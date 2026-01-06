Perú

Pago de pensión ONP en enero no incluirá aumento, pero monto pendiente se pagará en febrero

La nueva pensión máxima es de S/ 1.000, pero en enero no se verá este aumento aún. En febrero se verá el aumento de ese mes más el monto extra anterior

Atención, pensionistas. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones correspondiente al mes de enero para 771 mil 475 beneficiarios en todo el país. Así, los pensionistas podrán acceder a sus pagos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso.

Sin embargo, como se recuerda, desde 2026 las pensiones para los afiliados hayan cumplido 20 años o más de aportes subirán. El máximo que podían recibir estos aportantes al jubilarse era de S/ 893, pero este monto subirá en poco más de S/ 100, hasta S/ 1.000.

Este aumento técnicamente ya aplica desde enero de 2026, pero dado que las planillas y pagos estaban ya determinados antes de que el Gobierno aprobara este aumento, este mes los pensionistas no verán el monto de S/ 1.000 aún, pero para febrero no solo verán ya este monto, sino que se les pagará el monto faltante de enero (de poco más de S/ 100, además de los S/ 1.000 nuevos).

Pensión ONP aumenta a S/1.000

La pensión de jubilación sube a S/ 1.000 en 2026, pero solo beneficiará a quienes cumplan con los siguientes requisitos: contar con al menos 20 años de aportes a la ONP y tener derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

Es así que, según confirmación de la ONP a Infobae Perú, no solo los que recién empiecen a pedir pensión en la ONP recibirán el monto de S/ 1.000 si cumplen con lo anterior, sino que los que ya estaban recibiendo pensión percibirán este reajuste de S/ 893 a S/ 1.000.

Sin embargo, el monto extra que deberían recibir en enero (de S/ 107) lo verán recién en febrero. Es decir, el monto de febrero será el de la nueva pensión de S/ 1.000 más los S/ 107 faltantes por la pensión de enero. Por lo que ese mes recibirán hasta S/ 1.107 de pensión.

Cronograma DL 19990

Ojo, pensionista. Recuerda que el pago para los 706 mil 386 pensionistas del régimen 19990 se realizará según la inicial del apellido paterno:

  • A – C: Lunes 12 de enero
  • D – L: Martes 13 de enero
  • M – Q: Miércoles 14 de enero
  • R – Z: Jueves 15 de enero

Asimismo, para los otros regímenes la ONP también ha detallado las fechas: El viernes 16 de enero se realizará el pago a los 65 mil 089 pensionistas de los regímenes 20530, 18846, Régimen Especial Pesquero y del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Reajuste de las pensiones

Más de 237 mil pensionistas de Jubilación e Invalidez del Decreto Ley N.° 19990 accederán desde enero del 2026, a un reajuste de hasta S/ 100 en el monto de su pensión, el beneficio está dirigido a jubilados con un mínimo de 20 años de aportes y a pensionistas por invalidez que cuenten con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025.

“Respecto al pago, al encontrarse ya procesada la planilla del mes de enero, el reajuste correspondiente a enero de 2026 se abonará junto con la pensión de febrero de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial de pagos”, reconfirmó la ONP

