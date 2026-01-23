Perú

¿Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman su romance? ‘Esto es Guerra’ mostró imágenes de los actores dándose un beso

Los actores llamaron la atención tras la difusión de imágenes en el reality de América TV, alimentando rumores de romance

Guardar
¡El amor está en el aire! Se revelan videos comprometedores que muestran a Gabriel Meneses y Sirena Ortiz en situaciones muy cariñosas. Desde un concierto hasta un íntimo momento de cuidado facial, las imágenes parecen confirmar el nuevo romance de la farándula. América TV

La última edición de Esto es Guerra generó revuelo al presentar imágenes inéditas que colocaron en el centro de la atención a Gabriel Meneses y Sirena Ortiz. El reality sorprendió a la audiencia al emitir un video originalmente compartido por la actriz en su cuenta de Instagram, restringido a su lista de ‘mejores amigos’.

En las imágenes, ambos actores aparecen en escenas muy cariñosas, para luego darse un beso. Estas escenas fueron comentadas por los panelistas de Esto es Guerra, quienes aseguraron que las imágenes son reales.

Salen a la luz imágenes
Salen a la luz imágenes de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses besándose.

Durante la transmisión, la producción lanzó más imágenes donde se muestra la clara cercanía entre la pareja. Primero, se observó a Meneses y Ortiz juntos en el concierto de Bad Bunny, disfrutando del evento y compartiendo momentos juntos.

Luego mostraron una publicación de Ortiz, quien subió a sus redes una fotografía donde se la veía tomando la mano de un joven, acompañada de la frase: “Buena compañía”. Por su parte, Meneses publicó: “Un baile inolvidable, el concierto increíble. La compañía, perfecta”. Ambos mensajes reforzaron la percepción de que existe una relación más allá de la amistad.

Los mensajes de Sirena Ortiz
Los mensajes de Sirena Ortiz y Gabriel Meneses en Instagram. América TV

El beso que confirma romance

El punto de mayor impacto llegó cuando ‘Esto es Guerra’ transmitió un beso entre los actores, provocando reacciones inmediatas tanto entre los conductores como en la audiencia. La atmósfera en el set se cargó de comentarios y expectativas, pues lo mostrado en pantalla sugería que la relación entre Meneses y Ortiz superaba los límites de la simple amistad.

Asimismo, remarcaron que la imagen fue extraída de la publicación de uno de los jóvenes en Instagram, en su lista de ‘mejores amigos’.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Johanna San Miguel, conductora del reality, quien expresó abiertamente su interés en ver a Ortiz como parte del elenco del reality de América TV. “¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es Guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos”, afirmó en vivo. Este respaldo público aumentó las expectativas sobre la posible incorporación de la actriz a la nueva temporada del show, donde Meneses participa activamente.

Sirena Ortiz y Gabriel Meneses
Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se besan. El video fue difundido por Esto es Guerra. América TV

¿Dejó la soltería?

A pesar de la efervescencia mediática, Sirena Ortiz optó por mantener la discreción en lo personal. En recientes declaraciones a medios locales, la actriz en varias oportunidades indicó que está soltera y centrada en su carrera. “Decidí dedicarme al trabajo”, dijo en entrevista a Trome hace un tiempo atrás.

Ortiz estuvo en México junto a su hermana, apostando por oportunidades internacionales, pero que no pudo rechazar el protagónico en Perú al ser parte de la producción de Michelle Alexander.

La carrera de Sirena Ortiz ha estado marcada por la versatilidad y el esfuerzo constante. Nacida en Lima el 10 de agosto de 1995, alcanzó notoriedad con el papel de Sara Bravo en ‘De vuelta al barrio’. Actualmente comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en ‘Los otros Concha’, emitida por América TV. Su profesionalismo y carisma la han convertido en una figura atractiva para los productores de ‘Esto es Guerra’, quienes ven en ella potencial para sumar dinamismo y talento al reality.

Sirena Ortiz.
Sirena Ortiz.

