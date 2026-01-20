‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y más detalles

Esto es Guerra lanza promoción para este 2026. América TV

La nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ ya tiene fecha de regreso en la pantalla de América TV. El programa de competencia, que cumple catorce años al aire, anunció su retorno para enero, bajo el nombre 'EEG: Desafío 14, la Previa’. Entre los principales cambios, la producción confirmó la salida tanto de Renzo Schuller, quien estuvo a cargo de la conducción hasta la última edición, como de Peter Fajardo, productor histórico del formato.

El anuncio fue realizado mediante un video en las redes oficiales del reality. En el adelanto promocional, la voz institucional del programa anticipa una temporada marcada por “polémicas, renuncias, guerreros que no fueron renovados, cambio de conductores, nuevo productor”. América TV enfatizó que la edición 2026 abrirá una nueva etapa, con modificaciones en la estructura interna y el regreso de figuras emblemáticas. La noticia generó reacciones entre los seguidores, quienes expresaron sus expectativas y dudas frente a los cambios.

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller.

La ausencia de Renzo Schuller fue confirmada días atrás, cuando el conductor comunicó su despedida de los realities de competencia tras quince años de trayectoria. “Ya nos encontraremos en otro lugar”, señaló en un mensaje difundido en sus redes sociales. Por su parte, Peter Fajardo decidió orientar su carrera hacia proyectos digitales, emprendiendo nuevos retos junto a María Pía Copello.

Renzo Schuller anuncia su salida de ‘Esto es guerra’ y marca el final de una era en los realities. IG

¿Regresan Johanna San Miguel y Mathías Brivio?

La producción evitó revelar los nombres de los nuevos conductores, generando especulación en el público. En redes sociales, los fanáticos pidieron el regreso de Mathías Brivio y Johanna San Miguel, quienes encabezaron la recordada etapa de “leones” y “cobras”. Otros seguidores reclamaron una nueva edición entre “combatientes” y “guerreros”, evocando el formato que consolidó el éxito del programa desde 2012.

El anuncio del regreso se produce en medio de una temporada de ajustes dentro de América TV. La cadena busca revitalizar su oferta de entretenimiento y responder a la demanda histórica por los realities de competencia. Parte de la audiencia espera la reincorporación de los llamados “históricos”, figuras identificadas con el formato desde sus primeros años.

La última edición de 'Esto es Guerra’ cerró con una final disputada que mantuvo la atención del público durante dos jornadas consecutivas. Los “guerreros” lideraban el marcador, pero los “combatientes” lograron revertir el resultado en una definición ajustada. Kevin, integrante del equipo rojiverde, superó en el duelo decisivo a Patricio Parodi, otorgando la victoria al grupo visitante.

Junto a él, Leandro ‘La máquina’, Karen Dejo, Onelia Molina, Emilio Jaime, Josi Martínez y Pancho Rodríguez celebraron el segundo título de los “combatientes” en varios años.

Kevin Díaz se impuso frente a Patricio Parodi y le dio el punto decisivo a su equipo logrando el título de campeones | Instagram

El fenómeno de los realities en Perú ha impulsado la carrera de varios de sus participantes. El caso de Miguel Arce, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, es uno de los más recientes. El excompetidor regresó al país para anunciar su propio programa en ATV, bajo el título “Esto sí es amor”.

También es el caso de Nicola Porcella, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, figuras emblemáticas del programa de competencia. Las expectativas para la nueva temporada se reflejan en redes sociales, donde los seguidores exigen el retorno de dinámicas clásicas y la presencia de rostros conocidos. “Queremos que vuelvan los leones y las cobras”, “traigan a Johanna y Mathías”, “esta temporada será de los combatientes”, son algunos de los comentarios.

La producción también anunció la inclusión de nuevos competidores y la renovación del equipo detrás de cámaras. El regreso de 'Esto es Guerra’ coincide con el aniversario número catorce del programa. Desde su estreno en 2012, el formato ha experimentado múltiples cambios en su estructura y elenco.

¿Cuándo se estrena ‘Esto es Guerra?

El estreno de la nueva temporada está programado para el miércoles 21 de enero a las 8:20 p. m. en América TV.

El canal apuesta a mantener el liderazgo en el prime time con una de sus franquicias más exitosas y a responder a la expectativa generada entre los fanáticos.

Final de Esto es Guerra 2025: Los ‘Combatientes’ vencieron a los ‘Guerreros’ y ganaron la final de temporada. (América TV)