Perú

Barristas atacan con piedras a serenos de La Molina que defendieron a vecino durante la Noche Crema

Cuatro agentes de la Brigada Canina resultaron heridos tras ser agredidos con piedras y objetos contundentes en plena vía pública

Guardar
Cuatro serenos resultan heridos tras ataque de barristas en La Molina. Video: 24 horas

La violencia se desató la noche del sábado en La Molina cuando un grupo numeroso de barristas agredió a cuatro agentes de Serenazgo que acudieron a auxiliar a un vecino atacado en plena vía pública. El incidente ocurrió en el contexto de la denominada Noche Crema, jornada que movilizó a cientos de hinchas hacia el Estadio Monumental de Ate.

Según el reporte del programa 24 Horas, los agentes de la Brigada Canina de Serenazgo de La Molina acudieron al lugar tras detectar una gresca. En las imágenes de cámaras de seguridad se observa cómo un motociclista, que aparentemente llevaba debajo de su casaca un polo de Alianza Lima, era rodeado por barristas que intentaron golpearlo y tumbar su vehículo.

Al intentar auxiliarlo, los serenos fueron rodeados por un grupo mucho mayor de hinchas, quienes comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes. De acuerdo con lo informado en el reportaje, lo que inicialmente era una agresión contra una sola persona escaló rápidamente hasta convertirse en una gresca de gran magnitud.

Barristas atacan a Brigada Canina
Barristas atacan a Brigada Canina de Serenazgo en La Molina. Foto: 24 horas

Serenos heridos y traslado a clínica local

Producto del ataque, cuatro agentes resultaron con diversas lesiones, entre ellas cortes en la cabeza, heridas en las piernas, esguinces y suturas que en algunos casos superan los ocho puntos. Todos fueron trasladados a una clínica local, donde permanecen en observación médica. Según la información preliminar difundida en 24 Horas, ninguno presenta heridas de gravedad.

Durante la intervención, los serenos protegieron con sus propios cuerpos a los tres canes que los acompañaban —Mara, Boris y Chavalilla—, integrantes de la Brigada Canina, quienes resultaron ilesos.

Las autoridades revisan cámaras de
Las autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables de la agresión. Foto: 24 horas

Aparición de más barristas

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Molina, Javier Ávalos, explicó en declaraciones al programa que, tras la intervención inicial, apareció un grupo aproximado de cien barristas que arremetió contra los agentes municipales.

Según detalló, los agresores no solo lanzaron piedras, sino también artefactos pirotécnicos, entre ellos una bombarda que fue arrojada en medio del desplazamiento de personas que se dirigían al estadio. En las imágenes también se observa agresiones contra efectivos policiales que llegaron para apoyar el control de la situación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la intervención luego de identificar el vehículo en el que algunos de los agresores intentaron huir, retirándose incluso las camisetas para evitar ser reconocidos.

Universitario enfrentará a la U.
Universitario enfrentará a la U. de Chile por la Noche Crema 2026. Crédito: Prensa U

Cámaras de seguridad bajo análisis

Las autoridades municipales informaron que ya se viene analizando el material de las cámaras de videovigilancia del sector para identificar plenamente a los responsables del ataque. No se descarta que en las próximas horas se realicen operativos para ubicar y detener a los implicados.

Desde la municipalidad señalaron que se mantendrán atentos al estado de salud de los agentes heridos y al avance de las investigaciones policiales.

El ataque ocurrió en una jornada de alta movilización deportiva en Lima. Ese mismo sábado, el Gobierno peruano difundió un mensaje dirigido a los asistentes a la Noche Crema y la Tarde Blanquiazul, eventos de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exhortó a vivir el fútbol sin violencia y promover la convivencia pacífica entre hinchas. “Disfruta, grita y alienta. ¡Alto a la violencia! Recuerda que a ellos los esperan en casa y a ti también”, señalaba el mensaje oficial.

La campaña fue difundida ante el riesgo de enfrentamientos por la coincidencia de ambos eventos deportivos, con el objetivo de evitar que la jornada se vea opacada por hechos de violencia.

Temas Relacionados

Noche CremaLa MolinaBrigada caninaperu-noticiasPNP

Más Noticias

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Las ‘samuráis’ y las ‘wankas’ definirán al ganador por el ascenso y permanencia a la máxima categoría en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue las incidencias del crucial duelo

Kazoku No Perú vs Deportivo

La otra industria del calor: cómo el precio de las piscinas se mueve al compás del cobre en Perú, ¿cuánto cuesta una instalación?

La demanda de piscinas en nuestro país ha registrado un vertiginoso crecimiento en los últimos 5 años, apalancado por la recuperación del sector inmobiliario y el apetito por incrementar el valor y comodidad de la vivienda propia

La otra industria del calor:

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

La solicitud se encuentra en revisión por la Comisión de Defensa del Congreso y busca realizar actividades humanitarias y académicas en el Puerto del Callao

José Jerí solicitó al Congreso

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

A un año de la apertura del mall, el megaproyecto empresarial de Farfán, el espacio luce vacío según reportes recientes de ‘Amor y Fuego’.

Así luce ‘KM 40′, el

Parque de Las Leyendas tiene nuevo precio de entradas para 2026 en el zoológico de San Miguel y Huachipa

La entidad limeña informó sobre el reajuste de precios que regirá durante el año e incluye beneficios para adultos mayores y menores de edad

Parque de Las Leyendas tiene
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí solicitó al Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera ondea en la embajada mexicana

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

ENTRETENIMIENTO

Así luce ‘KM 40′, el

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

‘America Hoy’ vuelve sin Ethel Pozo: fecha de estreno y los conductores para este 2026

DEPORTES

Kazoku No Perú vs Deportivo

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026