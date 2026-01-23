¿Sirena Ortiz y Gabriel Meneses confirman su romance? ‘Esto es Guerra’ mostró imágenes de los actores dándose un beso

¡El amor está en el aire! Se revelan videos comprometedores que muestran a Gabriel Meneses y Sirena Ortiz en situaciones muy cariñosas. Desde un concierto hasta un íntimo momento de cuidado facial, las imágenes parecen confirmar el nuevo romance de la farándula. América TV

La última edición de Esto es Guerra generó revuelo al presentar imágenes inéditas que colocaron en el centro de la atención a Gabriel Meneses y Sirena Ortiz. El reality sorprendió a la audiencia al emitir un video originalmente compartido por la actriz en su cuenta de Instagram, restringido a su lista de ‘mejores amigos’.

En las imágenes, ambos actores aparecen en escenas muy cariñosas, para luego darse un beso. Estas escenas fueron comentadas por los panelistas de Esto es Guerra, quienes aseguraron que las imágenes son reales.

Durante la transmisión, la producción lanzó más imágenes donde se muestra la clara cercanía entre la pareja. Primero, se observó a Meneses y Ortiz juntos en el concierto de Bad Bunny, disfrutando del evento y compartiendo momentos juntos.

Luego mostraron una publicación de Ortiz, quien subió a sus redes una fotografía donde se la veía tomando la mano de un joven, acompañada de la frase: “Buena compañía”. Por su parte, Meneses publicó: “Un baile inolvidable, el concierto increíble. La compañía, perfecta”. Ambos mensajes reforzaron la percepción de que existe una relación más allá de la amistad.

El beso que confirma romance

El punto de mayor impacto llegó cuando ‘Esto es Guerra’ transmitió un beso entre los actores, provocando reacciones inmediatas tanto entre los conductores como en la audiencia. La atmósfera en el set se cargó de comentarios y expectativas, pues lo mostrado en pantalla sugería que la relación entre Meneses y Ortiz superaba los límites de la simple amistad.

Asimismo, remarcaron que la imagen fue extraída de la publicación de uno de los jóvenes en Instagram, en su lista de ‘mejores amigos’.

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de Johanna San Miguel, conductora del reality, quien expresó abiertamente su interés en ver a Ortiz como parte del elenco del reality de América TV. “¡Qué bonito! ¿Ingresará Sirena Ortiz a Esto es Guerra? Es un buen jale, yo voto porque estén ambos”, afirmó en vivo. Este respaldo público aumentó las expectativas sobre la posible incorporación de la actriz a la nueva temporada del show, donde Meneses participa activamente.

¿Dejó la soltería?

A pesar de la efervescencia mediática, Sirena Ortiz optó por mantener la discreción en lo personal. En recientes declaraciones a medios locales, la actriz en varias oportunidades indicó que está soltera y centrada en su carrera. “Decidí dedicarme al trabajo”, dijo en entrevista a Trome hace un tiempo atrás.

Ortiz estuvo en México junto a su hermana, apostando por oportunidades internacionales, pero que no pudo rechazar el protagónico en Perú al ser parte de la producción de Michelle Alexander.

La carrera de Sirena Ortiz ha estado marcada por la versatilidad y el esfuerzo constante. Nacida en Lima el 10 de agosto de 1995, alcanzó notoriedad con el papel de Sara Bravo en ‘De vuelta al barrio’. Actualmente comparte pantalla con su hermana gemela, Raysa Ortiz, en ‘Los otros Concha’, emitida por América TV. Su profesionalismo y carisma la han convertido en una figura atractiva para los productores de ‘Esto es Guerra’, quienes ven en ella potencial para sumar dinamismo y talento al reality.

Sirena Ortiz y Raysa fueron un gran apoyo para Santiago Suárez

Santiago Suárez, actor peruano conocido por su papel en “De Vuelta al Barrio”, relató uno de los periodos más difíciles de su vida tras ser denunciado por violencia sexual. En entrevistas con el dominical Día D, Suárez admitió que enfrentó depresión, aislamiento y la pérdida de oportunidades laborales en televisión. En ese contexto, afirmó que muchas personas de su entorno le dieron la espalda, pero destacó el apoyo constante de su expareja Raysa Ortiz y su hermana Sirena.

Suárez explicó que Raysa, junto a su madre y su hermana gemela Sirena Ortiz, le ofrecieron contención y un lugar donde quedarse. Raysa le propuso mudarse a su casa mientras ella viajaba a México para grabar una serie, y le sugirió alquilar su departamento para cubrir gastos. El actor aceptó la ayuda y resaltó que la familia Ortiz fue clave para su recuperación.

Según Suárez, la madre de Raysa jugó un papel fundamental, impulsándolo a retomar actividades diarias y laborales. “Yo todo el día dormía y su mamá literalmente me levantaba de la cama. Llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, haciendo panetones y chocotejas”, recordó el actor, quien reconoció ese apoyo como esencial en su proceso personal.

