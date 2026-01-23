Israel Dreyfus arremete contra Patricio Parodi y sus engreimientos en ‘Esto es Guerra’: “Se le acabó el reinado”

Israel Dreyfus habla de los engreimientos de Patricio Parodi. Esto es Guerra/ América TV

Las recientes declaraciones de Israel Dreyfus, panelista y exchico reality, pusieron en evidencia las tensiones internas en Esto es Guerra. En su intervención pública, el exchico reality señaló que Patricio Parodi enfrenta el final de sus privilegios dentro del reality tras el cambio de productor, lo que ha generado un debate sobre el futuro de los participantes más veteranos.

La polémica surgió cuando José Luis Peña, conocido como “Pepe Lucho”, asumió la producción del programa, tras la salida de Peter Fajardo, quien apostó por el nuevo proyecto digital de María Pía Copello. De acuerdo con Dreyfus, esta decisión habría afectado directamente a Parodi.

“De repente, él no cumple con los requerimientos del niño consentido, Patricio, porque es la verdad, se le acabó el reinado. Hoy le tiene bronca”, dijo Dreyfus, siempre con su estilo directo.

“No, las cosas como son, Patricio es mi amigo, pero las cosas como son. Él sabe perfectamente que si Pepelucho se queda al mando, se le acaba el reinado, se le acaba el caprichito, el pucherito. Exacto, los requerimientos”, agregó Dreyfus.

El panelista argumentó que “no tiene nada que ver con reality”, porque Patricio Parodi hace mucho que no cumple ese objetivo.

“¿Hace cuánto que no hace reality, Patricio? Desde Sheyla Rojas no hace reality. Desde Luciana Fuster, ya. Pasó un montón de tiempo. Estamos hablando de pandemia”, indicó el panelista. en referencia a la presencia de Parodi y sus intervenciones recientes en el programa.

La situación se tornó más compleja tras la salida de Peter Fajardo, productor histórico del formato, quien decidió respaldar la plataforma digital de María Pía Copello. Este movimiento dejó a cargo a José Luis Peña, generando especulaciones sobre el rumbo que tomará el programa y la continuidad de ciertos participantes.

Las declaraciones de Dreyfus no pasaron desapercibidas. Johanna San Miguel también realizó su intervención, está vez sobre los cuetionamientos que Parodi habría hecho contra el programa: “No solamente eso, sino que (Patricio), además, deslizó como que si armaran las cosas, y lo hemos dicho mil millones de veces que aquí en Esto es Guerra, nunca se han armado las cosas. Las cosas del reality se han dado naturalmente”.

¿Cuánto rating logró Esto es Guerra en su estreno?

El estreno de la temporada 14 de Esto es Guerra logró el mayor rating de la televisión peruana con 16,5 puntos. La nueva edición del reality, producida por Pro TV, marcó el regreso de Mathías Brivio a la conducción tras una década.

Brivio se reencontró la gala de estreno con Johanna San Miguel. Esta reunión generó gran expectativa entre los seguidores.

“Estoy feliz de estar aquí nuevamente y volver a sentir la adrenalina de un programa en vivo y tan querido por el público. Esta es su temporada 14 y vamos con todo. Ahora voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al ciento por ciento. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá”, declaró Brivio.

La producción de Esto es Guerra apostó por una renovación de formato e incluyó el espacio “EEG desafío 14: La Previa”, una propuesta tipo panel que antecede al programa principal. Este panel cuenta con la participación de Israel Dreyfus, Kathy Sheen y Samuel Suárez, quienes ofrecen análisis y comentarios sobre los retos y la dinámica del reality.

La dupla formada por San Miguel y Brivio se consolidó como uno de los principales atractivos del ciclo, mientras que la actualización de desafíos, reglas y rostros en pantalla contribuyó a mantener el interés del público y a superar en sintonía a otros programas tradicionales del horario estelar.