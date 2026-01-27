Cronograma del Banco de la Nación para febrero 2026: Fechas de pago de sueldos y pensiones

Ojo, trabajadores públicos. En estas fechas cobrarán su sueldo que viene con el aumento ya aprobado el 2025. - Crédito Andina

Los trabajadores públicos acaban de terminar de cobrar sus sueldos del mes en enero, según el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Pero ahora les toca conocer y apuntar sus fechas para febrero de 2026.

Asimismo, también los pensionistas de la ONP pueden conocer ya las fechas de sus pagos, con el aumento del monto de su jubilación (según apliquen en base a las condiciones).

Pagos para trabajadores

Como se sabe, desde enero, las remuneraciones de los trabajadores del sector público han tenido un aumento de S/ 53 y S/ 100 al sueldo, según el régimen al que pertenezcan. También recibieron el pago del bono por escolaridad de S/ 400.

Se puede cobrar en el Banco de la Nación de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5.00 p. m. y sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m. - Crédito Andina

En febrero continuarán percibiendo estos aumentos, pero ya no el bono de escolaridad. Como se sabe, aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los montos extra por aguinaldo. Estas son las fechas de febrero de sus pagos:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 18 de febrero

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 19 de febrero

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 20 de febrero

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 23 de febrero.

Pagan ONP en estas fechas

Sin embargo, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 6 de febrero.

Mientras, los pensionistas de la ONP cobrarán por primera vez el aumento de sus pensiones, más el pendiente de enero. - Crédito Andina

Pero hay algo más: desde este febrero, los jubilados empezarán a percibir el aumento de sus pensiones a S/1.000, que es el nuevo monto que el Gobierno aprobó para quienes cumplan el mínimo de 20 años de aportes.

Asimismo, el aumento de las pensiones aplicó desde enero, pero dado que ese mes ya estaban listas las planillas, el monto que se debió pagar llegará en febrero. Estas son las fechas de estos pagos:

Apellidos A-C: viernes 6 de febrero

Apellidos D-L: lunes 9 de febrero

Apellidos M-Q: martes 10 de febrero

Apellidos R-Z: miércoles 11 de febrero

Abono de pago a domicilio: viernes 6 de febrero

Inicio del pago a domicilio: jueves 12 de febrero

Fin de pago a domicilio: sábado 21 de febrero

El sector público recibió un aumento de S/100 y S/53 en enero, el cual se sigue dando en febrero. - Crédito Andina

¿En cuánto aumentó el sueldo de los estatales?

A partir de eneros, los estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/ 53 o S/ 100, según lo aprobado. Estos son los montos considerados:

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales , se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Pero también se detalla que el ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/ 15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/ 15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.