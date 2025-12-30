Perú

Aumento de pensión ONP a S/1.000: Desde febrero 237 mil pensionistas se verán beneficiados

ONP pagará la nueva pensión de S/1.000 a afiliados que cumplan con 20 años de aportes. Anteriormente el máximo era de S/893

Pensión de S/1.000 estará vigente
Pensión de S/1.000 estará vigente desde febrero de 2026.

“Una buena noticia para los más de 237 mil pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de jubilación e invalidez, pues se verán beneficiados con la medida dispuesta por el Ejecutivo que eleva el tope máximo de las pensiones hasta S/1.000″, informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Como se sabe, la disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 330-2025-EF, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, este martes 30 de diciembre y alcanza a los pensionistas con derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de 2025, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Así, para el caso de las pensiones de jubilación, la medida comprende a aquellas otorgadas con un mínimo de 20 años de aportes. El aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio. Asimismo, se ha informado que este incremento s verá con el abono de febrero de 2026.

Las fechas de pago de
Las fechas de pago de las pensiones ONP.

Pago será desde febrero

Así, con este nuevo monto de pensión máxima, para los que aportaron durante 20 años a la ONP, los que ya reciben la máxima (anteriormente de S/893) verán incremento y lo que soliciten por primera vez recibirán de frente el nuevo monto de pensión (S/1.000).

“Asimismo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el pago de las pensiones con el incremento correspondiente se realizará junto con el abono de febrero de 2026, debido a que la planilla del mes de enero ya se encuentra procesada, considerando la cantidad de pensionistas que administra del SNP y su pago se inicia el 12 de enero de 2026″, afirmaron.

De acuerdo con el cronograma oficial, en febrero se realizará en las siguientes fechas y el apellido de los pensionistas:

• A – C: 6 de febrero

• D – L: 9 de febrero

• M – Q: 10 de febrero

• R – Z: 11 de febrero.

El nuevo tope máximo de
El nuevo tope máximo de pensión para jubilados del SNP en Perú será de S/1.000 mensuales desde enero de 2026.

Asimismo, se calcula que el impacto anual estimado de esta medida en la planilla de pensiones asciende a S/311 millones, el el cual es un monto que será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP.

Reajuste no aplica para todos

El reajuste no aplica para todas las modalidades de pensión ni para quienes tienen menos de 20 años de aportes. Las pensiones proporcionales —aquellas que se otorgan con menos de 20 años de contribuciones— ya recibieron un incremento de S/50 en enero de 2025, y no se verán alcanzadas por este nuevo ajuste.

Asimismo, la pensión mínima ya se incrementó a S/600 en enero pasado, por lo que el reajuste aprobado ahora solo busca elevar las pensiones de jubilación e invalidez que actualmente sean inferiores a S/1.000, siempre que cumplan con los requisitos, según detalló la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

