PNP anuncia que Erick Moreno, alias “El Monstruo” será encerrado en Challapalca: “Lo recibimos con desprecio”

PNP anuncia que Erick Moreno, alias “El Monstruo”, llegará al Perú bajo un operativo especial y será enviado a Challapalca. (Foto: Crédito: Latina)

La inminente extradición de Erick Moreno, conocido como “el Monstruo”, a territorio peruano representa un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, afirmó el general Víctor Revoredo a Latina. Mientras se define el destino judicial de este individuo, las autoridades han declarado que el operativo cuenta con un plan estratégico reservado y una coordinación binacional, mientras se han intensificado acciones para evitar que las organizaciones criminales asociadas continúen operando.

El general PNP anticipó que una vez que ‘El Monstruo’ esté en territorio nacional será trasladado directamente a un penal de alta seguridad y sometido al régimen penitenciario más severo del país. “Este irrecuperable no tiene espacio. Se irá directamente a Challapalca, donde la sociedad lo olvide de por vida”, expresó el oficial.

Según explicó el alto mando policial, el traslado se concreta mediante un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú y las autoridades de Paraguay, país donde fue capturado Erick Moreno, bajo estrictos protocolos de seguridad y una planificación transnacional.

Revoredo exige que el cabecilla sea llevado a un penal sin beneficios ni contacto con otros presos

Coordinación internacional y plan reservado

El general Revoredo señaló que el traslado de alias “El Monstruo” responde a un plan estratégico reservado, liderado por el comando institucional de la PNP y coordinado con sus pares de Paraguay. Detalló que no se brindarán mayores precisiones sobre el número de efectivos ni la logística empleada, debido a razones de seguridad.

“Gracias a las coordinaciones, al liderazgo de nuestro señor comandante general y a la coordinación con su par de Paraguay, ya se tiene todo un plan de operaciones estratégico de carácter reservado para que este irrecuperable venga acá a nuestro país”, declaró a Latina Noticias.

Asimismo, destacó que la PNP cumple un rol protagónico no solo en la captura, sino también en la fase posterior de aseguramiento y traslado. Revoredo recordó que la institución logró identificar, ubicar y capturar a Moreno mediante labores de inteligencia desarrolladas por oficiales especializados.

Policía confirma traslado de “El Monstruo” al Perú y su reclusión en Challapalca tras coordinación internacional. (Crédito: Latina)

Participación del Ministerio Público

En el ámbito legal, el general Revoredo informó que el proceso cuenta con la intervención directa del Ministerio Público. Precisó que un fiscal con experiencia lidera el equipo encargado de las acciones jurídicas necesarias para concretar la entrega del detenido.

“En la parte jurídica, un experto, un experimentado fiscal, el doctor Wagner Chávez Cotrina, tiene un selecto equipo de fiscales que conocen el tema ad hoc para este irrecuperable”, señaló el jefe policial en entrevista con el citado medio.

Paralelamente, unidades especializadas como la Dirincrim participan en la fase complementaria del operativo. Según explicó Revoredo, estas acciones buscan neutralizar a los remanentes de la organización criminal que aún podrían estar activos tras la captura de su cabecilla.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

Directo a Challapalca

La PNP confirmó que Erick Moreno será recluido en el penal de Challapalca, considerado uno de los centros penitenciarios de mayor seguridad del país. De acuerdo con Revoredo, esta medida responde a la gravedad de los delitos atribuidos al detenido y a su condición de líder criminal.

“El Perú lo recibe con desprecio, porque este irrecuperable traicionó a la roja y blanca. Traicionó al país al someter a hermanos peruanos con sus instintos criminales y al quitar la vida a muchas personas, entre ellas a nuestro mártir Ríos Cauti”, afirmó, al recalcar que su captura y posterior reclusión constituyen una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado.

No obstante, el oficial advirtió que la desarticulación total del grupo criminal no concluye con la detención de su líder. “En toda organización criminal siempre hay remanentes”, sostuvo, asegurando que la Policía continuará con labores de prevención, inteligencia e investigación para desactivar cualquier intento de reorganización.

Hallan sin vida a interno en Challapalca: INPE activa protocolos y Fiscalía investiga. Infobae Perú / Captura: IG