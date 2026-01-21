Perú

La defensa de José Jerí ante el Congreso por citas con empresarios chinos: “No me encierro en cuatro paredes ni cedo a presiones”

Durante su extensa intervención frente al Parlamento, el presidente interino justificó la cena en San Luis y sus visitas a comercios como hechos cotidianos, cuestionó la difusión selectiva de videos y reafirmó su disposición a colaborar con las investigaciones

El presidente José Jerí advirtió que hay un ánimo de distorsionar y manipular información para desestabilizar el país y presionar a la presidencia. | Congreso TV

En medio de una alta expectativa política y mediática, el presidente José Jerí acudió este miércoles 21 de enero a la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones privadas con empresarios chinos, encuentros que no habrían sido registrados dentro de la agenda oficial y que motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.

Desde el inicio de su intervención, el mandatario optó por un discurso extenso, enfocado en defender su conducta personal y política, rechazando de manera reiterada cualquier vínculo con actos ilícitos o irregulares. Frente a los miembros del Parlamento, Jerí sostuvo que las actividades cuestionadas corresponden a actos comunes de su vida cotidiana, los cuales, según afirmó, han sido “distorsionados maliciosamente” con fines que, dijo, deberán ser esclarecidos por las investigaciones en curso.

“No me encierro en cuatro paredes”: Jerí defiende su estilo de gestión ante el Congreso

Peruvian President Jose Jeri testifies
Peruvian President Jose Jeri testifies before a congressional committee to address undisclosed meetings with a Chinese businessman, a case that has intensified scrutiny over his government's transparency and accountability, in Lima, Peru, January 21, 2026. REUTERS/Gerardo Marin

José Jerí sostuvo que su presencia constante en actividades fuera del despacho presidencial responde a una convicción personal y política que ha mantenido a lo largo de su trayectoria. En ese sentido, rechazó que el cargo de presidente de la República deba implicar un alejamiento de la vida cotidiana o del contacto directo con la población.

No voy a ser un presidente tradicional, no me voy a encapsular en cuatro paredes”, afirmó ante los congresistas, en una comparecencia que se produce mientras avanzan investigaciones preliminares y a pocos meses de un proceso electoral ya convocado, escenario que ha elevado la expectativa sobre su permanencia en el cargo.

Los cargos no definen a las personas y los cargos tampoco tienen que limitar la naturaleza de las personas”, señaló, al cuestionar que se pretenda presentar como irregular el hecho de que un mandatario acuda a restaurantes, tiendas o acompañe operativos policiales. Bajo esa lógica, comparó los cuestionamientos en su contra con las críticas que podría recibir un presidente por realizar requisas en penales o participar en operativos de seguridad junto a sus ministros.

El mandatario también remarcó: “Yo nunca me he escondido para hacer las cosas que siempre he hecho en mi vida”, asegurando que siempre ha actuado de la manera más correcta posible y que su conducta ha sido la misma cuando fue congresista, presidente del Parlamento y ahora jefe de Estado.

Cena, visitas y videos: los hechos cuestionados que Jerí considera “actos normales”

La visita al restaurante no fue registrada en la agenda oficial y generó controversia sobre la transparencia de las actividades presidenciales.

Tras fijar su postura sobre su estilo de gestión, José Jerí abordó los hechos específicos que motivaron su citación al Congreso, empezando por la cena del 26 de diciembre en un chifa del distrito de San Luis, propiedad del empresario chino Zhihua Yang. El presidente precisó que el encuentro no fue planificado y que se dio luego de inspecciones inopinadas, acompañado por el ministro del Interior y su escolta presidencial.

Yo no le he mentido al país. Yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, afirmó de manera tajante. Según explicó, se trató de una actividad privada y no oficial, realizada fuera de Palacio de Gobierno y en un horario que calificó como prudente. Añadió que, además del dueño del local, solo estuvo presente el personal que ingresaba y salía para atender el servicio.

Jerí cuestionó que se haya intentado vincular este encuentro con supuestos hechos ilícitos, y sostuvo que existe una intencionalidad detrás de la difusión de imágenes. En ese punto, llamó la atención sobre la publicación progresiva de los videos y la ausencia de otros registros que mostrarían un patrón similar de comportamiento, como sus visitas al mismo chifa los días 3 y 9 de diciembre, así como un almuerzo tras una actividad protocolar en el Pentagonito.

“¿Por qué mostrar un video y no los demás sobre un mismo hecho o un mismo patrón de comportamiento?”, preguntó, dejando esa respuesta en manos de las investigaciones. Respecto al contenido de la conversación sostenida durante la cena, indicó que fue circunstancial y que uno de los temas abordados fue el Día de la Amistad Perú-China, programado para el 1 de febrero.

El presidente también se refirió a su visita a la tienda Market Capón, señalando que acudió el 6 de diciembre para realizar compras personales. “He ido a comprar caramelos, cuadros y otras cosas”, explicó, asegurando que se trata de una actividad habitual desde antes de asumir la Presidencia. Para Jerí, estos hechos han sido “distorsionados maliciosamente” para generar sospechas y alimentar un clima de inestabilidad.

Finalmente, el jefe de Estado reconoció un error en la forma en que ingresó al restaurante, por el cual ofreció disculpas públicas, y reiteró su disposición a colaborar con la Fiscalía y con todas las diligencias que se realicen. En ese marco, insistió en que su presencia ante la Comisión responde a su convicción de que “el que nada debe, nada teme”, reafirmando que seguirá ejerciendo la Presidencia bajo el mismo principio de apertura que, según afirmó, ha guiado toda su vida pública.

