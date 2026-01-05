“Perú es mi segundo hogar”: venezolanos siguen expectantes a más 48 horas de la caída de Maduro y algunos planean quedarse

La captura de Nicolás Maduro en Caracas desata debate y esperanza entre los migrantes venezolanos en Perú sobre su posible retorno al país. (EFE/ Paolo Aguilar)

La captura de Nicolás Maduro en Caracas, confirmada la madrugada del sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado una ola de incertidumbre y debate entre la comunidad venezolana en Perú sobre el futuro de su permanencia en el país que llaman su “segundo hogar”.

A más de 48 horas de la caída del dictador, mientras algunos migrantes consideran retornar a Venezuela para colaborar en la "reconstrucción nacional“, otros afirman que su arraigo en Perú ya es tan profundo que solo contemplan volver para visitar a sus familiares que no ven hace casi una década.

La noticia de la captura de Maduro, difundida en medio de explosiones y movimientos militares estadounidenses en la capital venezolana, dividió emociones y expectativas entre quienes llevan años lejos de su tierra.

Venezolanos toman las calles de Lima para celebrar la caída de Nicolás Maduro. (Infobae Perú/Carlos Díaz)

Expectativa, temor y esperanza

En las últimas horas, decenas de venezolanos se congregaron en los exteriores de la Embajada de Venezuela en Lima, tras conocerse la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Las escenas de júbilo se mezclaron con lágrimas, banderas y cánticos que buscaban expresar el anhelo de un cambio profundo para su país.

“Venezuela libre, amigo. Atraparon a Maduro. Se acabó el sufrimiento para todos los venezolanos”, exclamó una joven, recogiendo el sentir de muchos asistentes. Sin embargo, el temor por la seguridad de sus familiares se mantuvo latente.

Desde Lima, varios migrantes relataron a Infobae Perú que sus parientes en Venezuela enfrentan una situación tensa, aún marcada por apagones y la presencia de colectivos armados en distintos sectores de Caracas y otras ciudades.

Venezolanos en Lima celebran la caída del régimen de Maduro, mezclando júbilo por el cambio político con temor por la seguridad de sus familiares en Venezuela. (Infobae Perú/Carlos Díaz)

Regreso o arraigo

La captura de Maduro abrió un debate que atraviesa a la comunidad venezolana en Perú. Para muchos, la caída del régimen representa el fin de un ciclo de persecución y corrupción. Algunos migrantes consideran regresar para sumarse a la “reconstrucción nacional”.

El internacionalista Luis Nunes señaló que “hay miles de venezolanos en Chile, Argentina, España o en el Perú, que están dispuestos a regresar a ayudar a reconstruir el país”.

Frente a esta posibilidad, otros migrantes optan por la prudencia. Luis Muriel, venezolano de 37 años que llegó al Perú hace ocho, expresó su gratitud. “Este país me volvió a permitir soñar de nuevo, me ha permitido crecer. Tengo sentimientos encontrados, porque Perú es mi segundo hogar”, declaró en diálogo con El Dominical.

Venezolanos celebran el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido capturado y trasladado fuera de su país, en Lima, Perú, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

Pese a extrañar su ciudad natal, Muriel no contempla regresar de forma permanente, ya que su progreso laboral y personal en Lima ha sido significativo: pasó de trabajar como ambulante y repartidor a ser propietario de un restaurante y una tienda en Gamarra.

Su socio, Rotjer Rondón, quien arribó en 2018 tras huir de la dictadura, compartió sentimientos similares. “Ya me adapté bastante a este país, creo que ya formo parte de este país, entonces creo que tendría que pensarlo bien”, afirmó. Aunque reconoció que muchos compatriotas anhelan volver, sostuvo que la vida y los proyectos construidos en Perú tienen un peso determinante en la decisión.

Miedo a represalias

El presidente de Unión Venezolana en Perú, óscar Pérez, enfatizó la necesidad de reconocer los resultados electorales del 28 de julio de 2024, cuando los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente.

Los ciudadanos venezolanos se emocionaron tras conocer la captura de Nicolás Maduro

“La ruta a la transición a la democracia en Venezuela la escribieron los venezolanos el pasado 28 de julio de 2024, cuando eligieron a Edmundo González Urrutia como su presidente. La ruta está escrita: es respetar esos resultados”, afirmó Pérez a Infobae Perú.

