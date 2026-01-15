Gisela Valcárcel regresa a la televisión con reality de baile y más novedades en Panamericana TV junto a Ethel Pozo y Maju Mantilla

Gisela Valcárcel anunció oficialmente su regreso a la pantalla chica y confirmó que volverá con un programa de baile a través de Panamericana Televisión. Video: TikTok @tvperuana249

Después de tres años de ausencia en la pantalla chica, Gisela Valcárcel ha confirmado de manera oficial su esperado regreso como conductora de televisión, liderando un renovado reality de baile que se transmitirá los sábados por Panamericana Televisión.

El anuncio fue realizado durante una preventa transmitida en vivo desde Instagram, donde la ‘Señito’ presentó la nueva etapa de GV Producciones, su productora, y reveló una ambiciosa estrategia multiplataforma que incluye tanto contenidos televisivos como digitales para GV Play, su canal digital.

El gran regreso de Gisela y la apuesta por los sábados familiares

La figura emblemática del entretenimiento peruano no solo volverá a conducir el clásico reality de baile que la catapultó como referente del prime time, sino que también se embarcará en una gira nacional desde fines de enero para buscar a los mejores bailarines de distintas regiones del país. Aunque aún no se ha revelado el nombre oficial del programa, Gisela aseguró que la esencia será la misma: un espacio de competencia, sueños y espectáculo que reunirá a la familia frente al televisor cada fin de semana.

“Vuelvo para hacer de tus sábados los mejores”, anunció Gisela durante el evento, reafirmando su compromiso con el entretenimiento familiar y la excelencia en la producción de formatos de alto impacto. El regreso a la pantalla viene acompañado de la promesa de grandes espectáculos y emociones, así como del despliegue de talento y creatividad que han caracterizado sus producciones desde hace más de dos décadas.

“Este año haremos bailar a la gente porque los sábados se hicieron para gozar. Que la fiesta empiece”, comentó la conductora antes de presentar un video recordando sus realities de baile que la mantuvieron como líder en el rating de los fines de semana.

“Porque la extrañabas, porque la querías de vuelta. Gisela regresa para volver a hacer de tus sábados los mejores. Este año volverás a emocionarte. Volverás a vibrar. Volverás a disfrutar en familia. Este año, Gisela vuelve. Porque los sábados se hicieron para gozar”, se escucha en el adelanto.

Además del reality de baile, GV Producciones confirmó otros estrenos importantes para Panamericana TV. Entre ellos destaca ‘Doctores de Guardia’, un formato enfocado en la salud y el bienestar, conducido por el doctor Sebastián Arrieta, y ‘El Magazine’, un espacio de entretenimiento y actualidad que será liderado por Ethel Pozo y Maju Mantilla, quienes conformarán una nueva dupla pensada para las tardes de la señal abierta.

GV Play y la nueva era multiplataforma: propuestas digitales y apuesta por el talento

La preventa de GV Producciones también sirvió para presentar la nueva etapa de GV Play, la plataforma digital de la productora, que estrenará formatos originales pensados desde el inicio para el entorno digital. Entre los lanzamientos destacados figuran ‘Con Calle y Cancha’, un programa deportivo conducido por Reymond Manco, Paul Pérez, Fiorella Retiz y Bruno Cavassa, que promete un enfoque fresco y directo sobre la actualidad futbolística y el deporte nacional.

Además, el espacio de análisis ‘Mostritos y Pirañas’ se renueva con la incorporación de Martín del Pomar, Claudia Chiroque y el popular ‘Amigable Sujeto’, quienes acompañarán a José Miguel Hidalgo en el debate de los temas más relevantes de la coyuntura.

Durante la presentación, Gisela Valcárcel subrayó la importancia de apostar por contenidos con identidad propia y cercanos al público, diseñados desde su origen para cada pantalla y para cada tipo de audiencia. “No hay que dejar de apostar por la emoción, la conversación y los contenidos que generan comunidad”, enfatizó la conductora, invitando a marcas y anunciantes a sumarse a esta nueva etapa de GV Producciones.

La jornada de preventa fue presentada como una experiencia audiovisual dinámica, en la que se desplegaron los nuevos formatos y se anunció la participación de figuras reconocidas. De esta manera, GV Producciones apuesta por la integración de la televisión tradicional y los formatos digitales, y busca consolidar el regreso de Gisela Valcárcel como figura del entretenimiento de los sábado.

El público y la industria esperan con expectativa el debut del nuevo reality de baile y la propuesta multiplataforma de GV Producciones, que promete marcar la pauta en el 2026.