Sergio Galliani niega maltrato a actrices de ‘Monólogos de la Vagina’: “Siempre he exigido sacar lo mejor de mis actores”

El actor afirmó que jamás vio violencia contra actrices, trabajadores o proveedores durante la obra. Infobae Perú / Captura: IG.

El actor y director teatral Sergio Galliani decidió romper su silencio y responder públicamente a las acusaciones de presunto maltrato realizadas por la actriz Sonia Oquendo en relación con su experiencia durante la obra ‘Monólogos de la Vagina’, presentada en el teatro Marzano.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Galliani expresó su profunda molestia y tristeza por lo que se viene diciendo en las últimas horas y realizó un extenso descargo personal, negando de manera categórica cualquier tipo de violencia física, psicológica o verbal hacia las actrices del elenco, entre ellas Sonia Oquendo y la recordada Camucha Negrete, quien falleció durante la temporada teatral.

Desde el inicio del video, el actor se mostró visiblemente afectado. "Estoy con mucha pena de escuchar las cosas que se están diciendo por ahí sobre los comentarios que ha hecho la señora Sonia Oquendo cuando trabajábamos en una obra de teatro en el Marzano, hasta hace poco”, manifestó en un inicio.

Sergio Galliani rompe su silencio y rechaza acusaciones: “Yo no voy a permitir que mi imagen sea maltratada”. Infobae Perú / Captura: IG.

Sergio Galliani defiende su imagen tras acusaciones: “Nunca he tenido ningún problema”

Galliani explicó que decidió pronunciarse porque considera que su imagen profesional y personal se ha visto comprometida. “Yo siempre he cuidado muchísimo mi imagen y no voy a permitir que se hable de esa forma”, afirmó, recordando su extensa trayectoria en el mundo artístico. El actor subrayó que no solo se desempeña como intérprete, sino también como director teatral y director de una escuela de formación actoral desde hace muchos años, lo que, según dijo, respalda su conducta y forma de trabajo.

En su mensaje, el director defendió el concepto de exigencia profesional como parte natural del proceso creativo en el teatro. “Yo siempre a mis actores les he exigido para que saquen lo mejor de ellos, como tiene que ser, porque el público tiene que ver lo mejor de cada uno de los actores que están en escena”, sostuvo. Sin embargo, fue enfático en marcar una línea clara entre la exigencia artística y cualquier forma de maltrato. “En ningún momento yo recurro ni a la violencia física, ni a la violencia psicológica, ni a la violencia verbal, ni mucho menos”, afirmó de manera categórica.

Sergio hizo especial énfasis en el respeto que, según él, mantiene hacia las actrices mayores, un punto sensible tras las declaraciones de Sonia Oquendo. “Y mucho menos a actrices mayores, a las cuales yo respeto muchísimo, muchísimo menos. Y cuando es un elenco de mujeres, con mayor cuidado todavía”, expresó, asegurando que siempre ha sido muy respetuoso y que jamás ha tenido problemas de este tipo a lo largo de su carrera.

Sergio Galliani rompe su silencio y rechaza acusaciones: “Yo no voy a permitir que mi imagen sea maltratada”. Infobae Perú / Captura: IG.

Niega maltrato

El director también rechazó de plano el término “maltrato”, al considerar que se trata de un concepto grave que no corresponde a lo ocurrido durante la temporada teatral. Reconoció que pueden existir desacuerdos dentro de una producción, pero sostuvo que eso no puede confundirse con violencia. “Uno puede estar muy en desacuerdo con cómo se lleva una empresa dentro, si no nos dejan sentarnos en tal sitio porque es escenografía, porque se puede malograr. Cada empresa, cada sitio tiene sus reglas y eso, cuando uno está dentro trabajando, tiene que respetarlas”, explicó.

En ese sentido, Galliani fue directo al señalar que, cuando una persona no se siente cómoda con las normas de un espacio laboral, tiene la opción de retirarse. “Y si no, agarra sus cosas y se va. Pero de ahí al maltrato, ya maltrato es otra palabra y un concepto mucho más fuerte, cosa que no ha sucedido”, indicó, marcando distancia con las acusaciones difundidas.

El actor y director negó de manera absoluta cualquier conducta inapropiada. “Yo niego absolutamente todo”, afirmó, y aseguró que su versión puede ser corroborada por quienes trabajaron en la obra. Según dijo, todo el equipo del teatro Marzano, incluido el elenco y las personas involucradas en la producción, puede dar fe de que no existió ningún tipo de maltrato durante la temporada.

Sergio Galliani rompe su silencio y rechaza acusaciones: “Yo no voy a permitir que mi imagen sea maltratada”. Infobae Perú / Captura: IG.

Todo terminó bien

Galliani recordó que la obra concluyó de manera regular y sin conflictos formales. “La temporada terminó como debió terminar”, señaló, insistiendo en que no permitirá que se siga dañando su imagen pública, sobre todo considerando que él fue el director de la obra y que las acusaciones lo señalan de manera directa.

Uno de los momentos más sensibles de su mensaje fue cuando se refirió a la fallecida Camucha Negrete, actriz emblemática del teatro peruano y parte del elenco original de ‘Monólogos de la Vagina’. Galliani recordó que la temporada estuvo marcada por el dolor de su pérdida. “Esa fue una temporada que además pasamos muchos momentos de tensión y de pena por la pérdida de nuestra Camuchita Negrete”, expresó, visiblemente afectado.

El director consideró injusto que se mencione de manera negativa a personas que ya no están con vida. “No creo que sea justo que tampoco se esté nombrando de esa manera a personas que ya no están con nosotros y que han sido tan respetadas por toda la vida, con una gran trayectoria”, señaló, defendiendo la memoria de Camucha Negrete y cuestionando que su nombre se vea envuelto en una polémica de este tipo.

Sergio Galliani rompe su silencio y rechaza acusaciones: “Yo no voy a permitir que mi imagen sea maltratada”. Infobae Perú / Captura: IG.

Galliani pidió prudencia al público y a sus seguidores frente a la información que circula. “No se hagan ideas ni comenten sobre las primeras cosas que están leyendo de aquí o de allá. Esperen las demás versiones”, solicitó, remarcando que su intención no es entrar en enfrentamientos mediáticos.

Fiel a su estilo, el actor reiteró que no suele hablar con la prensa ni participar en controversias públicas. “Yo no hablo con la prensa y menos de estas cosas”, indicó, asegurando que continuará enfocado en su trabajo artístico. Asimismo, afirmó que cualquier aclaración adicional la realizará por vías internas y no a través de “dimes y diretes”, algo que, según dijo, nunca ha sido parte de su forma de actuar.

Antes de finalizar el video, Sergio Galliani dejó un mensaje directo a quienes lo siguen desde hace años. “Pueden estar completamente seguros que no hay absolutamente nada de cierto de lo que se está diciendo con respecto, por lo menos, a mí y a ciertos maltratos dentro del teatro”, concluyó.

Sergio Galliani. (Captura de América TV)