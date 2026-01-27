Perú

Connie Chaparro defiende a Sergio Galliani tras polémica con actrices: “Hablar de maltrato sin pruebas es difamar”

La actriz rechazó las acusaciones surgidas tras las declaraciones de Sonia Oquendo y cuestionó que se mencione a Camucha Negrete sin pruebas

La actriz cuestionó el tratamiento mediático del caso y pidió contrastar la información antes de emitir juicios. Infobae Perú / Captura: IG.

La polémica en torno a Sergio Galliani continúa sumando voces y reacciones. Esta vez fue Connie Chaparro, actriz y esposa del director teatral, quien decidió pronunciarse públicamente para defenderlo de las acusaciones de maltrato psicológico surgidas a raíz de los testimonios de Sonia Oquendo y de los comentarios difundidos en televisión sobre una presunta experiencia similar que habría vivido Camucha Negrete, actriz ya fallecida.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Chaparro rechazó de manera tajante los señalamientos y aseguró que se está incurriendo en una grave difamación. El pronunciamiento de Connie se produce luego de que Sonia denunciara haber atravesado una experiencia emocionalmente desgastante durante la puesta en escena de ‘Monólogos de la vagina’, obra dirigida por su esposo, y de que Rodrigo González, conductor de Amor y Fuego, mencionara en televisión una presunta vivencia negativa atribuida a Camucha Negrete.

Visiblemente afectada, la ctriz inició su mensaje expresando su tristeza y molestia por la forma en que se ha expuesto la imagen de su esposo. “Estoy muy apenada por las cosas que ha sacado ‘Peluchín’ de mi esposo. Me parece muy injusto y duro que puedan hablar así, incluso poniendo palabras de alguien que ya no está con nosotros y que la queremos y recordamos con muchísimo amor, que es Camuchita”, manifestó.

“Mi esposo no es un maltratador”: Connie Chaparro responde a denuncias contra Sergio Galliani. Infobae Perú / Captura: IG.

Fue una diferencia

En su descargo, Chaparro fue enfática al cuestionar el uso del término “maltrato”, al considerar que se trata de una acusación extremadamente seria que no puede ser lanzada sin pruebas concretas. “Que salgan a decir ‘maltrató’ es algo muy grave y eso se llama difamar; donde no hay pruebas, se habla de chismes”, afirmó.

La actriz también defendió la trayectoria profesional de Sergio Galliani, recordando que se trata de un director con muchos años de experiencia en el medio teatral, conocido por su carácter exigente, pero respetuoso. Según explicó, la exigencia artística no debe confundirse con violencia o maltrato psicológico. “Mi esposo no es un maltratador, jamás lo ha sido”, aseguró.

Al referirse directamente a la experiencia relatada por Sonia Oquendo, Chaparro sostuvo que lo ocurrido se enmarca dentro de una diferencia profesional y no de un acto de violencia. “Lo único que hizo fue dirigir a Sonia Oquendo como actriz. Lamentablemente, a ella no le ha gustado eso, se ha incomodado y, después de meses, sale a decir que la han maltratado y eso es muy injusto”, expresó. En ese sentido, añadió que le produce mucha pena que una situación laboral haya derivado en acusaciones de tal magnitud. “Me da mucha pena porque nunca se esperó eso”, agregó.

“Mi esposo no es un maltratador”: Connie Chaparro responde a denuncias contra Sergio Galliani. Infobae Perú / Captura: IG.

Connie Chaparro explicó que decidió romper su silencio porque considera que la polémica ha crecido de manera desproporcionada y porque siente la necesidad de fijar una postura clara frente a la opinión pública. “Es muy triste que, por vender, se pueda difamar”, señaló.

En su mensaje, la actriz también hizo un llamado directo a Gigi Mitre, conductora de Amor y Fuego y compañera de Rodrigo González, a quien pidió contrastar la información difundida. “Espero que Gigi, que conoce a Sergio de toda la vida, se pueda dar una llamada y que te cuente cómo han sido las cosas”, expresó.

Finalmente, Chaparro cerró su pronunciamiento describiendo a su esposo como una persona íntegra y respetuosa dentro y fuera del escenario. “Él es un caballero. Jamás va a salir a hablar mal de alguien. Lo único que te va a decir es que hizo su trabajo y eso es todo”, concluyó.

Sergio Galliani rompe su silencio
Sergio Galliani rompe su silencio y rechaza acusaciones: “Yo no voy a permitir que mi imagen sea maltratada”. Infobae Perú / Captura: IG.

