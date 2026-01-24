Lionel Messi se detuvo para firmarle la camiseta a Pol Deportes: el joven relator lloró de emoción en Matute

En un momento inolvidable, Pol Deportes no pudo contener las lágrimas luego de que Lionel Messi se detuviera para firmarle su camiseta del Inter Miami | Latina TV

La llegada del Inter Miami al estadio Alejandro Villanueva este sábado 24 de enero dejó una imagen que no pasó desapercibida. Lionel Messi, capitán del conjunto estadounidense, se detuvo unos instantes para firmarle una camiseta a Pol Deportes, joven relator peruano que se encontraba en los exteriores del recinto, previo al amistoso frente a Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026.

El hecho ocurrió cuando el plantel visitante ingresaba a Matute para disputar el duelo internacional con los ‘blanquiazules’. En medio del operativo de seguridad y el recibimiento de los hinchas, el astro argentino accedió a firmar la camiseta del adolescente, quien aguardaba con expectativa su llegada. El momento fue registrado en la transmisión en vivo de Latina y rápidamente se difundió en redes sociales.

Pol Deportes es el nombre con el que se identifica Cliver Huamán, joven narrador peruano que en los últimos meses ganó notoriedad en el ámbito deportivo por su historia ligada a la narración de partidos de fútbol. Su caso se hizo conocido tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, hecho que lo llevó a viralizarse en plataformas digitales y a captar la atención de medios y canales deportivos.

A partir de esa experiencia, el adolescente fue invitado a participar en espacios de transmisión profesional, incluyendo apariciones en la señal L1 Max, donde tuvo presencia en la cobertura de partidos importantes del torneo local. Su crecimiento se dio principalmente a través de contenidos difundidos en redes sociales, donde comparte narraciones y comentarios vinculados al fútbol peruano e internacional.

La presencia de Pol Deportes en Matute se dio en el marco de la cobertura del amistoso internacional entre Alianza Lima e Inter Miami, un encuentro que generó gran expectativa por la visita del equipo liderado por Messi. El gesto del futbolista argentino fue uno de los momentos que acompañó la antesala del partido, junto al arribo de los jugadores, el recibimiento de la hinchada y los actos protocolares previos al encuentro.

“Gracias, Leo, por este momento tan especial para mí. Gracias por este sueño cumplido”, expresó entre lágrimas el joven relator, visiblemente emocionado tras vivir un acontecimiento que marcará su vida y que difícilmente olvidará, luego de encontrarse con uno de los mejores futbolistas de la historia.

Pol Deportes narrará partido de Lionel Messi en Miami

Pol Deportes reveló que ha sido invitado por Inter Miami a la inauguración de su nuevo estadio, además de asistir a un partido frente a Orlando, una noticia que lo tomó completamente por sorpresa. El joven relator no ocultó su emoción al confirmar que su historia ha trascendido fronteras y llegó incluso al entorno de Lionel Messi, a quien admiró desde hace años y que hoy reconoce su recorrido.

“Estoy muy feliz. Me lo dijeron de sorpresa. Yo no pensaba mucho, pero mi historia llegó muy lejos, a todo el mundo, y la verdad muy feliz que Leo sepa de mi historia. Yo hace unos años ya no lo pensaba ver en vivo, pero ahora estoy a minutos de verlo”, expresó el adolescente, visiblemente emocionado por la oportunidad que se le presenta en esta nueva etapa.

Finalmente, Pol Deportes dejó un mensaje dirigido a otros jóvenes que persiguen sus sueños, resaltando la importancia de la perseverancia frente a las críticas. “Sigan luchando por sus sueños, que a veces los momentos son complicados, pero si haces caso a los comentarios malos, te caes. Porque si yo hubiera hecho caso a los inicios que eran muy fuertes, no hubiera estado acá”, sostuvo, destacando el camino recorrido hasta este presente.