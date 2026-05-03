Gol de Gustavo Cazonatti con definición de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

El mediocampista brasileño abrió el marcador en el Gallardo por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal se medía en condición de local contra Cusco FC en un duelo válido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, el cuadro visitante tomó la iniciativa del juego a través de la posesión de la pelota, aunque no tuvo mucha profundidad debido a lo compacto que estuvieron los dueños de casa, que se mostraron a la expectativa por lanzarse al ataque. En eso, Gustavo Cazonatti apareció como ‘9′ para anotar su gol tras un disparo rasante de Juan González.

Esta acción se llevó a cabo a los ocho minutos de la primera mitad. El elenco ‘dorado’ había ejecutado un tiro libre desde el fondo luego de que el árbitro Sebastián Lozano decidiera no cobrar penal por una caída de Gabriel Santana. Andy Vidal jugó en corto con Gu-Rum Choi, quien tocó con Carlos Gamarra. El exdefensa de ADT se hizo nuevamente con el balón y metió un pelotazo largo sin encontrar receptor.

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Los ‘rimenses’ jugaron tranquilos con Diego Enríquez, que descargó para Ian Wisdom, que ante la imposibilidad de prosperar, se apoyó en Alejandro Pósito. La defensa mantuvo el esférico hasta que Cristian Benavente organizó un ataque con Santana, quien jugó con Fabrizio Lora.

El lateral izquierdo filtró el pase para el ‘Chaval’, que lanzó un centro pasado que fue recibido por Joao Cuenta. El canterano decidió retroceder con Juan González, quien sacó un disparo rasante al estilo de un buscapiernas y encontró a Gustavo Cazonatti, que pese a tener la marca encima de Gu-Rum Choi, desvió la trayectoria del balón y abrió la cuenta en el estadio Alberto Gallardo.

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La conexión entre Gustavo Cazonatti y Juan González le permitió a Sporting Cristal abrir el marcador ante Cusco FC. - créditos: Liga 1

Pese a que los hinchas de Sporting Cristal celebraron con euforia esta anotación, se quedaron con el grito de gol luego de una chance inmejorable que erró Cristian Benavente. Y es que a los 14 minutos, un anticipo de Gustavo Cazonatti le favoreció al futbolista nacido en España para recibir solo el balón cerca del área de Cusco FC: encaró y falló luego querer pinchar la pelota por encima de Andy Vidal. Justamente, el portero de 31 años estuvo atento y no cedió ante el lujo de su adversario.

Gustavo Cazonatti, de menos a más en Sporting Cristal

El regreso de Gustavo Cazonatti al once titular de Sporting Cristal ha marcado un punto de inflexión en el equipo. El volante brasileño, que durante 2025 estuvo alejado de las canchas casi toda la temporada por una grave lesión ligamentaria y meniscal en la rodilla derecha, reapareció en noviembre tras perderse meses de competencia. El elenco ‘bajopontino’ lo sintió y sufrió en la marca para sostener partidos donde padeció más de la cuenta.

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Este 2026, el exfutbolista de Chapecoense fue ganando ritmo partido a partido y se consolidó como una pieza clave en la contención, aportando equilibrio y solidez defensiva en la mitad del campo, atributos que lo han convertido en referente para el plantel. Este año acumula 17 participaciones entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Gustavo Cazonatti no jugará con Sporting Cristal ante Palmeiras en Lima por suspensión. - créditos: Conmebol

Próximos partidos de Sporting Cristal

Luego de medirse con Cusco FC, Sporting Cristal afrontará dos compromisos decisivos en su calendario. El primero será ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva el sábado 9 de mayo, un duelo donde los ‘blanquiazules’ esperan ganarlo para seguir en la pelea por el Torneo Apertura.

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Previamente, los dirgidos por Zé Ricardo chocarán con Palmeiras de Brasil en Matute el martes 5 de mayo por la Copa Libertadores. Estos partidos pondrán a prueba la capacidad del equipo de La Florida para sostener la regularidad y la ambición en los dos campeonatos.