El dirigente subrayó que la principal preocupación actual es la seguridad de la población venezolana ante posibles represalias por parte de sectores vinculados al régimen. “Lo que nos preocupa en este momento es la integridad física de nuestra gente en Venezuela. Ahí está Diosdado Cabello y otra gente vinculada a esta cúpula podrida haciendo llamados a la violencia”, expuso.

Pérez pidió a la comunidad internacional acompañar y proteger a la población venezolana durante este proceso de transición. “Los venezolanos no podemos solos para reinstitucionalizar a Venezuela, y por eso el acompañamiento internacional en este momento es fundamental para que no se siga amedrentando a la gente de los barrios de Caracas, de cualquier otra parte del país”, manifestó. El dirigente también instó a los venezolanos en el exterior a mantener la solidaridad y rezar por la seguridad de sus familiares en Venezuela.

Alegría contenida y exigencia

El ambiente de celebración se ve matizado por la cautela y el miedo. Según constató Infobae Perú, muchos ciudadanos desean celebrar la captura de Maduro, pero temen represalias de los colectivos armados afines al régimen, lo que genera una “felicidad reprimida” entre quienes permanecen en Venezuela.

“Esta celebración la acompañamos de mesura y responsabilidad. En este momento, lo que más nos interesa, además de la recuperación de la democracia, es que se garantice la integridad física de nuestra gente en Venezuela”, dijo Pérez.

El dirigente exigió información inmediata sobre el estado de los más de mil presos políticos detenidos por el régimen, señalando que la protección de estas personas debe ser prioritaria en cualquier proceso de transición. La caída de Maduro representa el inicio de un proceso complejo que no podrá ser afrontado únicamente por los ciudadanos venezolanos, por lo que el respaldo de las naciones democráticas, y en particular del Perú, resulta esencial, refirió Pérez.

Entre cánticos y banderas, los asistentes manifestaron su apoyo a Edmundo González Urrutia y a la transición democrática en Venezuela. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Testimonios de dolor

La reacción de la comunidad venezolana en Perú ha estado marcada por emociones contradictorias. En declaraciones recogidas por Exitosa, un ciudadano venezolano en Trujillo compartió su sentir tras la detención de Maduro: “Me da tristeza porque nosotros somos hermanos. Sinceramente, no tengo palabras. Me da dolor porque hay muchos hermanos que han muerto en esto. Y muchos niños. Y tengo sentimientos encontrados. Por culpa de ese hombre, nosotros hemos emigrado. He perdido familia, estando lejos de aquí”. El testimonio refleja el impacto de la separación familiar y el sufrimiento acumulado tras años de crisis.

El anhelo de volver a reunirse con los seres queridos se repite en quienes han experimentado el desarraigo. “Sí, para nosotros volver, todos los venezolanos que estamos pasando trabajo, durmiendo en la calle... Sinceramente, andamos sin rumbo, sin rumbo, pues”, relató el mismo ciudadano a Exitosa. La migración forzada, la pérdida de familiares y las duras condiciones de vida han dejado huellas profundas en la colectividad.

Los manifestantes destacaron la importancia de la solidaridad internacional en el proceso de transición. - Crédito: Infobae / Clara Giraldo

Desafíos de la reconstrucción nacional

El proceso de transición abre un escenario de grandes retos para Venezuela. Según analizó Luis Nunes, será necesario fortalecer las instituciones y la economía nacional “para que no se robe un centavo más a la población”.

Nunes destacó que los equipos técnicos y políticos de la líder opositora María Corina Machado se encuentran dispuestos a asumir la tarea de reconstrucción en el mediano plazo, en coordinación con la administración temporal estadounidense anunciada por Trump.

En palabras de óscar Pérez, la caída de Maduro significa el cierre de una etapa de “corruptelas y persecución”, pero aún queda un largo camino hacia la reinstitucionalización democrática. “Hoy más que nunca es importante el acompañamiento internacional. No solamente es recuperar la democracia, es salvar vidas y reconstruir una nación que fue asaltada por un grupo que hizo del poder una suerte de rebatiña”, precisó el dirigente a Infobae Perú.

El debate sobre si regresar o permanecer en el extranjero continúa vigente entre los venezolanos en Perú a pocas horas de la captura de Maduro, pero con la esperanza de que el futuro les ofrezca finalmente un reencuentro con sus raíces y la posibilidad de reconstruir una vida en libertad.