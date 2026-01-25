Venezolanos en Perú exigen elecciones libres en julio y respeto a la Constitución

Venezolanos protestan frente a la embajada por elecciones en julio

Un grupo de ciudadanos venezolanos se congregó frente a la embajada de Venezuela en Lima para exigir la realización de elecciones libres y una transición de gobierno que respete la Constitución de su país. El pedido se formuló en medio de un clima de incertidumbre sobre el futuro de la situación política que vive Venezuela. Desde el Cercado de Lima, la comunidad venezolana advirtió sobre la importancia de un proceso electoral transparente y la defensa de los derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones expresadas por los manifestantes destacó el reclamo por la permanencia de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Según la Constitución venezolana, la vicepresidenta ejecutiva solo puede ocupar el cargo de forma temporal durante noventa días, plazo que puede extenderse una vez más por un período igual.

El representante de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, recordó que Rodríguez solo puede ejercer el cargo hasta junio si es que hizo una convocatoria a elecciones.

“Delcy Rodríguez no puede permanecer más del último del mes de junio como presidenta encargada sin que se hayan convocado las elecciones en nuestro paí”, expresó a Panamericana Televisión.

Según dijo, una extensión de su gobierno sin justificación violaría la normativa y retrasaría la restauración del orden democrático.

Expectativas ante el posible cambio de gobierno

El escenario político venezolano ha generado expectativa entre los migrantes en Perú, quienes observan con atención la situación tras la elección de Edmundo González como presidente el 28 de julio. González cuenta con el respaldo de la líder opositora María Corina Machado y, para muchos ciudadanos, la transición debe ejecutarse de manera inmediata, sin interferencias.

Nela Herrera, representante de un colectivo venezolano, expresó su deseo de que el proceso electoral se celebre de manera limpia y transparente, y que se respeten los resultados.

“Si lo que la señora Delcy puede estar son noventa días, según nuestra Constitución, pues que solo sean noventa días y que se llamen a elecciones, pero que sean elecciones verdaderamente libres, limpias y que se respete la decisión de cada uno de los venezolanos”.

También expresó su disposición a respaldar al candidato que represente la voluntad popular, ya sea González, Machado o cualquier otro que surja del proceso, siempre bajo el marco de elecciones con garantías.

“Que se den las mejores condiciones y que cualquiera que sea nuestro representante en ese momento, nosotros vamos a salir a apoyar a ese representante”, reafirmó.

Resumen de la situación política en Venezuela

La coyuntura venezolana atraviesa una fase de transición tras la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La Constitución establece límites claros para el ejercicio de esa función, lo que ha motivado reclamos para que no se extienda más allá del plazo permitido. La convocatoria a elecciones generales aparece como el siguiente paso indispensable para restaurar la institucionalidad y permitir la alternancia democrática.

Las demandas de los venezolanos en diferentes partes del mundo incluyen, además, el respeto a la libertad de expresión y la participación plena de los opositores en el proceso electoral. Los manifestantes advierten sobre la necesidad de que la comunidad internacional acompañe y supervise el desarrollo de los comicios, con el objetivo de evitar irregularidades y asegurar que los resultados reflejen la voluntad popular.