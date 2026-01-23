Arequipa podría conquistar Hollywood: Revista Variety destaca su belleza y potencial como locación cinematográfica

“Variety” recomienda Arequipa: la región del sur de Perú seduce al mundo con su historia y paisajes. (Foto composición: Infobae Perú)

La región Arequipa ha sido destacada por la revista estadounidense Variety como un destino de alto atractivo para el turismo y la industria audiovisual. Así lo informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), al señalar que la prestigiosa publicación especializada en cine y cultura pop dedicó un extenso artículo a la denominada “Ciudad Blanca”, dirigido principalmente a lectores anglosajones.

El reportaje presenta a Arequipa como una alternativa competitiva para el rodaje de producciones cinematográficas y televisivas, gracias a su diversidad de paisajes, su patrimonio arquitectónico y su identidad cultural. La publicación subraya que estos atributos convierten a la región del sur del Perú en un escenario natural y urbano capaz de albergar producciones audiovisuales de gran escala.

“Variety” recomienda Arequipa: la región del sur de Perú seduce al mundo con su historia y paisajes. (Foto: Agencia Andina)

Patrimonio urbano y arquitectura emblemática

Entre los principales atractivos mencionados por Variety figura el centro histórico de Arequipa, reconocido por su riqueza urbanística y su armonía arquitectónica. A pocos metros de distancia, se concentran monumentos emblemáticos como la Catedral de Arequipa y el Monasterio de Santa Catalina, construidos con sillar, una piedra volcánica característica de la zona.

La publicación resalta que este material no solo define la identidad visual de la ciudad, sino que también aporta una estética singular que resulta especialmente atractiva para la industria cinematográfica. Este conjunto arquitectónico, junto con barrios tradicionales como San Lázaro, refuerza el valor histórico y visual de Arequipa como locación fílmica.

Museo de la Catedral de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

Paisajes naturales y entorno geográfico

El artículo también pone énfasis en la geografía de la región, destacando la imponencia de sus volcanes, encabezados por el Misti, uno de los íconos naturales más reconocibles del país. Asimismo, se menciona el entorno andino y la presencia de camélidos como parte del paisaje que refuerza la identidad cultural del territorio.

Otros espacios naturales resaltados son el Cañón del Colca y el bosque de piedras de Puruña, valorados tanto por su belleza escénica como por su historial como escenarios de producciones audiovisuales nacionales e internacionales. Estos lugares son presentados como ejemplos del potencial visual que ofrece Arequipa para distintos géneros cinematográficos.

Ventana del Colca en el distrito de Callalli, cañón del Colca.

Destinos clave para el rodaje

En ese contexto, Variety elaboró una lista de 10 destinos de la región considerados ideales como locaciones fílmicas. Entre ellos figuran la ciudad de Arequipa, el Cañón del Colca y el Monasterio de Santa Catalina, además de la Pampa de Arrieros, el Valle de los Volcanes y la Ruta del Sillar.

La lista se completa con espacios como Pampa Cañahuas, Culebrillas, la laguna de Salinas, el Mirador de los Volcanes y el barrio de San Lázaro. Según la publicación, estos lugares combinan valor paisajístico y arquitectónico, lo que amplía las posibilidades para la producción de contenidos audiovisuales.

La ciudad blanca brilla en Estados Unidos: Arequipa es el nuevo destino favorito del cine según “Variety”. (Foto: Agencia Andina)

Film In Peru: estrategia de promoción

Promperú indicó que la aparición de Arequipa en Variety es resultado de las acciones de promoción impulsadas por Film In Peru, una estrategia orientada a posicionar al país como uno de los principales destinos de filmación en América Latina. El objetivo es atraer producciones internacionales de cine, televisión y series, y, a su vez, incrementar el flujo de turismo extranjero.

Como parte de estas acciones, en diciembre de 2025 periodistas de Variety participaron en un viaje de familiarización organizado por Promperú, que incluyó a Arequipa como uno de sus destinos principales. La entidad recordó que Variety es un medio de referencia en la industria del entretenimiento y que su edición digital alcanza aproximadamente a 20.5 millones de lectores a nivel mundial, lo que amplifica la proyección internacional de la región.