‘X No Decirlo’ rechaza uso de bots y asegura que su comunidad es orgánica: “Respetamos que lo hagan otros productores”

Israel Dreyfus y Gianni Cossio aseguran que el éxito de su programa se debe a una audiencia fidelizada de manera auténtica, y marcan distancia de estrategias como la compra de seguidores falsos en redes sociales.

Gianni Cossio y Israel Dreyfus
Gianni Cossio y Israel Dreyfus son los conductores de 'X no decirlo'. Canal NTP

El productor de espectáculos Gianni Cossio y el exchico reality Israel Dreyfus consolidan su posición en el panorama digital a través del pódcast “X No Decirlo”, transmitido por el canal de YouTube NTP, donde reafirman la autenticidad del crecimiento de su audiencia y se desmarcan de prácticas asociadas al uso de bots. Ambos presentadores respondieron públicamente a las críticas recientes que les atribuyen supuesta manipulación de métricas, asegurando que la clave de su éxito radica en la fidelización orgánica de su público.

Gianni Cossio sostuvo que el formato del programa se apoya en seguidores reales y no recurre a estrategias de compra de bots para inflar estadísticas. "Me da risa esto de los bots, lo veo innecesario en el programa porque nuestros seguidores están funcionando de manera orgánica. Yo soy competitivo siempre pero no me prestaría a eso, hay días que estamos arriba y hay otros que estamos normales, pero siento que ya hemos fidelizado con gente, tenemos una comunidad“, afirmó Cossio, resaltando que los resultados reflejan el esfuerzo del equipo y la lealtad de los seguidores.

La dupla de “X No Decirlo” evitó polemizar directamente con la competencia, aunque Cossio reconoce que la adquisición de seguidores falsos es una práctica extendida en la industria digital. “Respetamos que lo hagan otros productores, pero, al final ellos son los que se perjudican porque la verdad sale a la luz, si quieren fregarse es su problema“, señaló durante la conversación, marcando distancia respecto a las estrategias de otros programas de entretenimiento.

El productor, también representante de figuras como Milett Figueroa y Pamela López, remarcó que el éxito del pódcast no depende de tendencias efímeras ni de inflamaciones estadísticas, sino de la relación sostenida con la audiencia y la calidad del contenido. Para Cossio, el crecimiento de la comunidad se basa en la consistencia, la autenticidad y la capacidad de ofrecer primicias y coyuntura sobre el mundo del espectáculo, apoyados en la experiencia y la confianza mutua de los conductores.

Gianni Cossio e Israel Dreyfus
Gianni Cossio e Israel Dreyfus defienden la autenticidad de “X No Decirlo”.

La buena sintonía entre Gianni Cossio e Israel Dreyfus se refleja tanto delante de cámaras como en la producción y dirección del programa, donde también participa el productor José Ignacio Crousillat. “Con Israel nos conocemos desde hace veinte años, por eso cuando salimos en vivo siempre estamos en la joda. Hay público para todos, en entretenimiento tratamos de dar lo que somos, darle coyuntura al programa y soltar primicias pues trabajo con muchas figuras del espectáculo”, sostuvo Cossio.

En busca de la tercera integrante

Durante el segmento donde repasó los logros y cambios recientes en el equipo, Gianni Cossio destacó el proceso de búsqueda de una nueva integrante tras la salida de Lucía Oxenford, quien decidió retirarse por motivos de estudios. "Ya tenemos nueva compañera después de un fuerte casting, Lucía tuvo que irse a estudiar y bueno es una pena para nosotros que ya nos habíamos acostumbrado. Pero la nueva compañera ha sido elegida por unanimidad por ella y nosotros, así que todos estamos felices“, anticipó el productor, marcando una nueva etapa para el espacio de entretenimiento.

“X No Decirlo” mantiene un formato de actualidad y conversación sobre temas de farándula, combinando anécdotas con entrevistas exclusivas y análisis de noticias virales. El equipo apuesta por la interacción directa con la audiencia y la proactividad en redes sociales para consolidar su posicionamiento en la oferta de podcasts en castellano.

La apuesta por la transparencia y la autenticidad sigue siendo central para la dupla, que reafirma su objetivo de expandir la comunidad y ofrecer un espacio referencial para la conversación de entretenimiento en el entorno digital peruano.

Gianni Cossio e Israel Dreyfus
Gianni Cossio e Israel Dreyfus defienden la autenticidad de “X No Decirlo”.