Sirena Ortiz y Raysa fueron un gran apoyo para Santiago Suárez

Santiago Suárez, actor peruano conocido por su papel en “De Vuelta al Barrio”, relató uno de los periodos más difíciles de su vida tras ser denunciado por violencia sexual. En entrevistas con el dominical Día D, Suárez admitió que enfrentó depresión, aislamiento y la pérdida de oportunidades laborales en televisión. En ese contexto, afirmó que muchas personas de su entorno le dieron la espalda, pero destacó el apoyo constante de su expareja Raysa Ortiz y su hermana Sirena.

Suárez explicó que Raysa, junto a su madre y su hermana gemela Sirena Ortiz, le ofrecieron contención y un lugar donde quedarse. Raysa le propuso mudarse a su casa mientras ella viajaba a México para grabar una serie, y le sugirió alquilar su departamento para cubrir gastos. El actor aceptó la ayuda y resaltó que la familia Ortiz fue clave para su recuperación.

Según Suárez, la madre de Raysa jugó un papel fundamental, impulsándolo a retomar actividades diarias y laborales. “Yo todo el día dormía y su mamá literalmente me levantaba de la cama. Llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, haciendo panetones y chocotejas”, recordó el actor, quien reconoció ese apoyo como esencial en su proceso personal.

Raysa y Sirena Ortiz.
Raysa y Sirena Ortiz. Instagram

Temas Relacionados

Sirena OrtizGabriel MenesesEsto es Guerraperu-entretenimiento

Más Noticias

Johanna San Miguel pide el ingreso de Sirena Ortiz a ‘Esto es Guerra’ tras confirmarse su relación con Gabriel Meneses

La conductora calificó a la actriz como “un buen jale” y dejó abierta la puerta para que forme parte del elenco en la nueva temporada del programa.

Johanna San Miguel pide el

Abogado de Sergio Peña reconoció que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual: “No van a encontrar su ADN”

Juan Peña, defensa legal del futbolista de Alianza Lima, contó detalles del grave episodio que se vivió en Montevideo. Y negó tajantemente que sea un agresor sexual

Abogado de Sergio Peña reconoció

Senamhi alerta temperaturas extremas en la costa: Estas regiones alcanzarán hasta 37 °C

El organismo meteorológico advierte sobre temperaturas récord en zonas del norte y centro, mientras la población debe prepararse y tomar medidas de protección

Senamhi alerta temperaturas extremas en

Padres y madres podrían pedir hacer teletrabajo si tienen hijos de hasta un año

La medida funcionaría como una licencia para hacer teletrabajo, y se aplicaría tanto en madres como padres

Padres y madres podrían pedir

Chicha de jora: receta de la bebida ancestral de los incas

Esta bebida milenaria, originaria de la región andina peruana, tiene raíces en la cultura Inca y sigue vigente en la vida rural y urbana

Chicha de jora: receta de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fernando Rospigliosi denuncia ante la

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

Rafael López Aliaga advierte que cambiará la capital de Perú si gana las Elecciones: “De Lima a Junín”

JNE ratifica exclusión de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones 2026

María del Carmen Alva, la carta de Acción Popular para presidir la Mesa Directiva y reemplazar a José Jerí

La JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte repudia la

Ana Paula Consorte repudia la violencia tras denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña: “Paolo está bien”

BTS preventa Ticketmaster: Video de compra de entradas en vivo con la Army Membership muestra lo que pasará en Perú

Milo J en Perú: precios de entradas, lugar y todo sobre el concierto del ‘Niño terrible’ en Lima el 17 de abril de 2026

Israel Dreyfus arremete contra Patricio Parodi y sus engreimientos en ‘Esto es Guerra’: “Se le acabó el reinado”

‘Sinners’ rompe récord en los Oscar 2026 con 16 nominaciones: cómo y dónde verla en Perú

DEPORTES

Abogado de Sergio Peña reconoció

Abogado de Sergio Peña reconoció que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual: “No van a encontrar su ADN”

Estos son los cierres de calles, desvíos y medidas de seguridad para la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Pedro García cuestionó con dureza el silencio de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “Huele mal”

El oscuro caso de Carlos Zambrano con Alianza Lima: de aceptar con crudeza sus indisciplinas a ser denunciado por abuso sexual