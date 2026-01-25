Barristas atacan con piedras a serenos de La Molina que defendieron a vecino durante la Noche Crema

Cuatro serenos resultan heridos tras ataque de barristas en La Molina. Video: 24 horas

La violencia se desató la noche del sábado en La Molina cuando un grupo numeroso de barristas agredió a cuatro agentes de Serenazgo que acudieron a auxiliar a un vecino atacado en plena vía pública. El incidente ocurrió en el contexto de la denominada Noche Crema, jornada que movilizó a cientos de hinchas hacia el Estadio Monumental de Ate.

Según el reporte del programa 24 Horas, los agentes de la Brigada Canina de Serenazgo de La Molina acudieron al lugar tras detectar una gresca. En las imágenes de cámaras de seguridad se observa cómo un motociclista, que aparentemente llevaba debajo de su casaca un polo de Alianza Lima, era rodeado por barristas que intentaron golpearlo y tumbar su vehículo.

Al intentar auxiliarlo, los serenos fueron rodeados por un grupo mucho mayor de hinchas, quienes comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes. De acuerdo con lo informado en el reportaje, lo que inicialmente era una agresión contra una sola persona escaló rápidamente hasta convertirse en una gresca de gran magnitud.

Barristas atacan a Brigada Canina de Serenazgo en La Molina. Foto: 24 horas

Serenos heridos y traslado a clínica local

Producto del ataque, cuatro agentes resultaron con diversas lesiones, entre ellas cortes en la cabeza, heridas en las piernas, esguinces y suturas que en algunos casos superan los ocho puntos. Todos fueron trasladados a una clínica local, donde permanecen en observación médica. Según la información preliminar difundida en 24 Horas, ninguno presenta heridas de gravedad.

Durante la intervención, los serenos protegieron con sus propios cuerpos a los tres canes que los acompañaban —Mara, Boris y Chavalilla—, integrantes de la Brigada Canina, quienes resultaron ilesos.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables de la agresión. Foto: 24 horas

Aparición de más barristas

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, explicó en declaraciones al programa que, tras la intervención inicial, apareció un grupo aproximado de cien barristas que arremetió contra los agentes municipales.

Según detalló, los agresores no solo lanzaron piedras, sino también artefactos pirotécnicos, entre ellos una bombarda que fue arrojada en medio del desplazamiento de personas que se dirigían al estadio. En las imágenes también se observa agresiones contra efectivos policiales que llegaron para apoyar el control de la situación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la intervención luego de identificar el vehículo en el que algunos de los agresores intentaron huir, retirándose incluso las camisetas para evitar ser reconocidos.

Universitario enfrentará a la U. de Chile por la Noche Crema 2026. Crédito: Prensa U

Cámaras de seguridad bajo análisis

Las autoridades municipales informaron que ya se viene analizando el material de las cámaras de videovigilancia del sector para identificar plenamente a los responsables del ataque. No se descarta que en las próximas horas se realicen operativos para ubicar y detener a los implicados.

Desde la municipalidad señalaron que se mantendrán atentos al estado de salud de los agentes heridos y al avance de las investigaciones policiales.

El ataque ocurrió en una jornada de alta movilización deportiva en Lima. Ese mismo sábado, el Gobierno peruano difundió un mensaje dirigido a los asistentes a la Noche Crema y la Tarde Blanquiazul, eventos de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exhortó a vivir el fútbol sin violencia y promover la convivencia pacífica entre hinchas. “Disfruta, grita y alienta. ¡Alto a la violencia! Recuerda que a ellos los esperan en casa y a ti también”, señalaba el mensaje oficial.

La campaña fue difundida ante el riesgo de enfrentamientos por la coincidencia de ambos eventos deportivos, con el objetivo de evitar que la jornada se vea opacada por hechos de violencia.