por Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, donde se relató que Camucha Negrete habría sufrido malos tratos por parte de Galliani en el proceso de montaje de “Monólogos de la Vagina”.

Estas afirmaciones se presentaron en el marco de otros testimonios, como la realizada por la actriz Sonia Oquendo sobre maltrato psicológico en el mismo contexto teatral. Sin embargo, prefirió no emitir ningún nombre de su supuesto maltratador.


Sonia Oquendo mencionó que sufrió maltrato y depresión en la obra que, para ella, resultó ser una pesadilla

