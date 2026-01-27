Rodrigo González acusó a Sergio Galliani de malos tratos a actrices, pero Gigi Mitre defendió al actor

Sonia Oquendo narra un episodio que la marcó profundamente, explicando que no puede revelar toda la verdad porque se convertiría en titular de periódicos. Sin embargo, diferencia el acoso del maltrato, señalando que lo segundo puede ocurrir a cualquier edad | YouTube / Latina Noticias

El conductor de televisión Rodrigo González afirmó en su programa que Camucha Negrete le confesó haber sido víctima de malos tratos por parte de Sergio Galliani durante la preparación de la obra “Monólogos de la vagina”. La noticia ha generado revuelo, especialmente después de declaraciones recientes de la actriz Sonia Oquendo, quien también denunció situaciones similares bajo la dirección de Galliani.

Según relató González en “Amor y fuego”, la conversación con Negrete ocurrió poco antes de que la actriz peruana abandonara la producción teatral por motivos de salud. “Me tomo la licencia de decirlo porque estoy siendo leal a lo que sé”, sostuvo el conductor de Willax al revelar la información en vivo.

La salida de Camucha Negrete de la obra se presentó públicamente como consecuencia de una urgencia médica. En ese momento, la actriz explicó: “Es una urgencia médica que no puedo posponer. Pero regresaré apenas me recupere con las indicaciones del médico”. Sin embargo, las declaraciones posteriores de González sugieren que la decisión también estuvo vinculada a un ambiente laboral negativo.

El conductor precisó que la artista le expresó su incomodidad por el trato recibido en los ensayos, indicando que la convivencia con el director resultó insostenible.

“Hay actrices acostumbradas a una forma de trabajar, a una forma de ser tratadas como corresponde... la experiencia de Camucha Negrete (siendo dirigida por Sergio Galliani) no fue buena. Ella me lo contó, ella me lo dijo y ahora que Sonia Oquendo sale y hace esta denuncia pública, creo que es el momento de contarlo y también decir lo que sé, lo que ella me quería hacer saber, quería que yo sepa”, declaró González en el programa de Willax.

González aseguró que Negrete “no se sentía cómoda” durante el proceso de montaje. “Ella dijo: ‘yo ya me voy, no puedo más, pero si hay algo que no puedo más es lidiar con el maltrato, con las malas formas. Yo tengo una trayectoria y a mí no me gusta que me traten ni que me hablen así’”, citó el conductor.

El caso cobró mayor relevancia después de que Sonia Oquendo, actriz con una larga trayectoria en la escena nacional, relatara su propia experiencia en el pódcast “Habla serio” transmitido por Latina.

Rodrigo González hizo fuerte acusación contra Sergio Galliani.

Las fuertes acusaciones de Sonia Oquendo

La reconocida actriz Sonia Oquendo afirmó haber sido víctima de “maltrato psicológico” durante la producción de la misma obra, aunque evitó mencionar directamente al responsable. La artista describió el ambiente laboral como “profundamente negativo” y dijo que se sentía “en una cárcel” mientras participaba en el montaje.

De acuerdo con el testimonio de Oquendo, el elenco estaba conformado mayoritariamente por mujeres. La primera actriz explicó: “Yo llegaba a ese teatro y de frente me encerraba en mi camarín y no salía hasta la hora que levantaban el telón. Sentía que estaba en una cárcel. Era horrible. Todo era tristeza alrededor”.

Aunque no mencionó nombres, al decir el “único hombre en el elenco” saba referencia directamente a Sergio Galliani como la figura masculina a cargo de la dirección.

La actriz Sonia Oquendo manifestó haber sufrido maltrato en el programa de YouTube 'Habla serio'

Sonia Oquendo fue enfática al explicar: “A esta edad no hay acoso, pero puede haber un maltrato a una actriz, a una señora, a una dama, a una compañera de trabajo, que venga de un hombre. Eso pasó”, remarcó en el pódcast. Estas palabras reforzaron la versión ofrecida por González sobre la situación vivida por Camucha Negrete en la misma obra.

La producción de “Monólogos de la vagina” contaba con la dirección de Sergio Galliani, actor y director conocido en el ámbito teatral peruano. Hasta el momento, el director no ha ofrecido declaraciones públicas en respuesta a las acusaciones.

Sonia Oquendo mencionó que sufrió maltrato y depresión en la obra que, para ella, resultó ser una pesadilla