Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026′. América TV.

La noche del 21 de enero marcó un momento histórico para la televisión nacional con la presentación oficial de Mathías Brivio como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’.

El anuncio, realizado durante una emisión especial en horario estelar por América TV, fue celebrado por los seguidores del programa, quienes pedían hace años el regreso del carismático presentador al reality que revolucionó la competencia en la pantalla chica peruana.

Brivio, figura icónica del formato y recordado por su cercanía con los participantes y el público, asume nuevamente la conducción tras varios años residiendo en el extranjero.

Una mesa de conducción de lujo: Johanna San Miguel, Israel, Kathy y Samuel Suárez

Para esta edición especial, la producción de ‘Esto es Guerra Desafío 14’ ha apostado por un equipo de conducción. Junto a Mathías Brivio estarán Johanna San Miguel, histórica figura del programa y referente en la animación de realities; Israel Dreyfus, exguerrero y animador; y los comunicadores Kathy Sheen y Samuel Suárez, conocidos por su trabajo en medios digitales y farándula.

La combinación de experiencia, carisma y visión joven promete darle una nueva dinámica al show, manteniendo la esencia competitiva y el espíritu festivo que caracteriza a ‘EEG’.

Mathías Brivio: entre California y Perú para liderar el reality

Durante su presentación, Mathías Brivio compartió detalles sobre su vida actual y cómo se organizará para asumir este nuevo reto profesional. El conductor explicó que actualmente reside en California, Estados Unidos, pero que ha decidido repartir su tiempo entre ese país y Perú para estar presente en cada emisión del reality.

“Voy a partir mi tiempo entre California y Perú. Mi familia va a estar allá, pero yo estaré aquí. Yo me fui un 20 de diciembre del 2019. Este año serían siete años sin estar en EEG. Ahora que estuve de visita en EEG y saber que voy a estar un año me llena de emoción. Estar con los chicos. Siempre les tendré cariño y respeto”, comentó Mathías con nostalgia y entusiasmo.

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026′. captura América TV

‘Esto es Guerra’: El desafío 14

La nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ llega bajo el título ‘Desafío 14’, anticipando una edición cargada de retos inéditos, pruebas de alta dificultad y la participación de guerreros emblemáticos junto a nuevas figuras. La producción ha prometido sorpresas, cambios en la dinámica y la inclusión de segmentos interactivos para fortalecer la conexión del público con el programa.

La presencia de Mathías Brivio como conductor principal alimenta las expectativas de los seguidores, quienes esperan revivir la emoción de las primeras temporadas y descubrir qué giros traerá este nuevo ciclo. Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de Peter Fajardo.

Reacciones en redes: emoción y nostalgia por el regreso de Mathías

El anuncio no tardó en convertirse en tendencia en plataformas como X, Instagram y TikTok. Mensajes como “Bienvenido de vuelta, Mathías”, “Ahora sí, EEG vuelve a ser como antes” y “El mejor conductor de la historia regresa”, inundaron las redes sociales horas después de la presentación. Los seguidores celebraron la noticia y expresaron su entusiasmo por descubrir qué traerá esta nueva etapa.