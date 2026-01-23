Johanna San Miguel pide el ingreso de Sirena Ortiz a ‘Esto es Guerra’ tras confirmarse su relación con Gabriel Meneses

¡El amor está en el aire! Se revelan videos comprometedores que muestran a Gabriel Meneses y Sirena Ortiz en situaciones muy cariñosas. Desde un concierto hasta un íntimo momento de cuidado facial, las imágenes parecen confirmar el nuevo romance de la farándula. América TV

La actriz Sirena Ortiz se encuentra en el centro de la atención tras la difusión de imágenes que confirmaron su romance con Gabriel Meneses, actual integrante de 'Esto es Guerra‘. El programa de competencia mostró un video inédito en el que ambos compartieron gestos de cercanía y protagonizaron un beso, lo que desató sorpresa entre los panelistas y seguidores del reality.

La historia se originó cuando Meneses publicó un clip exclusivo en su cuenta de Instagram, limitado a su círculo más cercano. Sin embargo, el contenido llegó a manos de la producción de ‘Esto es Guerra’, que decidió emitir el material durante la transmisión en vivo. El set reaccionó con asombro ante la confirmación del vínculo sentimental, disipando los rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible relación entre la actriz y el chico reality.

Johanna San Miguel apoya el ingreso de Sirena Ortiz a ‘Esto es Guerra’.

La difusión del video originó una pregunta entre los seguidores del programa: la posible incorporación de Sirena Ortiz al elenco de ‘Esto es Guerra’, considerando el impacto de su presencia y su relación con Meneses. La interrogante fue abordada durante la emisión, cuando la conductora Johanna San Miguel expresó su entusiasmo ante la idea.

“¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es Guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos”, afirmó San Miguel, respaldando abiertamente la propuesta y dejando abierta la posibilidad de que la actriz se sume a la nueva temporada.

Panelista apoyan ingreso de Sirena Ortiz a EEG

No solamente Johanna San Miguel se refirió al posible ingreso de Sirena Ortiz a Esto es Guerra, el panel conformado por Israel Dreyfus, Samuel Suárez y Kathy Sheen también se mostraron animosos de ver a la actrzi en competencia.

“Podría ser un jale interesante”, dijo Kathy Sheen. “Ya es hora de renovar, por favor, Pepe Lucho (el productor). Ya hay varios que se tienen que jubilar. Sangre nueva, por favor. Hay que remontarnos a lo que era ‘Esto es Guerra’”, agregó Dreyfus.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan. El video fue difundido por Esto es Guerra. América TV

“Qué bonito. ¿Ingresarás, Sirena Ortiz, eso es guerra? Es un buen jale", reiteró Johanna San Miguel. “Depende de sus actividades con la novela, porque ella sigue grabando con Los otros conchas”, respondió Samuel Suárez, creador de Instarándula.

“Que viene de esos cerebros que normalmente nos tienen acostumbrados durante estos 14 años. No dudo que ya estén negociando con Sirena”, acotó Samu, dejando claro que no le sorprendería verla en competencia junto a Gabriel Meneses.

Los mensajes de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses en Instagram. América TV

¿Quién es Sirena Ortiz?

Sirena Ortiz, nacida en Lima el 10 de agosto de 1995, es reconocida por su trayectoria en la televisión peruana. Alcanzó popularidad con su papel protagónico de Sara Bravo en la serie “De vuelta al barrio”, donde consolidó su imagen como actriz joven. Actualmente, comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en la producción “Los otros Concha”, transmitida por América TV. Su carrera y reciente exposición mediática la destacan como una figura atractiva para el formato de competencia que caracteriza a “Esto es Guerra”.

La posibilidad de que Sirena Ortiz ingrese al reality ha generado expectativa entre los seguidores del programa y en el entorno televisivo. La presencia de Meneses en el elenco suma atractivo a la eventual participación de la actriz, ya que permitiría explorar la dinámica de la pareja en un contexto de competencia y entretenimiento en vivo. Las palabras de Johanna San Miguel, quien consideró a Ortiz “un buen jale”, refuerzan la probabilidad de que su llegada al programa se concrete en las próximas emisiones.

Salen a la luz imágenes de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses besándose.