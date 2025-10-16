Perú

Congreso propone que extorsiones se deduzcan del impuesto a la renta solo con declaración jurada

El pago de cupos podría ‘legalizarse’ como deducción de impuesto a la renta. Esto es lo que propone el congresista de Somos Perú

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Extorsiones con boleta. El proyecto de ley propone que el pago de cupos funciones como deducción del impuesto a la renta. - Crédito Andina/Eddy Ramos

En medio de la crisis por política, las marchas en contra del Gobierno y el pedido por medidas efectivas contra la inseguridad ciudadan y las extorsiones, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay de Somos Perú, el mismo partido del presidente José Jerí, ha propuesto una medida inédita.

Su proyecto de ley propone que los pagos de cupos y cobros por extorsiones, considerados como pérdidas económicas, puedan ser deducidos del impuesto a la renta que pagan las víctimas de estos delitos.

La Ley propone modificar el literal d) del artículo del texo único ordenado de la Ley del impuesto a la renta, “para acreditar las pérdidas extraordinarias de los contribuyentes víctimas del delito de extorsión”.

Peruanos marchan en contra del gobierno por falta de medidas contra la inseguridad ciudadana- Crédito Reuters/Sebastián Castaneda

Con declaración jurada y medios probatorios

“Artículo 37.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”, señala el artículo 37

Así, se cambiaría el artículo 37 del pago del impuesto a la renta que propone Cordero Jon Tay añadiendo como deducibles las extorsiones como:

“Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial correspondiente” se detalla como nuevo concepto posible de deducción.

Sunat fiscalizaría que las declaraciones juradas no sean falsas. - Crédito El Peruano

Así, “tratándose de pérdidas extraordinarias originadas por delitos de extorsión cometidos en perjuicio del contribuyente” sería necesaria la presentación de “una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente adjuntando los medios probatorios correspondientes.”

Denunciarán si remiten información falsa

Asimismo, en caso que el contribuyente consigne información falsa en la declaración jurada para deducirse impuesto a la renta por pago de cupo o extorsiones, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) verifica que esto es así, el Procurador Público de esta institución queda facultado para formalizar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público.

También se autorizaría a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a “aprobar las normas reglamentarias que resulten necesarias para la implementación efectiva de la presente Ley”

El presidente José Jerí lanzó una advertencia a los criminales que lideran bandas de extorsión desde penales en todo el país. (Foto: TV Perú)

La justificación detrás

Según la propuesta, esta iniciativa legislativa tiene por finalidad “garantizar que los contribuyentes puedan declarar de manera efectiva y transparente las pérdidas reales que sufren anualmente como consecuencia de las extorsiones de las que son víctimas”.

“Al incorporar un mecanismo seguro y formal de acreditación, se busca que dichas pérdidas extraordinarias, que impactan directamente en la liquidez, sostenibilidad y competitividad de los emprendimientos y empresas, sean reconocidas dentro de la determinación del Impuesto a la Renta. De esta forma, se asegura que el sistema tributario refleje con mayor fidelidad la verdadera capacidad contributiva de los afectados, evitando que se vean obligados a tributar sobre utilidades ficticias o inexistentes y reforzando los principios de equidad y justicia tributaria”, aclara el texto presentado por Cordero Jon Tay.

