La creadora de contenido apareció en el evento organizado por ‘Chechito’ y se animó a cantar un género que no es suyo | TikTok

Milenka Nolasco sorprendió a la audiencia al irrumpir en el escenario durante un evento producido por ‘Chechito’ en Lima. Con solo 20 años, la reconocida creadora de contenido dejó el universo digital para probarse en un contexto completamente distinto y se animó a cantar en vivo una cumbia tradicional frente a decenas de asistentes.

Su interpretación de ‘Yo lo quería’, conocida canción de la artista Marisol, se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche y dejó ver una faceta distinta de la joven peruana, quien habitualmente es identificada por sus incursiones en el reggaetón y sus videos virales en redes sociales.

Milenka Nolasco, enfundada en un vestido rojo y con notoria seguridad, subió al escenario bajo la atenta mirada de los presentes. El público no tardó en mostrar sorpresa ante el giro musical, seguido de aplausos y teléfonos móviles levantados para registrar cada instante. La escena, compartida en cuestión de minutos en TikTok y otras plataformas, sumó miles de visualizaciones y generó debate en línea, donde los usuarios analizaron cada detalle de la inesperada actuación.

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

Esta incursión en la cumbia contrastó de manera clara con la recepción que tuvieron lanzamientos musicales previos de Milenka, como su sencillo de reggaetón ‘Muñequita’. En aquella oportunidad, la joven recibió diversas críticas sobre su estilo, pero el panorama se modificó con su versión de la canción de Marisol. En esta ocasión, la tendencia fue de apoyo y reconocimiento, marcando un quiebre respecto a las experiencias anteriores en el rubro musical.

Los videos que documentan la participación de Milenka Nolasco muestran a una audiencia receptiva y entusiasta. Varios asistentes no dudaron en aplaudir y corear mientras la joven interpretaba el tema, generando un ambiente de celebración que traspasó el recinto.

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

Usuarios sorprendidos con el talento de Milenka

La reacción del público digital no se hizo esperar. Cientos de internautas manifestaron su sorpresa y respaldo tras ver la grabación del evento. Comentarios como “Oye, qué bien se le da cantar cumbia, no me lo esperaba” y “No soy fan de nadie, la verdad, pero no voy a negar que Milenka me sorprendió” aparecieron en hilos y publicaciones masivas. El cambio en la percepción de algunos usuarios, que anteriormente habían mantenido una actitud crítica hacia la influencer, también quedó registrado: “Ahora qué hago con el hate que iba a lanzar”, lanzó uno de los usuarios de forma irónica.

Los mensajes de apoyo sobrepasaron ampliamente las críticas. La performance de Milenka Nolasco recibió valoraciones por su carisma, desenvoltura y la autenticidad mostrada durante su interpretación. Numerosos usuarios destacaron que logró conectar con la audiencia y dejar de lado los prejuicios previos ligados a su imagen como figura de redes.

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

A través de TikTok y otras plataformas, la presentación continuó sumando reacciones en los días posteriores al evento. El vestido rojo y la canción elegida se convirtieron en símbolos de este giro en la carrera de la joven, que ahora es mencionada no solo como creadora de contenido digital, sino también como intérprete capaz de afrontar retos en otros géneros musicales.