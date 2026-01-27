Sonia Oquendo reveló que fue una pesadilla trabajar en la obra ‘Los Monógolos de la Vagina’: “Sufrí maltrato y depresión”

Sonia Oquendo narra un episodio que la marcó profundamente, explicando que no puede revelar toda la verdad porque se convertiría en titular de periódicos. Sin embargo, diferencia el acoso del maltrato, señalando que lo segundo puede ocurrir a cualquier edad | YouTube / Latina Noticias

Durante una reciente entrevista en el programa de YouTube de Latina, ‘Habla Serio’, la reconocida Sonia Oquendo reveló el profundo daño emocional que le dejó su participación en la obra “Los Monólogos de la Vagina”. La artista narró cómo el proceso fue para ella una verdadera pesadilla, marcada por el maltrato de un hombre en el entorno teatral, el desgaste psicológico y la dolorosa experiencia de compartir escenario con Camucha Negrete en los últimos meses de vida de la recordada actriz.

Para Sonia Oquendo, “Los Monólogos de la Vagina” no solo representó un reto actoral, sino también el ingreso a un periodo oscuro y de enorme sufrimiento personal. Aunque evitó dar detalles explícitos sobre el motivo inicial de su cuadro depresivo, Oquendo dejó en claro que fue víctima de un maltrato proveniente de un hombre durante la producción. “No hay acoso, pero puede haber un maltrato a una actriz, a una señora, a una dama, a una compañera de trabajo, que venga de un hombre. Eso está”, sostuvo, subrayando la gravedad de la situación y el impacto que tuvo en su salud mental.

Ambiente negativo y restrictivo

La actriz relató que desde el inicio del montaje sintió un ambiente negativo y restrictivo dentro del teatro, donde las reglas y los impedimentos reemplazaron la calidez de otros escenarios que había conocido. “Todo era prohibido. Sentía una nube negra encima. No era el teatro de antes. Acá no fluye el chi, no hay una buena onda. Sentía que estaba en una cárcel”, confesó. Tanto fue el peso emocional, que llegó a experimentar insomnio, ansiedad crónica, pérdida de peso y un estado de tristeza profunda: “Dormía tres horas, no comía nada, bajé cinco kilos en un mes. Sentía que iba al cadalso cada noche”.

La falta de respuesta de la producción ante el evidente deterioro emocional de las actrices y la nula activación de un “plan B” para aliviar la carga, agudizaron la crisis de Oquendo. “Ninguna de las tres actrices fuimos felices haciendo esa obra. Fue durísimo”, declaró.

Los últimos días de Camucha Negrete: lucha, secreto y despedida

El dolor de Sonia Oquendo se vio intensificado por la experiencia de compartir escenario con Camucha Negrete, quien desde el inicio de los ensayos mostró claros signos de una delicada salud. Recordó cómo la actriz necesitó ayuda incluso para sentarse, interrumpía lecturas por falta de aire y, pese a todo, luchaba por no abandonar el teatro. “Camucha pensaba que el teatro la iba a sacar adelante. Ponía todo de su parte, aunque estaba visiblemente afectada”, relató.

Negrete, querida por generaciones de espectadores, guardó en secreto su verdadera condición hasta que confesó a sus compañeras que padecía cáncer. “Un día, bajó el telón y nos dijo: ‘Quiero hablar con ustedes. Tengo cáncer’. Nos quedamos en shock, pero yo lo intuía. Veía cómo su ropa le quedaba cada vez más holgada, cómo dormía durante los ensayos. Era durísimo”.

La situación se agravó cuando, a pesar de la gravedad de Negrete y la petición de Oquendo de retrasar el estreno, la producción decidió continuar, ignorando la necesidad de tiempo y cuidado. “Pedí: ‘No estamos listas, no podemos debutar’. Pero la respuesta fue que las entradas ya estaban vendidas. En todo el mundo las funciones se postergan, pero aquí no”, lamentó.

La serie de desgracias personales se acumuló: tras la partida de Camucha, falleció Hernán Romero, padre de la hija de una de sus compañeras; luego, Sonia perdió a un hermano por un infarto. “Tres actrices sufrimos la pérdida de un ser cercanísimo en esos meses. Todo era tristeza alrededor”.

Depresión y encierro

El cuadro depresivo de Sonia Oquendo fue tan severo que solo se levantaba para cumplir con las funciones. “Llegaba al teatro, me encerraba en el camarín y no salía hasta la hora de subir al escenario. Sentía que estaba en una cárcel”. Fue su hija quien, al notar su estado, la llevó a buscar ayuda médica.

El consejo del médico fue tajante: “No vas a salir de esto mientras no salgas de lo que te está causando ese dolor”. Sonia se aferró a la esperanza de que la temporada terminara pronto. “Adelanté el fin de la temporada. Cuando finalmente llegó, sentí una luz. Pero no fue ninguna lección, fue una pesadilla”.

Rodrigo González señala a Sergio Galiani

El conductor Rodrigo González reveló que la recordada actriz Camucha Negrete también fue víctima de los maltratos de Sergio Galliani, quien dirigió la puesta en escena de “Los Monólogos de la Vagina”. Estas declaraciones se suman al testimonio de Sonia Oquendo, quien evidenció públicamente el trato hostil y el impacto emocional que vivió durante la obra.

En su programa, González destacó que tanto Camucha Negrete como Sonia Oquendo, actrices de reconocida trayectoria, sufrieron un ambiente de tensión y maltrato bajo la dirección de Galliani. “Camucha me lo contó en confianza: no se sentía cómoda, me decía que estaba cansada de lidiar con las malas formas de su director”, relató el conductor.

González remarcó que Negrete, ya debilitada físicamente por su enfermedad, enfrentaba además la carga de un trato poco respetuoso que la afectó profundamente en sus últimos meses de vida.

Otros testimonios, como el de Betina Onetto, quien envió un audio al programa ‘Amor y Fuego’ coinciden en señalar que Galliani mantiene un trato difícil y poco empático con el elenco, especialmente desde que asumió el control en el teatro Marsano.

González enfatizó que el maltrato laboral no distingue trayectorias ni edades, y que las figuras más respetadas del medio merecen un trato digno. El conductor pidió que Galliani brinde su versión y asuma responsabilidad ante las crecientes denuncias de quienes han compartido escenario bajo su dirección.