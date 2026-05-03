Perú

Papa León XIV reconoce la devoción de los peruanos y bendice a la Virgen de Chapi en el Vaticano

Durante el rezo del Regina Caeli en la Plaza de San Pedro, resaltó la fe de los peruanos y animó a renovar la devoción mariana, en una jornada que reunió a fieles, diplomáticos y niños vestidos con trajes típicos, al cumplirse veinte años de la presencia de la imagen

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En el marco de la festividad de la Virgen de Chapi, el Sumo Pontífice dedicó unas afectuosas palabras a los fieles arequipeños, un mensaje que resalta la devoción mariana y une a los peregrinos con el corazón de la Iglesia Católica.| Video: BAM (Facebook)

El domingo 1 de mayo, la Plaza de San Pedro en el Vaticano fue escenario de una jornada cargada de simbolismo para la comunidad peruana residente en Italia. Durante el rezo del Regina Caeli, el papa León XIV realizó una bendición a la Virgen de Chapi y dirigió un saludo especial a los fieles peruanos, en particular a quienes forman parte de la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa. El evento coincidió con el inicio del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María, y reunió a devotos de distintas regiones de Perú.

“Saludo con afecto a todos ustedes, fieles de Roma y peregrinos venidos de todos los países del mundo. A los peruanos que en Roma forman la Asociación de la Virgen de Chapi de Arequipa”, señaló el Sumo Pontífice al cumplirse 20 años de la llegada de la imagen.

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La mención, emitida desde la ventana papal ante miles de asistentes, generó una respuesta emotiva entre los presentes, que incluyó a niños vestidos con trajes típicos y miembros del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador de Perú ante la Santa Sede, Ponce San Román.

El Vaticano celebra 20 años de la Virgen de Chapi en Roma con bendición y saludo papal
El Vaticano celebra 20 años de la Virgen de Chapi en Roma con bendición y saludo papal| Vaticano News/Arequipa En Tus Manos (Facebook)

Durante la celebración, según RPP Noticias, señaló que la jornada estuvo marcada por la presencia de la imagen de la Virgen de Chapi, trasladada en procesión por la vía de la Conciliazione hasta la plaza. 

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Además del acto religioso, el papa aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a favor de la paz y la unidad en la Iglesia. Invitó a los fieles a rezar el rosario durante el mes de mayo y subrayó la importancia de la fraternidad en un contexto internacional marcado por conflictos.

La Virgen de Chapi en el Vaticano

El santuario de la Virgen de Chapi en Polobaya, Arequipa, recibió este año a más de 210 mil peregrinos, de acuerdo con cifras oficiales citadas por la Agencia Andina. El recinto, situado en un entorno de cerros y quebradas, es destino de miles de fieles que recorren largas distancias para rendir homenaje a la “Mamita”, como se conoce popularmente a la Virgen.

La devoción a la Virgen de Chapi llega al Vaticano con un mosaico elaborado por artesanos peruanos
La devoción a la Virgen de Chapi llega al Vaticano con un mosaico elaborado por artesanos peruanos| Vatican News

El papa León XIV, durante su intervención, recordó la importancia de la fraternidad y la paz para la Iglesia y el mundo. Además, en coincidencia con el Día de la Libertad de Información, mencionó a los periodistas que han perdido la vida o enfrentan riesgos por su labor en contextos de conflicto o bajo regímenes restrictivos. 

“Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, patrocinado por la UNESCO. Lamentablemente, este derecho se viola con frecuencia, a veces de manera flagrante y otras de forma encubierta. Recordemos a los numerosos periodistas y reporteros víctimas de las guerras y la violencia”, escribió en su cuenta de X.

Virgen de Chapi – Arequipa – festividad – Perú – historias -1 mayo
La elección de esta fecha refleja la conexión profunda entre la comunidad y su patrona, convirtiendo la celebración en una de las más importantes de la región. (Andina)

En Roma, la Asociación Virgen de Chapi replica las celebraciones del santuario de Polobaya, organizando actividades para preservar la devoción entre los peruanos en Italia, principalmente arequipeños. La presencia de la imagen en el Vaticano y la bendición papal fueron recibidas con entusiasmo por la comunidad, que mantiene viva su identidad cultural y religiosa lejos de su país de origen.

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