Perú Deportes

Lionel Messi se detuvo para firmarle la camiseta a Pol Deportes: el joven relator lloró de emoción en Matute

El astro argentino arribó al estadio Alejandro Villanueva junto a Inter Miami para disputar el amistoso ante Alianza Lima y protagonizó un noble gesto con el adolescente que aguardaba con ilusión su autógrafo

Guardar
En un momento inolvidable, Pol Deportes no pudo contener las lágrimas luego de que Lionel Messi se detuviera para firmarle su camiseta del Inter Miami | Latina TV

La llegada del Inter Miami al estadio Alejandro Villanueva este sábado 24 de enero dejó una imagen que no pasó desapercibida. Lionel Messi, capitán del conjunto estadounidense, se detuvo unos instantes para firmarle una camiseta a Pol Deportes, joven relator peruano que se encontraba en los exteriores del recinto, previo al amistoso frente a Alianza Lima por la Noche Blanquiazul 2026.

El hecho ocurrió cuando el plantel visitante ingresaba a Matute para disputar el duelo internacional con los ‘blanquiazules’. En medio del operativo de seguridad y el recibimiento de los hinchas, el astro argentino accedió a firmar la camiseta del adolescente, quien aguardaba con expectativa su llegada. El momento fue registrado en la transmisión en vivo de Latina y rápidamente se difundió en redes sociales.

Pol Deportes es el nombre con el que se identifica Cliver Huamán, joven narrador peruano que en los últimos meses ganó notoriedad en el ámbito deportivo por su historia ligada a la narración de partidos de fútbol. Su caso se hizo conocido tras narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental, hecho que lo llevó a viralizarse en plataformas digitales y a captar la atención de medios y canales deportivos.

A partir de esa experiencia, el adolescente fue invitado a participar en espacios de transmisión profesional, incluyendo apariciones en la señal L1 Max, donde tuvo presencia en la cobertura de partidos importantes del torneo local. Su crecimiento se dio principalmente a través de contenidos difundidos en redes sociales, donde comparte narraciones y comentarios vinculados al fútbol peruano e internacional.

La camiseta de Pol Deportes
La camiseta de Pol Deportes firmada por Lionel Messi. Crédito: Captura

La presencia de Pol Deportes en Matute se dio en el marco de la cobertura del amistoso internacional entre Alianza Lima e Inter Miami, un encuentro que generó gran expectativa por la visita del equipo liderado por Messi. El gesto del futbolista argentino fue uno de los momentos que acompañó la antesala del partido, junto al arribo de los jugadores, el recibimiento de la hinchada y los actos protocolares previos al encuentro.

“Gracias, Leo, por este momento tan especial para mí. Gracias por este sueño cumplido”, expresó entre lágrimas el joven relator, visiblemente emocionado tras vivir un acontecimiento que marcará su vida y que difícilmente olvidará, luego de encontrarse con uno de los mejores futbolistas de la historia.

Pol Deportes narrará partido de Lionel Messi en Miami

Pol Deportes reveló que ha sido invitado por Inter Miami a la inauguración de su nuevo estadio, además de asistir a un partido frente a Orlando, una noticia que lo tomó completamente por sorpresa. El joven relator no ocultó su emoción al confirmar que su historia ha trascendido fronteras y llegó incluso al entorno de Lionel Messi, a quien admiró desde hace años y que hoy reconoce su recorrido.

“Estoy muy feliz. Me lo dijeron de sorpresa. Yo no pensaba mucho, pero mi historia llegó muy lejos, a todo el mundo, y la verdad muy feliz que Leo sepa de mi historia. Yo hace unos años ya no lo pensaba ver en vivo, pero ahora estoy a minutos de verlo”, expresó el adolescente, visiblemente emocionado por la oportunidad que se le presenta en esta nueva etapa.

El Inter de Miami lo invitó a presenciar un partido en su nuevo estadio y le prometieron un encuentro con Lionel Messi. Además, recibió la camiseta del astro argentino en un momento lleno de emoción | Latina TV

Finalmente, Pol Deportes dejó un mensaje dirigido a otros jóvenes que persiguen sus sueños, resaltando la importancia de la perseverancia frente a las críticas. “Sigan luchando por sus sueños, que a veces los momentos son complicados, pero si haces caso a los comentarios malos, te caes. Porque si yo hubiera hecho caso a los inicios que eran muy fuertes, no hubiera estado acá”, sostuvo, destacando el camino recorrido hasta este presente.

Temas Relacionados

Pol DeportesAlianza LimaInter MiamiLionel Messiperu-deportes

Más Noticias

San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘santas’ necesitan levantarse ante las de Comas para mantenerse arriba de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

San Martín vs Géminis EN

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

El plantel que conduce Javier Rabanal será presentado ante su público y posteriormente disputará un encuentro frente a uno de los equipos más destacados de Chile en el estadio Monumental de Ate. Todas las novedades y momentos clave del evento estarán disponibles en esta cobertura

Universitario vs U. de Chile

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

El equipo de Pablo Guede hará su presentación oficial contra las ‘garzas’ en Matute. Una prueba de fuego para los victorianos. Sigue las incidencias del histórico duelo

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Circolo 3-0: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las bicampeonas derrotaron con categoría a las de Pueblo Libre y se mantienen firmes en su lucha por el título nacional

Alianza Lima vs Circolo 3-0:

Bassco Soyer está imparable con Gil Vicente: actuación goleadora contra SC Farense en la Liga Revelação

El peruano es un futbolista diferente dentro de la conformación de las categorías menores del club revelación de Portugal. De momento acumula seis goles, cuatro de ellos nada más iniciando el año

Bassco Soyer está imparable con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chifagate afecta la credibilidad de

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

ENTRETENIMIENTO

‘Chiquito’ Flores y su lamentable

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Hay tantos idiotas”

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

El impactante accidente de Paloma Fiuza en reality ‘El Internado’: modelo sufrió brutal caída y fue evacuada de urgencia

DEPORTES

Universitario vs U. de Chile

Universitario vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por la Noche Crema 2026

San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs Circolo 3-0: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Bassco Soyer está imparable con Gil Vicente: actuación goleadora contra SC Farense en la Liga Revelação