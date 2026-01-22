Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”. América TV

La farándula peruana volvió a ser tendencia luego de que un periodista argentino de LAM afirmara que Milett Figueroa habría pasado la Navidad junto a Patricio Parodi.

Según señaló ‘Pepe’ Ochoa, la modelo ya estaría distanciada de Marcelo Tinelli y tendría como “noviecito” al conocido chico reality peruano. “Es un rumor, pero Milett ya estaría con otra persona y lo tiene como noviecito, y que pasó Navidad. Tengo su nombre ‘Pato’ Parodi, la verdad es buen mozo”, dijo Ochoa en el programa.

Las especulaciones se dispararon en redes sociales, alimentadas por el historial de coqueteos televisivos entre Milett y Patricio desde su paso por “Esto es Guerra”. Sin embargo, hasta el momento no existía una confirmación ni desmentido oficial de los protagonistas.

Programa argentino afirma que Milett Figueroa habría pasado la Navidad junto a Patricio Parodi. TikTok

¿Qué dijo Patricio Parodi?

En medio de la ola de comentarios, Patricio Parodi apareció en un enlace en vivo con la mesa de conducción de la previa de “Esto es Guerra 2026”, integrada por Johanna San Miguel, Israel Dreyfus, Kathy Sheen y Samuel Suárez. Allí, fue consultado directamente sobre los rumores y no dudó en responder con claridad:

“Vamos a aclarar, porque si fuera... Aclaras. Mira, si yo fuera cualquier otra persona, me colgaría de esta vaina para darte un poco de show, porque de cierta manera me serviría, como dice Kathy Sheen, que en verdad me tomo un té y no me interesa devolverme conocido en otro país, en Argentina. De esta manera no me interesa, no es algo de lo que busque. Si fuera otra persona u otro chico del medio, lo usaría, me colgaría, jugaría la ambigüedad. Sí, quién sabe”.

El chico reality fue enfático al negar cualquier tipo de relación con Milett: “Pero tajantemente, te voy a decir, el día de hoy en la mañana estaba durmiendo acá, me desperté, tenía algunos WhatsApp mandándome el mismo TikTok que ustedes. No sé de dónde salió la noticia, de dónde salió el rumor, pero es totalmente mentira. Justo estaba buscando todas mis fotos navideñas con mi familia, mis cuñados, en casa de mi madre. Yo se lo doy a la producción para que vea todas mis fotos”.

La historia entre Milett Figueroa y Patricio Parodi no es nueva para los seguidores de la televisión peruana. En 2015, ambos compartieron pantalla en “Esto es Guerra”, donde protagonizaron juegos y retos que generaron rumores de un posible romance. Uno de los momentos más recordados fue el juego “Nariz con Nariz”, destinado a duplas con química en el set.

En ese entonces, Milett fue directa al aclarar que solo existía una amistad: “A Patricio lo puedo tener cara a cara y no me va a nacer ningún sentimiento amoroso. Pato es mi pata”, declaró la modelo, poniendo fin a las especulaciones.

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa. IG.

No existen mensajes privados con Milett Figueroa

En su reciente intervención en televisión, Patricio Parodi reiteró que no existe ningún tipo de comunicación con Milett Figueroa: “Yo no hablo con Milett, no hablo con ella. Nunca. No tenemos ningún chat. Obviamente, siempre le deseo lo mejor porque es una chica que la conocí en el programa”.

Consultado por Samuel Suárez sobre la posibilidad de que haya existido algún amorío o coqueteo más allá del reality, Patricio fue aún más tajante: “Jamás, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Creo que el único beso que le he dado a Milett ha sido en la academia cuando me tocó hacer una actuación con ella. ¿Y qué tal? En la ficción, estando yo con pareja y tuve que hacer ahí una escena de besos”.

Patricio Parodi aún no firma contrato con EEG

El arranque de “Esto es Guerra 2026” estuvo marcado por una ausencia que pocos anticipaban: la de Patricio Parodi. Luego de días de rumores e incertidumbre, el popular “Pato” rompió el silencio en una transmisión en vivo y explicó los verdaderos motivos detrás de su decisión de no firmar contrato para esta temporada.

En primer lugar, el guerrero histórico reveló que ya tiene planificados y pagados varios viajes internacionales para este 2026, lo que le impide cumplir con los rigurosos horarios de grabación y las exigencias del reality.

No obstante, el momento más contundente de sus declaraciones llegó cuando apuntó directamente a la producción. Parodi no ocultó su incomodidad con el estilo de trabajo de Pepe Lucho, actual productor del programa, manifestando su desacuerdo con la dirección que ha tomado el formato bajo su liderazgo.

Además, confesó que la falta de certezas sobre la continuidad de Peter Fajardo al frente del proyecto fue el factor decisivo para alejarse este año. Para Patricio, la ausencia de claridad sobre el equipo detrás de cámaras terminó por inclinar la balanza y motivó su salida del reality.

Patricio Parodi aún no firma contrato con 'Esto es Guerra'. Captura. América TV.