Colapsa página de Matrícula Digital 2026: padres no pueden registrar a sus hijos en el primer día de inscripciones

Hoy, 19 de enero, se inició la matrícula digital para colegios públicos en Perú, pero se ha visto marcado por problemas en la plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu). Desde la madrugada, padres de familia y usuarios reportaron dificultades para acceder al sitio web destinado a registrar a estudiantes para el año escolar 2026.

Al intentar ingresar a la opción de matrícula para Lima Metropolitana, aparece el mensaje de “error 1200”, indicando que el portal ha sido “temporalmente limitado en tarifa” debido a una alta demanda de solicitudes. La advertencia recomienda intentar el acceso más tarde, aunque las fallas persisten en diferentes dispositivos y horarios.

El lanzamiento del sistema digital estaba previsto como un proceso que simplificaría la inscripción de estudiantes nuevos o por traslado en las instituciones educativas públicas.

En el primer día de inscripciones para el año escolar, la plataforma 'Matrícula Digital' del Ministerio de Educación (Minedu) colapsó, dejando a miles de padres de familia sin poder registrar a sus hijos. El sistema mostró errores constantes debido a la alta demanda de solicitudes.| Andina (Composición Infobae)

El enlace oficial del Ministerio de Educación debía permitir el registro inmediato desde las primeras horas del día, pero la saturación del portal ha impedido completar los trámites. Padres y tutores han intentado, sin éxito, acceder desde computadoras y teléfonos móviles, encontrándose con la misma restricción técnica. Las dificultades no solo han afectado la opción de Lima Metropolitana, sino también los accesos a matrícula para otras regiones como Callao, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Hasta el momento, el Minedu no ha emitido un pronunciamiento sobre la interrupción del servicio ni sobre el tiempo estimado para restablecer la plataforma. Mientras tanto, los padres buscan una vacante para los estudiantes.

¿Cómo me registro para la matrícula digital 2026?

Ingresar desde el navegador del celular a https://matriculalima.drelm.gob.pe/ Seleccionar la opción “Crear usuario”. Registrar los datos del apoderado (DNI, correo electrónico y número de celular). Completar la información del estudiante y validar el parentesco. Confirmar el registro y guardar los datos de acceso.

Minedu confirma que la matrícula escolar 2026 en Lima Metropolitana será 100 % digital y sin atención presencial

Capacitación docente

Previo al inicio de la matrícula digital 2026, debido a que es la primera vez que se realiza esta modalidad, el Ministerio de Educación capacitó a 1.736 directores de instituciones educativas públicas de las siete UGEL de Lima Metropolitana. La jornada tuvo como objetivo fortalecer la correcta implementación del nuevo proceso, que este año se realizará exclusivamente en línea a través de la plataforma oficial.

Durante la capacitación, los directores recibieron instrucciones sobre el uso del sistema digital y los pasos que deben seguir las familias para registrar a los estudiantes, con el fin de garantizar un proceso transparente y sin trámites presenciales.

Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

El viceministro de Gestión Institucional, Walter Borja, supervisó la actividad y remarcó la importancia de orientar adecuadamente a las familias y asegurar una gestión ordenada en cada territorio. El Ministerio de Educación recordó a la ciudadanía que la matrícula se realiza únicamente por canales oficiales y recomendó no acudir a las escuelas ni hacer filas, para contribuir a un proceso ordenado y seguro.

Cronograma del proceso de matrícula

Presentación de solicitudes: del 19 al 28 de enero de 2026 Las familias podrán ingresar sus solicitudes de matrícula a través de la plataforma oficial durante este periodo.

Revisión de solicitudes: del 23 de enero al 9 de febrero de 2026 Las autoridades educativas evaluarán y validarán la información presentada por los solicitantes.

Asignación de vacantes: del 9 al 16 de febrero de 2026 Se realizará la distribución de vacantes disponibles en las instituciones educativas públicas.

Registro en el SIAGIE: del 17 de febrero al 4 de marzo de 2026 Los datos de los estudiantes admitidos serán ingresados al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

Entrega de documentos: del 17 de febrero al 5 de marzo de 2026 Los padres o tutores deberán presentar los documentos requeridos en la institución educativa asignada para completar el proceso de matrícula.