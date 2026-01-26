Preguntas y respuestas sobre la Matrícula escolar 2026: fechas, requisitos, y otros datos que necesitas saber sobre el proceso

Minedu confirma que la matrícula escolar 2026 en Lima Metropolitana será 100 % digital y sin atención presencial

El proceso de matrícula escolar para el año 2026 generó múltiples dudas entre padres de familia y tutores, especialmente por la implementación del sistema digital en varias regiones del país. En diálogo con RPP, Daniel Maldonado, director de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Educación (Minedu), respondió a las principales inquietudes sobre este procedimiento.

¿Quiénes deben realizar la matrícula digital en 2026?

Para el año escolar 2026, la matrícula digital es obligatoria en veinte Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), abarcando Lima Metropolitana, Lima provincias, Arequipa, Tacna, Moquegua y la provincia constitucional del Callao. Los padres de familia cuyos hijos ya se encontraban matriculados en el sistema estatal en 2025 no necesitan gestionar el registro nuevamente, ya que la matrícula es automática, explicó Daniel Maldonado. Sin embargo, quienes requieran una vacante nueva, cambio de colegio o traslado entre instituciones, deben completar el proceso digital.

¿Dónde y cómo se realiza la matrícula digital?

El trámite se realiza a través de la página web matriculadigital.pe. El procedimiento consiste en crear un usuario con el número de DNI y una contraseña alfanumérica. Por cada hijo que se desee inscribir, se debe adjuntar la imagen del DNI y seleccionar el colegio de preferencia entre las opciones disponibles en el sistema. El portal permite elegir hasta tres instituciones educativas como alternativas.

¿Qué pasa si se presentan dificultades con el sistema digital?

El Ministerio de Educación ha dispuesto personal técnico especializado en cada una de las veinte UGEL incluidas en el piloto para asistir a los padres de familia que no dominen el uso de Internet o tengan problemas con el registro. La atención presencial está disponible de 08:00 a 18:00. Además, el sistema ya no requiere el antiguo código de matrícula, lo que simplifica el proceso.

En el primer día de inscripciones para el año escolar, la plataforma 'Matrícula Digital' del Ministerio de Educación (Minedu) colapsó, dejando a miles de padres de familia sin poder registrar a sus hijos. El sistema mostró errores constantes debido a la alta demanda de solicitudes.| Andina (Composición Infobae)

¿Cuáles son los plazos clave para la matrícula 2026?

La inscripción de vacantes se realiza desde el 19 hasta el 28 de enero de 2026. Posteriormente, entre el 9 y el 16 de febrero, los directores de los colegios asignarán las vacantes aplicando criterios objetivos y equitativos, como la presencia de hermanos en la misma institución o la cercanía al domicilio. Las matrículas para todos los niveles de educación básica regular están aseguradas, subrayó Daniel Maldonado.

¿Qué ocurre si no se obtiene la vacante deseada?

El sistema digital permite seleccionar hasta tres colegios. Si no se consigue un cupo en la opción preferida, se evaluarán las demás alternativas. El Ministerio de Educación garantiza que ningún niño quedará sin matrícula en las UGEL incluidas en el programa piloto.

¿Cómo es el proceso para traslados desde colegios privados o para reingresos?

En caso de traslado desde un colegio privado a uno estatal, los padres deben registrarse en la plataforma e inscribir al estudiante por primera vez en el sistema digital. Si el alumno no estudió el año anterior y desea reingresar, puede iniciar todo el proceso a través de la web. El sistema contempla la cobertura para cincuenta y cinco mil colegios estatales y nueve mil privados.

¿Qué sucede con los colegios de alto rendimiento (COAR)?

Los COAR forman parte del sistema de matrícula digital, pero mantienen su propio proceso de selección, basado en el rendimiento académico. Existen veinticuatro COAR en todo el país, cada uno con diez aulas y capacidad para treinta alumnos por aula. Los estudiantes que acceden a estos colegios reciben educación especializada, hospedaje y alimentación.

¿Es posible cambiar de colegio a mitad de año?

Actualmente, el sistema no contempla el cambio de colegio a mitad de año. Sin embargo, el Ministerio de Educación actualiza continuamente la plataforma para atender diversas situaciones y casos especiales.

¿La matrícula digital es gratuita?

La matrícula es totalmente gratuita, digital y no requiere la intervención de intermediarios. El Ministerio de Educación recalca que no existen cobros indebidos y que el procedimiento elimina la necesidad de colas presenciales.

¿Qué deben tener preparados los padres al momento de inscribir?

Es indispensable contar con los documentos de identidad tanto del tutor como del estudiante, así como una conexión a Internet para acceder a la plataforma. En caso de dudas, el personal de la UGEL correspondiente brindará asistencia presencial.

Para consultas adicionales, el Ministerio de Educación puso a disposición líneas telefónicas y WhatsApp para resolver cualquier inquietud sobre la matrícula escolar 2026.