Voraz incendio en Maranguita moviliza bomberos, ambulancias, brigada canina y se investiga presunto motín

Un fuerte incendio se registró en el Centro Juvenil Maranguita, en San Miguel. Vecinos reportaron gritos, hay cierre de la avenida La Paz y se investiga un posible motín. Infobae Perú / Captura: Canal Callao

Momentos de angustia, incertidumbre y tensión se vivieron la noche de este 8 de enero en el distrito de San Miguel, luego de que se reportara un fuerte incendio al interior del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

La emergencia fue advertida inicialmente por vecinos de la zona, quienes alertaron no solo sobre la presencia de llamas y una densa humareda, sino también sobre gritos que provenían desde el interior del establecimiento, lo que encendió las alarmas por la seguridad de los adolescentes recluidos.

“Hace aproximadamente veinte minutos se habría reportado un incendio en esta parte de San Miguel”, informó Prensa Chalaca durante una transmisión en vivo realizada desde los exteriores del centro juvenil, ubicado específicamente en la avenida La Paz, cuadra diecinueve, una vía principal del distrito. Desde el lugar, se confirmó la llegada de personal de serenazgo de la Municipalidad de San Miguel, ambulancias y efectivos policiales, quienes comenzaron a resguardar la zona mientras se atendía la emergencia.

Se investiga un motín.

Según el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el incendio se habría iniciado alrededor de las 9:20 de la noche en una de las áreas del centro de rehabilitación. La alerta fue recibida por la central de emergencias, lo que permitió el despliegue de unidades de bomberos, entre ellas máquinas contra incendios, un carro de rescate y ambulancias, que ingresaron a distintos puntos del complejo debido a la extensión del establecimiento.

Durante la cobertura en vivo, Prensa Chalaca detalló que en el punto exacto donde se realizaba la transmisión no se podía observar directamente a los bomberos, ya que estos se encontraban en otra zona del centro juvenil, combatiendo las llamas desde un acceso distinto. “Recordemos que el centro también abarca una gran cantidad de espacio”, señalaron, explicando por qué las labores no eran visibles desde todos los frentes.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el fuego afectó parte del techo y las instalaciones internas, mientras una espesa columna de humo negro se elevaba sobre el cielo de San Miguel. Varios testigos registraron el siniestro con sus teléfonos celulares, generando una rápida reacción ciudadana y una ola de preocupación entre los residentes de la zona.

En los exteriores del establecimiento, la escena era de máxima alerta. Además del serenazgo y la Policía Nacional, se confirmó la presencia de la brigada canina, que reforzó el resguardo del perímetro ante cualquier eventualidad. “Sigue llegando todavía más efectivos y más de la brigada canina también en los exteriores del Centro Juvenil Maranguita”, reportaron desde la transmisión, mientras se observaba un despliegue progresivo de seguridad.

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue la llegada de familiares de los internos, quienes acudieron al lugar en busca de información. Algunas personas se acercaban a los agentes y al personal municipal para preguntar si había heridos o para conocer el estado de sus parientes que permanecen recluidos en el centro juvenil. La incertidumbre se reflejaba en los rostros de quienes aguardaban respuestas en medio del caos y el ruido de sirenas.

En los comentarios de publicaciones previas difundidas por Prensa Chalaca, algunos ciudadanos señalaron que habrían escuchado disparos durante el desarrollo del incidente. Ante ello, los reporteros aclararon que dicha información se encontraba en proceso de verificación, y que sería corroborada conforme avance la cobertura y se obtenga información oficial de las autoridades competentes.

Como medida de seguridad, se dispuso el cierre parcial de la avenida La Paz, desde la cuadra dieciocho hasta la cuadra veinte, con el objetivo de facilitar el trabajo de las unidades de emergencia y evitar riesgos para los transeúntes y vecinos. El tránsito fue restringido mientras continuaban las labores para controlar el incendio y evaluar la situación al interior del establecimiento.

De acuerdo con información preliminar difundida por Prensa Chalaca, el incendio habría sido originado durante un presunto motín, versión que aún no ha sido confirmada oficialmente.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de heridos ni si se han registrado víctimas mortales, aunque la presencia de ambulancias municipales responde a una medida preventiva ante posibles casos de inhalación de humo o lesiones. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú continúa trabajando para extinguir completamente el fuego, realizar labores de enfriamiento y verificar los daños estructurales ocasionados.

Maranguita fue intervenido en megaoperativo por ingreso de tecnología ilegal

Cabe recordar que el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Maranguita ya había sido escenario de una intervención policial de gran magnitud el 16 de diciembre de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron una requisa sorpresiva que permitió la incautación de celulares y tecnología oculta al interior del establecimiento, en el distrito de San Miguel.

Durante ese megaoperativo, realizado en coordinación con diversas entidades del Estado, se inspeccionaron celdas, áreas comunes y pertenencias personales de los adolescentes internados, cuyas identidades están protegidas por ley. Según informó el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, los efectivos revisaron camas, mochilas, materiales escolares y objetos de uso diario, empleando detectores de metales e incluso examinando el interior de libros, donde se hallaron compartimientos secretos.

Como resultado de la intervención, las autoridades incautaron celulares, cargadores, memorias USB y otros dispositivos electrónicos, entre ellos un minicelular oculto dentro de un libro modificado, lo que evidenció el ingenio utilizado para burlar los controles de seguridad, pese a los antecedentes del centro juvenil.

En el operativo participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el INPE, la PNP y 11 efectivos de la Policía Canina, como parte de una estrategia que se extendió a nueve centros juveniles y al anexo 3 del penal de Alcondoz, con el despliegue de más de 300 agentes. El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles, Francisco Naquira, señaló entonces que estas acciones buscaban reducir riesgos y fortalecer los procesos de reinserción social, así como prevenir hechos que puedan poner en peligro a la población, en un contexto que hoy vuelve a cobrar relevancia tras el incendio registrado en el centro.

Ministro Arana participaba en megaoperativo mientras seis internos fugaban de Maranguita. Foto: Minjus

PNP confirma presunto motín e incendio en Maranguita: fuego fue controlado por bomberos

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la noche de este miércoles 8 de enero de 2026 atendió un presunto motín acompañado de un incendio de colchones y mobiliario al interior del Centro de Rehabilitación Juvenil Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel. La información fue difundida a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, luego de que el incidente generara alarma entre vecinos y familiares de los internos.

De acuerdo con la PNP, el fuego fue controlado oportunamente por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, evitando que la situación se agrave o se propague a otras áreas del establecimiento. La rápida intervención permitió restablecer el orden dentro del centro juvenil y reducir los riesgos para los adolescentes recluidos y el personal que labora en el lugar.

El comunicado oficial también informó que, como consecuencia de los disturbios, un trabajador de seguridad del centro resultó con lesiones en la cabeza, presuntamente ocasionadas por un objeto contundente durante el incidente. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de la lesión, pero se confirmó que el hecho fue atendido como parte de la emergencia registrada durante el presunto motín.

Asimismo, la PNP señaló que el personal policial permanece desplegado de manera permanente en el Centro de Rehabilitación Maranguita, realizando el conteo de internos, controlando la situación y garantizando la seguridad total del área.

“La Policía Nacional del Perú atiende presunto motín e incendio de colchones y mobiliario en el Centro de Rehabilitación Maranguita”, señala el pronunciamiento.

