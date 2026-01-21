Empresario chino Zhihua Yang vinculado al presidente José Jerí emite comunicado y niega haber solicitado favores

Abogado de Yang: “Es probable que salgan más videos” de reuniones con el presidente Jerí| Composición Infobae

El empresario de nacionalidad china Zhihua Yang, conocido como “Johnny”, difundió este viernes un comunicado a la opinión pública en medio de la controversia generada por su presunto vínculo cercano con el presidente de la República, José Jerí. El pronunciamiento se produce luego de la difusión de imágenes y reportajes televisivos que han puesto en cuestión la naturaleza de la relación entre ambos y han motivado cuestionamientos políticos y mediáticos.

En el documento, Yang rechaza haber recibido algún favorecimiento indebido o actos de corrupción vinculados al jefe de Estado. “Niego tajantemente haber solicitado algún favor al señor presidente de la República y que este haya intercedido a mi favor en algún proceso o procedimiento con el Estado peruano”, señala en el primer tramo del comunicado, en el que también subraya su condición de empresario con más de 30 años de residencia en el país y cumplimiento de sus obligaciones tributarias conforme a ley.

Rechaza acusaciones y distorsión de hechos

En un segundo momento, Zhihua Yang cuestiona duramente la forma en que los medios de comunicación han abordado el tema. A su juicio, la información difundida habría distorsionado los hechos con fines políticos. “Lamento que los medios de prensa hayan tejido una historia tergiversando los hechos que han dado lugar a una serie de especulaciones irreales, usando la posición política del presidente de la República con la finalidad de crear inestabilidad en el país y además perjudicando mi reputación como empresario”, sostiene.

Estas declaraciones se conocen mientras el presidente José Jerí enfrenta interrogatorios en la Comisión de Fiscalización del Congreso, instancia que ha solicitado explicaciones sobre las visitas y encuentros difundidos reportajes periodísticos.

Yang insiste en que la narrativa construida en torno a su persona responde a interpretaciones sin sustento y recalca que no ostenta ningún cargo público ni rol político. En esa línea, plantea que las acusaciones difundidas lo han colocado en el centro de una controversia que, según afirma, carece de fundamento objetivo.

Visitas y deslinde con abogados

Respecto a las imágenes difundidas en medios, el empresario asegura que estas fueron obtenidas y propaladas sin su consentimiento. “Las imágenes que han sido difundidas han sido propaladas sin mi autorización y conocimiento”, indica, antes de precisar que en ningún momento coordinó reuniones con el presidente ni en su restaurante ni en su market. Según detalla, las visitas del mandatario se habrían realizado “sin ningún tipo de coordinación previa” y no incluyeron conversaciones sobre asuntos comerciales o empresariales.

“Estas visitas (…) no han tratado temas comerciales y/o empresariales; por lo que niego cualquier acto ilícito que se pueda inferir de las mismas”, remarca Yang en el texto. Esta precisión busca descartar cualquier interpretación que vincule la relación personal con posibles beneficios económicos o gestiones ante el Estado.

En otro punto del comunicado, el empresario marca distancia de dos abogados que realizaron declaraciones públicas en los últimos días. “Debo precisar que estos abogados ya no ejercen mi representación legal en esta materia”, señala, aclarando que la única persona autorizada para representarlo es la abogada Raquel Nuñuvero. Este deslinde apunta a corregir versiones difundidas que, según Yang, no reflejarían su posición oficial.

Disculpas por grabaciones

Hacia el final del pronunciamiento, Zhihua Yang ofrece disculpas públicas tanto al presidente de la República como a la ciudadanía por el accionar de su personal de seguridad. En el comunicado admite que estos trabajadores actuaron al margen de la ley al realizar grabaciones y entregarlas a terceros. “Expreso mis disculpas (…) por el comportamiento realizado por mi personal de seguridad, quienes han actuado al margen de la ley”, señala.

Según el empresario, estas acciones contribuyeron a generar una “sensación de inestabilidad en el país”, motivo por el cual considera necesario asumir responsabilidad por lo ocurrido, aunque insiste en que no tuvo conocimiento previo de dichas grabaciones.

Finalmente, Yang reitera que no es una persona pública y afirma que brindará las explicaciones correspondientes en el marco legal adecuado. “En la oportunidad que corresponda esclareceré los hechos conforme a ley”, concluye el comunicado. Mientras tanto, el caso continúa bajo escrutinio político y mediático, en un contexto marcado por las investigaciones parlamentarias.