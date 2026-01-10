Perú

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

El programa matutino presentó un video en redes sociales que muestra solo parte de la figura de la nueva presentadora, desatando especulaciones entre televidentes

El programa matutino ‘América Hoy’ sorprendió a la audiencia al difundir en sus redes sociales un video que insinúa la llegada de una nueva conductora para la temporada 2026, generando un intenso debate sobre la posible identidad de la figura elegida. La publicación, realizada el viernes 9 de enero, solo muestra parcialmente a una mujer, con un vestido negro y tacones altos, y destaca el sonido de su risa, lo que avivó los comentarios en plataformas digitales.

La producción de ‘América Hoy’ acompañó el clip con la frase “Muy pronto… ¿Dónde hemos escuchado esa risa?”, invitando a los seguidores a adivinar quién asumirá el rol de presentadora. La estrategia de presentar únicamente la mitad del cuerpo de la persona y omitir su rostro incrementó la expectativa entre los televidentes y usuarios de redes.

¿Melissa Paredes es la nueva conductora?

La reacción en línea no se hizo esperar. Varios nombres de figuras conocidas en el espectáculo peruano comenzaron a circular en los comentarios. La modelo y presentadora Valeria Piazza fue una de las primeras en intervenir, publicando: “¿Maléfica?”, comentario que fue interpretado por algunos seguidores como una pista sobre su posible participación. Otros usuarios mencionaron a Korina Rivadeneira, Jazmín Pinedo y Sheyla Rojas como posibles candidatas al puesto, ampliando la lista de especulaciones.

El creador del portal de entretenimiento Instarándula, Samuel Suárez —conocido en redes como ‘Samu’—, aportó su perspectiva sobre el video publicado por ‘América Hoy’. El periodista señaló: “En base a mi larga experiencia, escuchando las risas diabólicas de los faranduleros, me atrevería a pensar que es la risa de ¿Melissa Paredes? Muchos se están confundiendo y dicen que es la risa de Janet Barboza, pero me pareció escuchar la risa de Meli”. Esta declaración avivó aún más el debate digital, ya que Melissa Paredes fue conductora del programa hasta 2022.

La producción de ‘América Hoy’ no ha confirmado ni desmentido ninguna de las teorías surgidas en redes sociales. El formato de pistas y la ausencia de información clara parecen formar parte de una estrategia de promoción para mantener en vilo a la audiencia y potenciar la interacción en las plataformas digitales del programa.

Melissa Paredes ni las otras figuras mencionadas tampoco han emitido declaraciones oficiales respecto a la posibilidad de unirse al equipo de ‘América Hoy’. Sin embargo, meses atrás, la actriz no descartó la posibilidad de regresar a la conducción, hecho que alimenta más los rumores de que sea ella la nueva conductora del espacio matutino.

Melissa Paredes visitó América Hoy por su aniversario

En septiembre de 2025, la visita de Melissa Paredes al set de América Hoy marcó un momento relevante para el magazine matutino. Cuatro años después de su abrupta salida, la actriz y modelo regresó al programa de América TV durante la emisión especial por el sexto aniversario, realizada el viernes 26 de septiembre.

La presencia de Paredes sorprendió al público y al equipo, ya que la exconductora saludó con un beso a sus excompañeras, en un gesto de acercamiento tras las críticas recibidas luego de su desvinculación por el ampay que protagonizó en 2021 junto a Anthony Aranda, su actual esposo.

La reaparición de Paredes ocurrió en un contexto donde América Hoy buscaba definir a su cuarta conductora, lo que generó especulaciones sobre un posible regreso permanente. El ambiente festivo y la interacción con figuras como Ethel Pozo y Janet Barboza destacaron la voluntad de reconciliación en el equipo. “La televisión sirve para dialogar, el tiempo pasa y se puede conversar”, expresó Pozo en aquel momento. Por su parte, Paredes señaló: “No he venido a hablar sobre eso, he venido a celebrar”. Durante la emisión, la modelo dijo que “el pasado no me define” y optó por centrar su participación en el presente, evitando abordar polémicas previas.

Días después, publicó un video donde mostraba que había retomado su amistad con Ethel Pozo, generando más especulaciones sobre su regreso a América Hoy.

