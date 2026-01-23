Perú

Arequipa podría conquistar Hollywood: Revista Variety destaca su belleza y potencial como locación cinematográfica

El reportaje resalta la diversidad de paisajes naturales y urbanos de la región, así como su capacidad para albergar rodajes gracias a su patrimonio histórico y entorno geográfico

Guardar
“Variety” recomienda Arequipa: la región
“Variety” recomienda Arequipa: la región del sur de Perú seduce al mundo con su historia y paisajes. (Foto composición: Infobae Perú)

La región Arequipa ha sido destacada por la revista estadounidense Variety como un destino de alto atractivo para el turismo y la industria audiovisual. Así lo informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), al señalar que la prestigiosa publicación especializada en cine y cultura pop dedicó un extenso artículo a la denominada “Ciudad Blanca”, dirigido principalmente a lectores anglosajones.

El reportaje presenta a Arequipa como una alternativa competitiva para el rodaje de producciones cinematográficas y televisivas, gracias a su diversidad de paisajes, su patrimonio arquitectónico y su identidad cultural. La publicación subraya que estos atributos convierten a la región del sur del Perú en un escenario natural y urbano capaz de albergar producciones audiovisuales de gran escala.

“Variety” recomienda Arequipa: la región
“Variety” recomienda Arequipa: la región del sur de Perú seduce al mundo con su historia y paisajes. (Foto: Agencia Andina)

Patrimonio urbano y arquitectura emblemática

Entre los principales atractivos mencionados por Variety figura el centro histórico de Arequipa, reconocido por su riqueza urbanística y su armonía arquitectónica. A pocos metros de distancia, se concentran monumentos emblemáticos como la Catedral de Arequipa y el Monasterio de Santa Catalina, construidos con sillar, una piedra volcánica característica de la zona.

La publicación resalta que este material no solo define la identidad visual de la ciudad, sino que también aporta una estética singular que resulta especialmente atractiva para la industria cinematográfica. Este conjunto arquitectónico, junto con barrios tradicionales como San Lázaro, refuerza el valor histórico y visual de Arequipa como locación fílmica.

Museo de la Catedral de
Museo de la Catedral de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

Paisajes naturales y entorno geográfico

El artículo también pone énfasis en la geografía de la región, destacando la imponencia de sus volcanes, encabezados por el Misti, uno de los íconos naturales más reconocibles del país. Asimismo, se menciona el entorno andino y la presencia de camélidos como parte del paisaje que refuerza la identidad cultural del territorio.

Otros espacios naturales resaltados son el Cañón del Colca y el bosque de piedras de Puruña, valorados tanto por su belleza escénica como por su historial como escenarios de producciones audiovisuales nacionales e internacionales. Estos lugares son presentados como ejemplos del potencial visual que ofrece Arequipa para distintos géneros cinematográficos.

Ventana del Colca en el
Ventana del Colca en el distrito de Callalli, cañón del Colca.

Destinos clave para el rodaje

En ese contexto, Variety elaboró una lista de 10 destinos de la región considerados ideales como locaciones fílmicas. Entre ellos figuran la ciudad de Arequipa, el Cañón del Colca y el Monasterio de Santa Catalina, además de la Pampa de Arrieros, el Valle de los Volcanes y la Ruta del Sillar.

La lista se completa con espacios como Pampa Cañahuas, Culebrillas, la laguna de Salinas, el Mirador de los Volcanes y el barrio de San Lázaro. Según la publicación, estos lugares combinan valor paisajístico y arquitectónico, lo que amplía las posibilidades para la producción de contenidos audiovisuales.

La ciudad blanca brilla en
La ciudad blanca brilla en Estados Unidos: Arequipa es el nuevo destino favorito del cine según “Variety”. (Foto: Agencia Andina)

Film In Peru: estrategia de promoción

Promperú indicó que la aparición de Arequipa en Variety es resultado de las acciones de promoción impulsadas por Film In Peru, una estrategia orientada a posicionar al país como uno de los principales destinos de filmación en América Latina. El objetivo es atraer producciones internacionales de cine, televisión y series, y, a su vez, incrementar el flujo de turismo extranjero.

Como parte de estas acciones, en diciembre de 2025 periodistas de Variety participaron en un viaje de familiarización organizado por Promperú, que incluyó a Arequipa como uno de sus destinos principales. La entidad recordó que Variety es un medio de referencia en la industria del entretenimiento y que su edición digital alcanza aproximadamente a 20.5 millones de lectores a nivel mundial, lo que amplifica la proyección internacional de la región.

Temas Relacionados

ArequipaVarietyTurismoperu-noticias

Más Noticias

El peso de la camiseta de Universitario marca el mensaje de Eduardo Esidio sobre el futuro de Miguel Silveira

El exariete brasileño resaltó la responsabilidad que conlleva defender la indumentaria con la ‘U’ encerrada en un video para su connacional, reciente contratación del club capitalino

El peso de la camiseta

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Marcia Succar, Camila y Mariela Arévalo han decidido poner en privado sus redes sociales y limitar sus comentarios

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

El jugador de Alianza Lima manifestó que se encuentra tranquilo y esperará que la justicia aclaren los hechos suscitados en Uruguay

Carlos Zambrano se pronuncia por

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

El delantero senegalés dio sus primeras palabras como refuerzo de la ‘U’ durante la conferencia de presentación

Sekou Gassama rompe su silencio

Clima en Ayacucho: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

Clima en Ayacucho: el pronóstico
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Jaico y Zully Pinchi

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

Rafael López Aliaga advierte que cambiará la capital de Perú si gana las Elecciones: “De Lima a Junín”

JNE ratifica exclusión de la congresista Ana Zegarra de las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Sigrid Bazán busca que artistas como BTS incluyan teloneros peruanos en conciertos de Perú: multas por incumplimiento

Vania Accinelli y el regreso de ‘Mi madre se comió mi corazón’, una obra que recorre la mente de una mujer marcada por estigmas

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada: “Es lo que suelen ver de una figura pública, no su trabajo”

DEPORTES

Carlos Zambrano se pronuncia por

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

Dónde ver Universitario vs U. de Chile: canal TV online del amistoso por la Noche Crema 2026

El peso de la camiseta de Universitario marca el mensaje de Eduardo Esidio sobre el futuro de Miguel Silveira

Miguel Trauco rechaza acusaciones de violencia sexual y se pone a disposición de la justicia: “Se ha generado confusión y un daño injusto”