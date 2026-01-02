Matrícula digital 2026: paso a paso para realizarla sin problemas y qué colegios permiten este trámite online

Matrícula digital 2026: paso a paso para realizarla sin contratiempos y los colegios que deberán realizar este trámite online - Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) implementará, a partir del 19 de enero de 2026, el sistema de matrícula digital en más de 2.000 colegios públicos de Perú, marcando un avance hacia la modernización y la transparencia en el acceso al sistema educativo. Esta modalidad estará disponible en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones, incluidas Lima Metropolitana y el Callao.

¿A quiénes está dirigida la matrícula digital?

La matrícula digital está destinada exclusivamente a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano y a quienes solicitan traslado entre instituciones educativas públicas. Los alumnos que permanecen en el mismo colegio solo deben ratificar su matrícula mediante los canales habituales definidos por cada institución.

Luis Quintanilla, director general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, explicó que la nueva plataforma permitirá a los padres realizar todo el proceso de matrícula de manera virtual, eliminando la necesidad de realizar filas o desplazarse a los colegios. Este sistema estará habilitado para más de 2.000 instituciones focalizadas en las UGEL de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

¿Qué colegios participan en la matrícula digital?

Solo los colegios públicos seleccionados en las 20 UGEL mencionadas participarán de la matrícula digital. El resto de instituciones continuará utilizando la modalidad presencial, la cual se desarrollará del 5 de enero al 6 de marzo de 2026. En contraste, la matrícula digital se iniciará el 19 de enero y concluirá el 6 de marzo.

El proceso digital es completamente gratuito. No se exige pago alguno por registrar solicitudes ni por revisar resultados. Para los estudiantes extranjeros, se aceptan documentos emitidos por migraciones o relaciones exteriores.

Paso a paso para realizar la matrícula digital 2026

El procedimiento de matrícula digital se organiza en cuatro etapas, orientadas a facilitar el acceso y asegurar la transparencia para miles de familias.

1. Creación de cuenta

El primer paso consiste en crear una cuenta en la plataforma oficial (https://matriculadigital.pe/conoce-mas-de-matricula-digital/pasos-para-realizar-la-matricula/). Aquí se solicita información del representante legal y de los estudiantes que requieren vacante. En esta etapa, se valida la identidad del representante, del menor y el parentesco entre ambos. Si hay hermanas o hermanos, también se verifica la relación.

2. Selección de colegios

Una vez registrada la cuenta, los padres pueden seleccionar los colegios de su preferencia y ordenarlos según prioridad. Mientras más opciones se elijan, mayor será la posibilidad de obtener una vacante en un colegio preferido. Si se solicita vacante para más de un estudiante, debe elegirse entre modalidad individual o grupal.

3. Envío de la solicitud

Tras completar los datos, es imprescindible hacer clic en el botón “ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE”. El registro solo será válido si se realiza este envío. Posteriormente, es fundamental revisar las notificaciones en la cuenta y los mensajes de texto o correos electrónicos, ya que por estos medios se informarán los resultados.

4. Revisión y aceptación de resultados

Dentro del plazo establecido, los padres deben ingresar al sistema para consultar los resultados. Si se asigna una vacante, existen tres opciones: aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. En caso de no responder en el plazo, la vacante se considerará rechazada.

Si se acepta la vacante, el estudiante será registrado en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) y se enviarán notificaciones sobre su trámite.

Si se rechaza, se podrá presentar una nueva solicitud en la siguiente ronda de vacantes disponibles.

Al aceptar con lista de espera, la vacante asignada se confirma, pero si se libera un cupo en una opción de mayor preferencia, el sistema la asignará automáticamente.

