Tiktoker Milenka Nolasco emocionada porque conoció a Lionel Messi y comparte video del encuentro

La creadora de contenido Milenka Nolasco sorprendió a sus seguidores tras difundir un video en el que aparece muy cerca de Lionel Messi durante el partido entre Alianza Lima e Inter Miami, disputado en el estadio Matute. El registro, rápidamente viralizado en redes sociales, muestra el momento exacto en el que la joven logró acercarse al futbolista argentino y captar una breve interacción.

Nolasco, conocida en TikTok por sus publicaciones sobre temas deportivos y de entretenimiento, asistió al encuentro con la expectativa de ver en vivo a su ídolo. Tras el pitazo final, se animó a ingresar a la cancha junto a otros aficionados, con la esperanza de lograr un saludo de Messi. En las imágenes compartidas en sus plataformas digitales, se observa cómo corre emocionada hacia el jugador, quien se encuentra rodeado por agentes de seguridad y fanáticos.

En medio del tumulto, la tiktoker consiguió llegar hasta unos metros de distancia y le pidió a Messi: “¿Me puedes sonreír, Messi?”. El delantero se detuvo un instante y le regaló una sonrisa antes de continuar su camino. El gesto fue suficiente para Nolasco, quien agradeció el momento y lo convirtió en contenido para su comunidad virtual.

La reacción en redes sociales no tardó en llegar. El video generó opiniones divididas: una parte del público celebró la emoción de la joven y la felicitaron por el logro, mientras otros minimizaron el gesto de Messi o compararon la experiencia con la de otros seguidores. Entre los comentarios destacados, algunos usuarios escribieron: “Por primera vez puedo decir que envidio a Milenka”, mientras que otros señalaron: “A cualquiera le sonríe”.

El episodio evidenció el alcance de la figura de Messi y la repercusión que tienen este tipo de encuentros espontáneos en las plataformas digitales, donde los seguidores buscan compartir cada momento vivido junto a sus referentes deportivos.

Milenka Nolasco impacta al público interpretando cumbia de Marisol

Milenka Nolasco, reconocida creadora de contenido peruana de 20 años, sorprendió al público durante un evento producido por ‘Chechito’ en Lima al dejar de lado su faceta habitual ligada al reggaetón y atreverse a cantar en vivo una cumbia tradicional. La canción elegida fue “Yo lo quería”, un tema emblemático de la artista Marisol. Su actuación, vestida de rojo y mostrando mucha seguridad, se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, recibiendo la atención inmediata de los asistentes, quienes capturaron el momento con sus teléfonos y lo difundieron rápidamente en redes sociales.

El video de su interpretación se viralizó en TikTok y otras plataformas, acumulando miles de visualizaciones y generando un debate digital sobre el talento de Milenka fuera de su contexto habitual. La reacción fue mayoritariamente positiva, en contraste con la recepción crítica que tuvo previamente con su sencillo reggaetón “Muñequita”.

La creadora de contenido apareció en el evento organizado por ‘Chechito’ y se animó a cantar un género que no es suyo | TikTok

Esta vez, los usuarios en línea remarcaron su carisma, autenticidad y capacidad para conectar con el público, valorando su desenvoltura y talento para la cumbia. Comentarios como “Oye, qué bien se le da cantar cumbia” y “No soy fan de nadie, pero Milenka me sorprendió”, reflejaron el cambio de percepción entre los seguidores.

La presentación no solo cambió la percepción sobre su versatilidad, sino que también la posicionó como una figura capaz de afrontar nuevos retos musicales, ampliando su imagen pública más allá de las redes sociales. El vestido rojo y la elección del tema se transformaron en símbolos de este giro en su carrera, consolidando un momento de apoyo masivo y reconocimiento tanto en el evento como en el espacio digital.