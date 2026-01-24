Perú

Rebeca Escribens será la nueva conductora de ‘América Hoy’, según Pati Lorena: “Ella no se deja”

La conductora de TV será la nueva compañera de Janet Barboza y Edson Dávila en el magazine de América TV

Rebeca Escribens será la nueva conductora de 'América Hoy', según Pati Lorena.

Según la exproductora Pati Lorena en una reciente transmisión en TikTok, Rebeca Rebeca Escribens, sería el nuevo jale estrella de ‘América Hoy’ y que entraría como reemplazo de Ethel Pozo.

De concretarse, esto significaría que la conductora dejaría atrás su tradicional segmento de espectáculos para asumir uno de los retos más importantes de su carrera: liderar el magazine matutino junto a Janet Barboza, Edson Dávila y una cuarta conductora por confirmar.

“Eso va a estar picante”: Pati Lorena

En su video viral, Pati Lorena no solo confirmó la supuesta llegada de Rebeca, sino que anticipó la química y el “fuego” que podría generarse entre las conductoras, especialmente con Janet Barboza.

“Eso va a ser picante porque a la primera que la vieja ‘retoquitos’ le diga así mal tercio a la Rebeca, la Rebeca se la traga con zapatos y todo, mi amor”, comentó entre risas, haciendo referencia al fuerte carácter de Escribens y su capacidad para no dejarse amilanar en pantalla.

Con una sólida trayectoria en la conducción y como actriz, Rebeca Escribens se ha ganado el cariño del público gracias a su espontaneidad, sentido del humor y autenticidad. Para Pati Lorena, estas cualidades serán clave en la nueva etapa de ‘América Hoy’ y le permitirán marcar una diferencia respecto a otras figuras:

“La Rebeca no es así ‘lela’ como la Piazza. Es más loca que yo. Ahora no te has de rogar, Rebe, porque el mercado está duro…”.
¿Cuándo vuelve ‘América Hoy’?

La expectativa es alta. El pasado 9 de enero, las redes oficiales de ‘América Hoy’ lanzaron un teaser en el que se ve la silueta de una mujer elegante, con vestido negro y tacos, y se escucha una risa inconfundible.

“Muy pronto… ¿Dónde hemos escuchado esa risa?”, se lee en la publicación, que generó cientos de comentarios y especulaciones.

La producción confirmó que el magazine renovará su panel desde este 2026, dejando en shock a sus seguidores. Aunque aún no se ha hecho oficial el nombre, los rumores apuntan con fuerza a Rebeca Escribens como la nueva figura del matutino.

América Hoy lanza su promoción intriga con la nueva conductora. América TV

Rebeca Escribens felicita a Laura Huarcayo por su ingreso a ‘Mande quien mande

En medio de las especulaciones sobre su futuro profesional, Rebeca Escribens compartió un mensaje de felicitación para Laura Huarcayo tras su debut como conductora en ‘Mande quien mande’.

Aunque semanas atrás se rumoró que Escribens podría unirse a ese espacio, finalmente la elección recayó en Huarcayo.

El saludo, publicado en redes sociales con una imagen generada por inteligencia artificial, incluyó palabras de reconocimiento y buenos deseos:

“Querida Laura, no tenemos una foto juntas, así que la IA hizo lo que pudo. Nunca perfecto. Quisiera desearte todo el éxito que te mereces”.

El gesto fue interpretado como una muestra de compañerismo y respeto, además de abrir interrogantes sobre el proceso interno que definió el rostro de cada programa.

El saludo de Rebeca Escribens
El saludo de Rebeca Escribens a Laura Huarcayo combinó afecto, frases enfáticas y una imagen creada con IA que llamó la atención tras el debut televisivo. (Instagram)

¿Será la dupla Escribens-Barboza el nuevo éxito de la TV?

La posible llegada de Rebeca Escribens al magazine ‘América Hoy’ ha generado revuelo en redes y foros de espectáculos. Para muchos, la combinación de su carácter fuerte y el estilo directo de Janet Barboza podría dar como resultado una dupla explosiva, capaz de recargar el formato y atraer a nuevas audiencias.

Por otro lado, queda la incógnita sobre quién será la cuarta conductora y cómo se reconfigurará la dinámica interna del programa, así como la reacción de Edson Dávila ante la presencia de una figura tan consolidada en la televisión nacional.

La apuesta por renovar el panel de ‘América Hoy’ responde a la necesidad de mantenerse líder en el competitivo horario matutino. Con la salida de otras figuras y el ingreso de nuevos formatos en la televisión nacional, América TV busca refrescar su magazine y asegurar el rating con figuras queridas y polémicas.

Mientras tanto, el público espera el anuncio oficial y se mantiene atento a las pistas que deja la producción en cada teaser. No cabe duda de que el 2026 será un año de cambios y grandes sorpresas en la pantalla chica peruana.

