Dos turistas franceses fueron hallados con vida después de perderse varias horas en el Valle del Colca

La Policía de Alta Montaña ubicó a los jóvenes franceses cerca del río Colca tras varias horas de búsqueda en la zona de Chuwirka. Fuente: RPP

Dos turistas franceses de 19 años fueron rescatados por la Policía de Alta Montaña luego de permanecer varias horas extraviados en el sector Chuwirka, una zona de acceso dificultoso situada en el Valle del Colca, provincia de Caylloma, Arequipa. La alerta sobre su desaparición se activó en la madrugada y posibilitó el despliegue de un operativo urgente de búsqueda en una de las áreas más agrestes del cañón.

El Valle del Colca figura entre los principales destinos turísticos del país y recibe a miles de visitantes cada año. Sus rutas de trekking, miradores naturales y descensos hacia el río lo convierten en un entorno atractivo pero desafiante. En junio, una turista de veintitrés años falleció tras una caída desde el mirador de Antahuilque, hecho que incrementó la atención sobre los riesgos de recorrer la zona sin adecuada orientación.

La ubicación final de los jóvenes, Simon Antoine Galvez Girard y Romeo Charly Laurent Corbe, se determinó a 1,5 kilómetros del punto donde fueron vistos por última vez. La Policía informó que ambos quedaron aislados cerca del río Colca, en un área rodeada de pendientes pronunciadas y senderos angostos que dificultaron su retorno. El rescate se concretó tras varias horas de caminata sobre terreno accidentado.

Las autoridades confirmaron que uno de los jóvenes presentaba una lesión en la cabeza, por lo que se priorizó su evacuación. Con el apoyo de mulas, los efectivos consiguieron llevarlos a un punto seguro y, después, al centro de salud más cercano. Tras la evaluación médica, los dos turistas permanecen fuera de peligro bajo observación.

Los jóvenes excursionistas se alejaron del grupo durante una ruta turística en Chuwirka y quedaron desorientados en un tramo sin señalización, lo que dificultó su retorno y motivó la activación de la alerta de búsqueda. Foto: La Última

Despliegue policial logró ubicar a los turistas en el Valle del Colca

El operativo se inició alrededor de las 03:00 horas del último martes, tras el reporte de guías de turismo que informaron que los jóvenes no habían regresado junto al grupo. Según el Diario Correo, la Policía de Alta Montaña y agentes de la comisaría de Cabanaconde iniciaron un desplazamiento inmediato por los senderos de Chuwirka, un sector donde la topografía dificulta el tránsito nocturno.

Los agentes contaron con el acompañamiento de un guía local experto en las rutas del Colca, lo que permitió identificar puntos críticos y posibles caminos empleados por excursionistas. Después de casi tres horas de marcha, el equipo ubicó a los turistas en una zona próxima al río Colca. Ambos estaban conscientes, aunque desorientados y en una superficie irregular.

Según informó el jefe de la División de Orden Público y Seguridad, coronel Giuliano Arguedas, “Ni bien se tomó conocimiento, la Unidad de Alta Montaña se constituyó al lugar y pudo encontrarlos”. El oficial añadió que uno de los jóvenes presentaba lesiones por una caída, pero permanecía “a buen recaudo” y fuera de peligro tras la intervención policial.

El personal del Centro de Salud de Cabanaconde evalúa a los dos turistas franceses tras su rescate, brindándoles asistencia por signos de deshidratación y por la lesión en la cabeza que presentaba uno de ellos. Foto: La Última

Turistas franceses fueron evaluados y atendidos por personal médico

Luego de ser hallados, los agentes priorizaron la atención de Romeo Charly Laurent Corbe, quien sufrió un golpe y una posible fisura en el lado derecho de la cabeza. De acuerdo con el informe policial citado por Correo, fue estabilizado en la zona y trasladado en mula ante la complejidad del terreno y la imposibilidad de moverlo a pie sin riesgo.

El segundo turista, Simon Antoine Galvez Girard, no presentó lesiones de gravedad, pero sí signos de agotamiento y deshidratación, consecuencia de varias horas sin acceso a agua ni refugio. Los efectivos brindaron asistencia básica durante el trayecto hacia una zona segura, donde ambos continuaron el traslado al distrito de Cabanaconde.

Antes de las 10:00 horas, los jóvenes arribaron al Centro de Salud de Cabanaconde. Allí, el personal médico de turno los evaluó y determinó que se encontraban fuera de peligro. Los profesionales verificaron que la lesión era leve y no comprometía la estabilidad del herido, por lo que solo requería observación y cuidados ambulatorios.

Foto: La Última

Advertencias de la Policía ante riesgos en el Colca

El Valle del Colca destaca por su belleza natural y profundidad, que en algunos tramos supera los 3.400 metros. Sin embargo, su geografía compleja, junto con rutas no señalizadas y pendientes pronunciadas, representa un peligro para turistas sin guía o experiencia. Las autoridades reiteran que los accidentes suelen derivarse de desorientación, caídas o deslizamiento en áreas poco transitadas.

El coronel Arguedas indicó que la rápida intervención fue decisiva para evitar consecuencias graves, pero insistió en la necesidad de seguir las recomendaciones oficiales. Entre ellas se destaca evitar la separación del grupo, contratar guías autorizados y comunicar cambios de ruta antes de iniciar cualquier recorrido. La Policía subraya que utilizar equipos básicos como linternas, radios y vestimenta adecuada contribuye a minimizar incidentes.

Los agentes de la Policía de Alta Montaña trasladan a uno de los turistas franceses desde la zona agreste de Chuwirka, Foto: Composición Infobae Perú.

El reciente fallecimiento de una turista de veintitrés años en el mirador de Antahuilque, registrado en junio, reforzó la urgencia de optimizar la señalización y las medidas preventivas en puntos críticos. Las autoridades locales exhortan a los visitantes a mantenerse alejados de las orillas de acantilados y evitar rutas no autorizadas, sobre todo en horarios de poca visibilidad.

El rescate de los dos jóvenes franceses demuestra la importancia de una coordinación eficiente entre guías, personal policial y el servicio sanitario. La recomendación esencial para quienes visitan el Valle del Colca es planificar los recorridos con anticipación y adherirse de manera estricta a las orientaciones de las autoridades para evitar extravíos y accidentes.